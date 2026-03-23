La soap spagnola La Promessa prosegue su Rete 4 alle 19:45 con una settimana ricca di tensioni, misteri e colpi di scena quella che va dal 23 al 29 marzo 2026. Curro e Lope si avvicinano alla verità sul mercenario incaricato di uccidere Curro, mentre la presenza del duca de Carvajal y Cifuentes sconvolge gli equilibri del palazzo. Nel frattempo Manuel trova un’inaspettata alleata in Leocadia, Romulo tenta di rimediare ai suoi errori e la scomparsa improvvisa di Eugenia getta tutti nel panico. Una settimana intensa, dove ogni personaggio è costretto a fare i conti con segreti, sospetti e decisioni difficili.

Lunedì 23 marzo 2026 – La Promessa 23–29 marzo 2026

La settimana si apre con una scoperta sconvolgente: Angela, Curro e Lope tornano dal casinò con la conferma che Basilio è un mercenario assoldato per uccidere il giovane nobile. Nonostante il sicario non riveli il mandante, l’unico indizio utile porta alla gioielleria Llop, luogo dove ha ricevuto l’incarico. Curro decide di indagare insieme a Pia, mentre Manuel tenta di salvare la sua officina ma viene frenato da una lettera inattesa. Al palazzo, l’atmosfera si divide tra la celebrazione delle nozze di Catalina e Adriano e il dramma di Eugenia, che dopo aver confessato le torture subite in sanatorio, chiede aiuto a Martina per affrontare apertamente Cruz.

Martedì 24 marzo 2026

L’arrivo del duca de Carvajal y Cifuentes rende l’aria irrespirabile a palazzo, specialmente per Curro che diventa bersaglio delle sue continue provocazioni. Sul fronte professionale, Manuel riceve una proposta di società da Leocadia, pronta a finanziare il suo progetto di motori. Intanto Eugenia si stabilisce nella stanza di Lorenzo, creando una situazione di forte disagio per il capitano, invitato a mantenere la calma per non irritare il duca. Romulo trova finalmente il coraggio di scusarsi con Pia grazie all’intervento di Catalina, mentre alla gioielleria la misteriosa Esmeralda riconosce Curro, riaprendo una ferita legata a un segreto del passato. Nel frattempo, Tono ricompare deciso a gridare la propria innocenza.

Mercoledì 25 marzo 2026 – La Promessa 23–29 marzo 2026

Il comportamento arrogante del duca continua a esasperare tutti gli abitanti della tenuta, ma Curro sceglie la strada del silenzio per evitare ulteriori scandali. Manuel vede finalmente uno spiraglio concreto per i suoi affari grazie al sostegno economico di Leocadia, mentre Eugenia consolida la sua posizione nella stanza del marito, alterando i già precari equilibri familiari. Romulo prosegue nel suo tentativo di rimediare agli errori commessi in passato, mentre un nuovo sopralluogo alla gioielleria porta Curro e Lope a sospettare che Esmeralda nasconda informazioni vitali sul mercenario. Il ritorno di Tono, intanto, riaccende nei cuori della servitù un misto di speranza e diffidenza.

Giovedì 26 marzo 2026

Il confronto con Esmeralda alla gioielleria si rivela più difficile del previsto: la donna offre solo indizi frammentari e propone un accordo oneroso, chiedendo l’acquisto di uno smeraldo per 3000 pesetas in cambio della verità. Mentre Manuel viene contattato da Tono per parlare con il sergente e ottenere finalmente la riabilitazione dalle accuse di aggressione, la tensione tra le mura del palazzo esplode. María Fernández continua a nutrire forti dubbi su Donna Petra, monitorata attentamente da Padre Samuel, ma la vera tragedia colpisce quando Eugenia scompare nel nulla. La servitù si mobilita immediatamente, ma Lorenzo blocca ogni tentativo di avvisare la Guardia Civile, destando sospetti immediati.

Venerdì 27 marzo 2026 – La Promessa 23–29 marzo 2026

Le indagini per smascherare il mandante del tentato omicidio si bloccano di fronte alla richiesta economica della gioielleria: Curro e Lope devono trovare il modo di procurarsi il denaro per lo smeraldo senza attirare l’attenzione dei nobili. Intanto, Tono viene definitivamente riabilitato grazie alla conferma di nuove rapine commesse da altri, ma la gioia è oscurata dal caos che regna alla tenuta per la sorte di Eugenia. Le ricerche diventano frenetiche e coinvolgono ogni angolo del palazzo, mentre María Fernández resta ferma sulle sue posizioni contro Donna Petra e Romulo continua il suo personale percorso di redenzione cercando di chiarire i suoi sentimenti.

Sabato 28 marzo 2026

Il dilemma dello smeraldo resta il chiodo fisso di Curro e Lope, che cercano disperatamente una soluzione per sbloccare le informazioni di Esmeralda. Sebbene la verità sulle aggressioni abbia restituito onore a Tono, i rapporti tra lui, Manuel e Simona restano segnati da profonde cicatrici difficili da rimarginare. Al palazzo, Padre Samuel insiste nel voler fare luce sul comportamento di Donna Petra, assecondando i sospetti di María Fernández. La situazione legata alla scomparsa di Eugenia è ormai al limite: l’ostruzionismo di Lorenzo verso le autorità rischia di compromettere definitivamente le possibilità di ritrovare la donna sana e salva, lasciando l’intera servitù col fiato sospeso.

Domenica 29 marzo 2026 – La Promessa 23–29 marzo 2026

L’ultima giornata della settimana vede la tenuta mobilitata in una ricerca senza sosta che si estende fino ai confini della proprietà. Martina, ormai fuori di sé per l’angoscia, accusa apertamente Lorenzo di essere coinvolto nella scomparsa della zia e di nascondere prove cruciali. In questo clima di sospetto, Curro e Lope ricevono un nuovo dettaglio da Esmeralda che potrebbe finalmente collegare Basilio al mandante dell’attentato. Mentre Manuel aggiorna Leocadia sui progressi tecnici dei motori e Catalina tenta di gestire la crisi al palazzo, un colpo di scena gela il sangue a tutti: nei pressi del bosco viene ritrovato un oggetto appartenente a Eugenia, segno che la donna potrebbe essere finita vittima di un terribile incidente o di un rapimento.

Dove vederla

Rete 4 alle 19:45 – streaming su Mediaset Infinity.

© Riproduzione Riservata