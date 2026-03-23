La dizi turca La forza di una donna, ispirata al celebre format giapponese Woman, prosegue la sua corsa su Canale 5 con una settimana carica di tensione e paradossali colpi di scena dal 23 al 29 marzo 2026. Il destino di Bahar, Ceyda e Bersan si intreccerà pericolosamente con le trame oscure di Cem, portando le tre donne a compiere un errore clamoroso che rischia di aggravare la loro posizione. Tra segreti di famiglia, il dolore mai sopito di Enver e le nuove manipolazioni di Sirin, la narrazione si sposta verso territori sempre più incerti, dove ogni scelta può cambiare per sempre il futuro dei protagonisti.

Lunedì 23 marzo 2026 – La forza di una donna 23–29 marzo 2026

La settimana si apre con un momento di apparente sollievo che si trasforma presto in un nuovo incubo. Bersan e Bahar riescono finalmente a racimolare la cifra necessaria da restituire a Cem grazie alla vendita rischiosa di alcuni diamanti. Tuttavia, la consegna del denaro non sortisce l’effetto sperato: Cem, invece di liberarle dai debiti morali e materiali, gela le due donne comunicando loro che il lavoro per suo conto è tutt’altro che terminato. La minaccia dell’uomo continua a pendere sulle loro teste come una spada di Damocle.

Martedì 24 marzo 2026

L’atmosfera si fa sempre più sospettosa all’interno della famiglia. Sirin, dotata di un istinto infallibile per i segreti altrui, nota lo strano comportamento del trio composto da Bahar, Ceyda e Bersan e decide di mettersi sulle loro tracce per scoprire cosa stiano nascondendo. Parallelamente, Enver vive un momento di profonda svolta interiore: dopo mesi di lutto e sofferenza, l’uomo decide che è giunto il momento di accettare la scomparsa di Hatice, provando faticosamente a guardare al futuro con occhi diversi.

Mercoledì 25 marzo 2026 – La forza di una donna 23–29 marzo 2026

La tensione raggiunge il culmine quando Bahar, Ceyda e Bersan si presentano da Cem convinte di aver consegnato il “pacco” richiesto. La scoperta che segue è sconvolgente: a causa di un equivoco grottesco, le tre donne non hanno recuperato un oggetto prezioso, bensì hanno prelevato Saadettin, l’anziano padre di Cem, direttamente dalla casa di riposo. Lo smarrimento delle protagoniste di fronte a questo rapimento involontario apre scenari imprevedibili e pericolosi.

Giovedì 26 marzo 2026

Saadettin si rivela un osso più duro del previsto. L’anziano uomo si rifiuta categoricamente di svelare il nascondiglio del vero pacco cercato da Cem, temendo che, una volta esaurito il suo compito, venga rispedito nell’istituto che tanto detesta. Per guadagnare tempo e assicurarsi la libertà, Saadettin impone le sue condizioni: pretende di trasferirsi provvisoriamente a casa di Ceyda, trasformando la sua abitazione nel centro di una complessa negoziazione familiare.

Venerdì 27 marzo 2026 – La forza di una donna 23–29 marzo 2026

Mentre Sirin continua a tessere la sua tela intorno ad Arif nel tentativo di sedurlo, Emre non si dà pace e prosegue senza sosta la ricerca della verità sul suo vero figlio. Bahar, intanto, trova una via di fuga emotiva iniziando a collaborare con la signora Fazilet. Il racconto della sua vita travagliata e delle sue battaglie quotidiane diventa la base per un possibile progetto editoriale, segnando forse l’inizio di una nuova consapevolezza per la protagonista.

Sabato 28 marzo 2026

Un gesto d’affetto scatena l’ennesima tempesta domestica. Enver decide di fare una sorpresa a Bahar regalandole un cappotto cucito da Hatice molti anni prima, un simbolo di continuità e amore materno. Quando Sirin viene a conoscenza del dono, esplode in una scenata di gelosia furibonda: la ragazza accusa il padre di averla trascurata, lamentando che Enver avrebbe dovuto pensare prima a lei, dato che il suo guardaroba era andato distrutto durante il tragico incendio.

Domenica 29 marzo 2026 – La forza di una donna 23–29 marzo 2026

La settimana si conclude tra momenti di tenerezza e nuove minacce. Ceyda scopre per caso che Raif nasconde una preziosa collezione di puzzle nell’armadio e lo convince a farne dono ai bambini (Arda, Nisan e Doruk), creando un momento di gioia per i piccoli. Tuttavia, l’ombra di Sirin torna ad allungarsi sulla famiglia: la ragazza mette in atto un nuovo piano diabolico, decisa a infrangere la fragile armonia che Bahar e i suoi cari stanno cercando faticosamente di ricostruire.

Dove vederla

Canale 5 alle 16:05 (sabato alle 15:30, domenica alle 15:00) – streaming su Mediaset Infinity.

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