Il fine settimana in Italia si accende con uno degli appuntamenti musicali e televisivi più attesi dell’intero anno. Infatti, i riflettori dei media nazionali si concentrano sulla grandiosa serata finale della kermesse canora europea. Pertanto, per seguire l’evento in tempo reale e non perdere nessuna esibizione, gli spettatori possono sintonizzarsi sulla diretta streaming di Rai 1. Al contrario, per chi preferisce alternative differenti, i palinsesti delle altre reti offrono grandi prime visioni cinematografiche, approfondimenti culturali e show d’intrattenimento adatti a ogni fascia di pubblico.
Stasera in TV sabato 16 maggio 2026, Rai
La programmazione della televisione di Stato offre una ricca selezione di eventi dal vivo e serie di successo. Su Rai 1, a partire dalle 21:00, l’attenzione del pubblico si focalizza sulla finale dell’Eurovision Song Contest 2026. Questo atto conclusivo della celebre competizione canora europea raccoglie i migliori artisti del continente, i quali si sfidano attraverso canzoni moderne, scenografie spettacolari e votazioni mozzafiato. Successivamente, su Rai 2, la prima serata propone un nuovo episodio della serie d’azione The Rookie. Il poliziotto John Nolan e la squadra del dipartimento di Los Angeles affrontano intricati casi ad alto rischio, pattugliando le strade della metropoli americana con grande determinazione.
Inoltre, su Rai 3, il divulgatore Mario Tozzi conduce un nuovo appuntamento con Sapiens, Un Solo Pianeta. Il programma propone un approfondimento scientifico e ambientale incentrato sui segreti della natura e sul futuro dell’ecosistema globale. Su Rai Movie, lo spazio cinematografico ospita la celebre commedia storica di Mario Monicelli, Il marchese del Grillo. In questa pellicola intramontabile, l’attore Alberto Sordi interpreta un nobile romano dedito a scherzi brillanti e beffardi nella Roma papalina del diciannovesimo secolo. Infine, su Rai Premium, la serata prosegue con la fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio, che narra le difficili sfide umane e professionali dei personaggi principali, riscuotendo sempre un ottimo gradimento tra gli appassionati delle serie italiane.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Le reti commerciali rispondono alla proposta pubblica con film in prima visione assoluta e talk show di attualità. Su Canale 5, il palinsesto presenta l’attesissimo kolossal epico Il gladiatore II. Questa pellicola riporta il pubblico nell’arena dell’Antica Roma, narrando una complessa trama ricca di lotte di potere, tradimenti dinastici e spettacolari combattimenti tra gladiatori. Contemporaneamente, su Italia 1, l’intrattenimento per famiglie si accende grazie a Kung Fu Panda 4. Il simpatico panda Po affronta una temibile minaccia mutaforma, operando nel delicato ruolo di Guida Spirituale della Valle della Pace. Su Rete 4, l’azione diventa protagonista con il film In the Blood, incentrato su una giovane donna che avvia una spietata caccia all’uomo per ritrovare il marito rapito durante la luna di miele ai Caraibi.
Sul fronte dell’approfondimento, Massimo Gramellini conduce su La7 il rotocalco In altre parole, analizzando i fatti principali della settimana insieme a numerosi ospiti del mondo della cultura. Su TV8, lo chef Alessandro Borghese guida la sfida culinaria di 4 Ristoranti, valutando le attività locali per decretare il miglior ristoratore della zona. Infine, sul Nove, Luca Sommi e Marco Travaglio animano il ring dei dibattiti di Accordi & disaccordi, sviscerando i retroscena più caldi della politica italiana e della situazione economica del Paese attraverso interviste serrate e analisi puntuali.
I film di questa sera in tv sabato 16 maggio 2026
I canali tematici del digitale terrestre offrono una selezione cinematografica variegata che spazia dal thriller psicologico alla commedia classica. Sul canale 20, la tensione sale con Disturbia, un thriller in cui un adolescente agli arresti domiciliari sviluppa l’ossessione che il suo vicino di casa sia un pericoloso serial killer. Di conseguenza, il ragazzo comincia a pedinarlo segretamente dalle finestre della propria abitazione. Su Iris, il palinsesto propone Xtreme Measures – Soluzioni estreme, dove un medico di New York scopre un terrificante segreto legato a esperimenti neurologici illegali eseguiti su cavie umane senza fissa dimora, scatenando una lotta per la verità.
Per chi cerca il puro divertimento, Twentyseven trasmette la commedia brillante Io e te dobbiamo parlare, incentrata sui malintesi comunicativi all’interno di una moderna cerchia di amici. Su Italia 2, l’azione si sposta negli abissi con Black Water, un film in cui un agente sotto copertura si ritrova imprigionato a bordo di un sottomarino della CIA e collabora con un compagno di cella per trovare una via di fuga. Su La5, la pellicola 40 sono i nuovi 20 mostra le vicende di una donna quarantenne separata che ospita tre giovani aspiranti registi, modificando radicalmente le proprie abitudini quotidiane.
Inoltre, su Cielo, il film Amiche per sempre riunisce quattro storiche amiche d’infanzia che rievocano una memorabile estate che ha cambiato le loro esistenze. Su Rete 4, l’agente James Bond affronta una missione spaziale in Moonraker – Operazione Spazio, sventando un folle piano di sterminio globale. La5 propone anche il dramma romantico Rosamunde Pilcher: Come Stregata, ambientato tra i suggestivi paesaggi della Cornovaglia. Cine34 risponde con la commedia sexy Cornetti alla crema, in cui un sarto si finge un ricco ufficiale, mentre Top Crime chiude l’offerta con il celebre investigatore Hercule Poirot impegnato nel giallo Poirot: Tragedia in teatro.
I film su Sky sabato 16 maggio 2026
La piattaforma satellitare Sky propone una selezione di pellicole internazionali di grande impatto visivo e narrativo. Su Sky Cinema, la serata inizia con l’action thriller Salt, in cui l’attrice Angelina Jolie interpreta un’agente della CIA che riceve l’accusa di essere una spia russa sotto copertura. Pertanto, la protagonista deve avviare una fuga disperata per dimostrare la propria totale innocenza e proteggere la sicurezza nazionale. Subito dopo, la programmazione offre il drammatico Old Boy, una storia intensa in cui un uomo subisce un misterioso rapimento e rimane imprigionato in una stanza d’albergo per quindici anni, prima di ottenere il rilascio senza alcuna spiegazione ufficiale.
Successivamente, gli abbonati possono apprezzare il monumentale capolavoro di Sergio Leone, C’era una volta in America. Questa pellicola ripercorre l’ascesa e la caduta di un gruppo di gangster ebrei nel quartiere di Brooklyn, attraversando diversi decenni di storia americana. Per i più piccoli, il canale propone l’animazione di Scooby!, che rivela l’incontro originale tra il cane Scooby-Doo e il suo grande amico Shaggy. Gli amanti della storia epica possono invece sintonizzarsi su 300, dove il re Leonida guida trecento valorosi guerrieri spartani nella sanguinosa battaglia delle Termopili contro l’immenso esercito persiano comandato da Serse.
Inoltre, l’offerta include la pellicola di spionaggio Giochi di potere, con un ex analista della CIA che diventa il bersaglio principale di una cellula estremista a Londra. La comicità italiana trova spazio grazie a Checco Zalone in Che bella giornata, dove un bizzarro addetto alla sicurezza del Duomo di Milano subisce il raggiro di una ragazza araba. Su Sky si alternano anche la commedia romantica Poli opposti, incentrata sulle divergenze tra un terapista e un avvocato divorzista, il film corale Natale all’improvviso e il dramma carcerario Il castello, in cui un generale pluridecorato guida una rivolta dei detenuti contro un brutale direttore.