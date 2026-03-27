La programmazione tv di aprile e maggio si prospetta ricca di appuntamenti sulle reti Rai. Se sull’ammiraglia il prime time contiene svariate fiction, su Rai 2 è dato ampio spazio all’intrattenimento.

Rai programmazione tv aprile maggio, le fiction di Rai 1

Iniziando da Rai 1, nel daytime non vi sono variazioni degne di nota, fatta eccezione per la fine de Il Paradiso delle Signore 8, che si conclude il 22 maggio ed è sostituita da un’altra soap. Il 25 maggio, inoltre, nel preserale parte la nuova edizione di Reazione a Catena.

In prima serata, il lunedì, dal 13 aprile al 4 maggio, spazio ad Ulisse di Alberto Angela. A seguire, l’11/05 c’è la prima puntata della fiction Finestra vista lago, il 18 maggio Un futuro aprile. Il martedì, dal 7 aprile, tornano le repliche de Il Commissario Montalbano. Il mercoledì, dopo la cancellazione per bassi ascolti di Morgane Detective Geniale, dovrebbe partire un ciclo di film. Il 6 maggio, in prima serata, sono assegnati i prestigiosi David di Donatello, massimo riconoscimento del cinema italiano.

Il giovedì, dal 9 al 30 aprile, su Rai 1, è trasmessa la fiction Uno sbirro in Appennino, con protagonista Claudio Bisio. Dal 7 maggio, invece, c’è La Buona Stella, fiction con Francesco Arca e Miriam Dalmazio. Il venerdì, dal 10 aprile al 22 maggio, si svolge la nuova edizione di Dalla Strada al Palco Special. Il 29 maggio c’è il concerto-evento Assisi-Con il cuore.

Il sabato, fino al 25 aprile c’è Canzonissima, seguito, dalla settimana dopo, da Star in incognito. Il 16 maggio, in diretta da Vienna, è visibile la finale dell’Eurovision Song Contest. La domenica, dal 12 aprile al 3 maggio c’è Roberta Valente, sostituita dal 10 al 24 maggio da Finestra vista lago.

L’intrattenimento di Rai 2

Su Rai 2, il daytime del sabato e della domenica è arricchito dal ritorno di Citofonare Rai 2, guidato da Paola Perego ed in onda dalle 11:20 alle 13:00. La prima puntata è prevista il 4 aprile. Sempre il sabato, ma dal 28 marzo, parte Pets-Animali nel cuore di Lorella Boccia, in onda dalle 09:45.

Il pomeriggio, invece, Ore 14, BellaMa e La Porta Magica sono regolarmente in onda fino al 7 maggio, quando lasciano il posto al Giro d’Italia, la cui edizione procede fino al 29 maggio.

In prime time, il lunedì, dal 6 aprile al 4 maggio c’è The Floor, mentre dalla settimana seguente inizia The Unknow. Il martedì, Francesca Fagnani torna con Belve, in onda dal 7 aprile al 5 maggio. Il 12/05 c’è la semifinale dell’Eurovision Song Contest, sette giorni più tardi torna Belve Crime. Il mercoledì, Stasera tutto è possibile continua sino al 15 aprile, seguito, sette giorni dopo, da Mare Fuori. Il giovedì continua ad essere occupato da Ore 14 Sera di Milo Infante, mentre il venerdì Delitti in Paradiso ed Oltre il Paradiso procedono sino al 1° maggio, per poi lasciare spazio a film. Il sabato c’è la serie NCIS e la domenica ci sono altri film.

Rai programmazione tv aprile maggio, cosa vedere su Rai 3

Su Rai 3, in access prime time, dal 13 aprile Vita da Artista è sostituito dal format Vertigo. Il sabato, fino al 2 maggio, procede La Confessione, che fa poi staffetta con Finché la barca va di Piero Chiambretti.

In prima serata, il lunedì dal 13 aprile c’è Newsroom con Monica Maggioni. Il martedì, il 14 e 21 aprile, c’è Vespucci e il 12 maggio parte la nuova edizione di Indovina chi viene a cena. In mezzo, il 28 aprile e il 5 maggio, ci sono film. Federica Sciarelli e Chi l’ha visto? continua a presidiare il mercoledì, così come il giovedì è confermato, anche ad aprile e maggio, Splendida Cornice con Geppi Cucciari.

Se il prime time del venerdì è occupato da film (eccezion fatta per il Concertone del 1° maggio), quello del sabato, dal 18 aprile al 23 maggio, accoglie Verità nascoste. Il 30 maggio, invece, è protagonista Sapiens. Infine, la domenica, il giorno di Pasqua c’è il tradizionale Il Borgo dei Borghi, seguito, a partire dalla settimana seguente, dalle inchieste di Report.