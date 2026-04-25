Sabato 25 aprile, su Rai 1, è andata in onda la finale di Canzonissima, che abbiamo seguito in diretta. La conduttrice Milly Carlucci guida l’appuntamento dalle ore 21:25 circa. La serata è suddivisa in due parti. Nella prima, i protagonisti intonano il loro Successo del cuore, tema della serata, e I Magnifici 7 Simona Izzo, Giacomo Maiolini, Caterina Balivo, Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Riccardo Rossi e Pierluigi Pardo devono individuare il brano vincitore.

Nella seconda parte le sei Canzonissime vincitrici di ogni puntata si sfidano fino a decretare la Canzonissima campione di questa edizione. A determinare i vari giudizi della serata, oltre ai già citati Magnifici 7, c’è il pubblico a casa. Questo è l’elenco delle performance odierne:

Riccardo Cocciante: Margherita;

Margherita; Enrico Ruggeri: Peter Pan;

Peter Pan; Fabrizio Moro: Portami via;

Portami via; Irene Grandi: Bruci la città;

Bruci la città; Jalisse: Fiumi di parole;

Fiumi di parole; Vittorio Grigòlo: E lucevan le stelle;

E lucevan le stelle; Fausto Leali: Mi manchi;

Mi manchi; Michele Bravi: Genitori 3;

Genitori 3; Leo Gassmann: Girasoli;

Girasoli; Arisa: Canta ancora;

Canta ancora; Elio e le Storie Tese: Servi della gleba;

Servi della gleba; Elettra Lamborghini: Voilà;

Voilà; Malika Ayane: Senza fare sul serio.

Nella diretta della finale di Canzonissima partecipano, come ospiti, Sal Da Vinci e Senhit, rappresentanti dell’Italia e di San Marino alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Canzonissima diretta finale, parte la puntata

Milly Carlucci, con la storica Zum Zum Zum, apre la finale di Canzonissima. La conduttrice svela che la Rai ha confermato il format per l’anno prossimo, poi si passa subito alle performance.

Irene Grandi intona Bruci la città, brano del 2007 e a cui è “molto legata“, come ammette nella clip. La cantante, al termine della performance, commenta: “Nel testo c’è sicuramente un po’ di ironia“. Tornano anche oggi i cartellini: tutti verdi, meno il rosso di Maiolini. Si continua con Enrico Ruggeri con Peter Pan, ovvero “la canzone che è andata meglio per quel che concerne le vendite, scritta quasi in uno stato di trance“. Ancora una volta voti solo positivi, eccezion fatta per quello di Maiolini.

È il momento dei Jalisse, che propongono il loro singolo più celebre: Fiumi di parole, con il quale hanno vinto al Festival di Sanremo del 1997. Tutti cartellini verdi da I Magnifici 7. Si prosegue con Fausto Leali: per lui c’è una sorpresa, in quanto in studio c’è la fan Simona, che ha assistito a più di 100 suoi concerti. Quest’ultimo canta Mi manchi: “Una canzone che ho sentito subito a pelle“, confessa l’artista, che abbraccia poi Simona. Tempo di cartellini: unico rosso quello di Maiolini.

Malika Ayane fa cantare tutti con Senza fare sul serio

Nella finale di Canzonissima arriva Malika Ayane, che intona Senza fare sul serio: “È la mia canzone che ha avuto maggior successo, l’esperienza a Canzonissima è stata bellissima“. All-in di cartellini verdi.

Riccardo Cocciante, per la sua seconda partecipazione a Canzonissima, propone Margherita: “È nata nel pieno del periodo delle rivolte, era l’antitesi a questo fenomeno e non credevo potesse diventare famosa“.

Si cambia decisamente tono. In studio arriva il primo ospite della serata, ovvero Sal Da Vinci, che canta la sua Per sempre sì. In studio, l’artista è raggiunto da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi, voci italiane dell’Eurovision Song Contest, e Senhit, rappresentante di San Marino.

La finale di Canzonissima entra nel vivo con Vittorio Grigòlo, che presenta E lucevan le stelle: “È l’aria che ho sentito nel ’90, qui a Roma, mentre la cantava Luciano Pavarotti ed è l’opera a cui sono più legato“. A sorpresa, cartellino verde solo da Izzo, Balivo e Fialdini.

Canzonissima diretta finale, Elettra Lamborghini canta Voilà

La finale di Canzonissima continua con Elettra Lamborghini. Canta Voilà, ovvero il singolo che ha presentato poche settimane fa a Sanremo: “Mi ha fatto tornare voglia di fare musica“, dice l’artista. Tutti pareri negativi, meno quello di Cecchetto.

Si va molto veloci: sul palco c’è già Arisa con Canta ancora, colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Tutti riconoscono la bellezza del brano, seppur non tutti la considerano una Canzonissima (fra cui Pardo). La conduttrice accoglie Elio e le Storie Tese con Servi della gleba, che ricevono tutti cartellini verdi.

Portami via è il brano di Fabrizio Moro. Si tratta della canzone più importante della sua vita perché è quella che ha scritto per la figlia. Dopo la cover di E la vita la vita realizzata da Pierluigi Pardo e Riccardo Rossi, a Michele Bravi spetta il compio di intonare la nuova Genitori 3, dedicato al tema della genitorialità. Girasoli di Leo Gassmann, infine, è l’ultimo brano di oggi.

È tempo degli esiti. Lamborghini, Moro, Cocciante scelgono Mi manchi. Grigòlo e Leali puntano su Voilà. Jalisse, Grandi e Ayane optano per Servi della gleba. Arisa vota Peter Pan. Bravi e Gassmann selezionano Margherita. Elio individua Bruci la città. Ruggeri, infine, sceglie Senza fare sul serio. Tocca ai panelisti: Izzo, Maiolini, Fialdini, Pardo votano Margherita. Balivo e Rossi scelgono Mi manchi. Cecchetto punta su Voilà.

La vittoria della puntata di oggi va a Margherita di Riccardo Cocciante.

La scelta della Canzonissima vincitrice

La diretta della finale di Canzonissima si avvia alla conclusione con la finalissima fra le sei canzonissime vincitrice delle puntate. Inizia Fabrizio Moro, che presenta Il mio canto libero. Continua Arisa con La leva calcistica della classe ’68. Terza canzone in lizza è Caruso, eseguita da Vittorio Grigòlo. Canta di nuovo Arisa, ma questa volta con La Notte. Penultimo brano è Un senso, presentato da Leo Gassmann. Infine, la vincitrice odierna Margherita è eseguita da Riccardo Cocciante.

Tempo di votazioni: Grigòlo vota Margherita. Lamborghini, Jalisse, Leali scelgono Caruso. Grandi, Bravi, Ruggeri, Gassmann e Cocciante optano per Il mio canto libero. Moro, Arisa individuano Un senso. Elio e Ayane selezionano La Notte. Continuano I Magnifici 7: Izzo, Maiolini, Fialdini, Balivo selezionano Il mio canto libero. Rossi, Pardo e Cecchetto votano Un senso.

Tali voti, associati a quelli del pubblico a casa, premiano Il mio canto libero di Lucio Battisti, che nello show di Rai 1 è stata cantata da Fabrizio Moro.