Eccezionalmente lunedì 30 marzo, su Canale 5 dalle ore 22:00, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, che abbiamo seguito in diretta. Per il reality, guidato da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, si tratta di un appuntamento molto importante.

Durante la serata, infatti, è comunicato il nome del secondo eliminato dell’edizione. Al televoto ci sono Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry, Raul Dumitras. A seguire, spazio ad un confronto fra Alessandra Mussolini ed Adriana Volpe, che negli scorsi giorni hanno avuto nuove tensioni.

Infine, nella diretta del Grande Fratello Vip del 30 marzo, si parla di Ibiza Altea. Quest’ultima, finita al centro della bufera per ciò che ha detto su Blu, è stata duramente criticata da Antonella Elia.

Grande Fratello Vip diretta 30 marzo, lo scontro Mussolini-Volpe

Inizia la diretta del Grande Fratello Vip del 30 marzo. Il primo argomento della serata riguarda lo scontro fra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. L’ex parlamentare, insieme ad Antonella Elia, hanno criticato l’inquilina a causa di alcuni suoi comportamenti, giudicati non veri. La conduttrice, invece, definisce “cattiva” la Mussolini.

Dopo una clip che mostra quel che è successo, Volpe è visibilmente infuriata: “Che tristezza, siete vergognose. Non mi piacciono questi comportamenti, mettere in pasto a tutti cose mie private, come il ciclo mestruale, lo trovo veramente brutto. Se sono questi i contenuti che volete proporre, io me ne vado. Alessandra, sei una vipera“. Selvaggia Lucarelli entra a gamba tesa: “Elia e Mussolini stavano alludendo al fatto che Volpe stesse inventando di avere il ciclo perché ha un’età per la quale, secondo loro, non l’avrebbe più. Alessandra, non fare la furba con me: tu ed Elia dovreste chiedere scusa“. Anche Buonamici è d’accordo, al punto da definire Elia e Mussolini “due iene“.

Si cambia argomento: c’è una sorpresa per Alessandra Mussolini, che ha modo di riabbracciare la figlia Clarissa. Prima, però, subisce uno scherzo: oggi ha fatto delle pizzette fritte, che il GF ha fatto sparire. La concorrente, in lacrime, riceve un videomessaggio di saluto da parte degli altri figli. Mussolini chiede scusa a Volpe.

Il rapporto fra Raimondo Todaro e Francesca Manzini

La diretta del Grande Fratello Vip del 30 marzo procede con un approfondimento sul legame fra Raimondo Todaro e Francesca Manzini. Secondo tutta la Casa, la speaker radiofonica sarebbe innamorata del coreografo. Todaro è fidanzato ed ha ammesso: “Nella suite ho preferito dormire sul divano perché ho pensato che se io fossi stato a casa non avrei avuto piacere a vedere la mia fidanzata dormire nello stesso letto con un suo amico“.

Tutti si spostano al Localino, dove donne e uomini si sfidano. Elia effettua una performance di pole dance, Todaro, Nicolò e Giovanni rispondono con uno strip-tease. Il pubblico a casa deve scegliere la compagine vincitrice: chi trionfa ottiene una seduta dal parrucchiere. Tornati nel salotto, la trasmissione analizza le tante critiche che nella Casa ha ricevuto Giovanni Calvario. Quest’ultimo, però, non arretra e, anzi, contrattacca contro Marco, Raul e Renato: “Il gossip di cui parlate dalla mattina alla sera a me non interessa. Io rappresento un tipo di uomo diverso da voi“. Su Calvario si dividono le opinioniste: per Buonamici è un po’ costruito, per Lucarelli, invece, è il più vero.

La discussione è interrotta dall’arrivo della busta con l’esito del televoto. I primi concorrenti salvi sono Adriana Volpe, Raul Dumitras, Francesca Manzini e Lucia Ilardo.

Grande Fratello Vip diretta 30 marzo, la sorpresa ad Adriana Volpe

La diretta del Grande Fratello Vip del 30 marzo va avanti con un segmento dedicato ad Adriana Volpe. La conduttrice è in crisi: sente la mancanza della figlia Giselle. A sorpresa riceve i pupazzi ed un cuscino proprio dalla figlia, che le fa visita all’interno della Casa. La figlia di Volpe ha la possibilità di incontrare anche Raul, di cui è fan.

Si cambia argomento: in settimana, Antonella Elia ha attaccato Ibiza Altea. Una clip mostra quello che è accaduto. Ibiza aveva definito “gatta morta” Blu, sottolineando che è sempre “a gambe aperte“. Dichiarazioni che non sono piaciute per niente a Elia, che definisce l’inquilina “cattiva e iena“. Altea chiede scusa a Blu per quanto detto. Ibiza sostiene, però, di aver detto quelle parole perché le ha sentite da Nicolò. Una clip mostra quel che è accaduto e, in Casa, si scatena il caos, al punto che Blasi, con un po’ di difficoltà, prova a riportare la calma.

La conduttrice comunica il nome del concorrente eliminato. Si tratta di Giovanni Calvario, estromesso con appena il 5,92% dei voti. La più votata, con il 21%, è Elia, seguita da Manzini. L’eliminato è salutato da tutti, tranne che da Todaro. Elia è in lacrime e, riferendosi ad Ibiza, esclama: “Come può il pubblico eliminare lui e tenere una donna come lei?“.

Si torna al Localino: Paola Caruso, supportata da Alessandra Mussolini, effettua un test di anatomia umana con le cavie Renato ed Ibiza. L’ex parlamentare parla, poi, delle protesi al sedere, rigorosamente comprate “dai cinesi“.

Le nomination

La diretta del Grande Fratello Vip si avvia alla conclusione con le nomination. A Renato, preferito dalla Casa, spetta l’immunità. Elia, Ilardo e Manzini votano Ibiza. Quest’ultima non ci sta ed attacca: “Qui dentro sono attaccata da un branco“. Volpe opta per Ilardo. Mussolini sceglie Manzini e fra loro parte un violento scontro verbale.