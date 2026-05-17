La settimana si apre con una programmazione televisiva straordinariamente ricca e variegata sulle reti in chiaro e Pay TV, pensata per soddisfare i gusti del pubblico dislocato in tutte le regioni d’Italia. Per chi desidera godersi una serata all’insegna della divulgazione culturale e scientifica, è possibile sintonizzarsi direttamente sulla diretta streaming di Rai 1, una risorsa digitale fondamentale per i telespettatori da nord a sud. Allo stesso tempo, i canali Mediaset propongono grandi ritorni della fiction italiana molto attesi nelle grandi città e in provincia, lasciando a La7, TV8 e Nove lo spazio per approfondimenti geopolitici e l’intrattenimento comico d’autore che appassiona l’intera penisola.
Stasera in TV lunedì 18 maggio 2026, i programmi Rai
- Rai 1: Ulisse, Il Piacere Della Scoperta (Documentari, 21:30) – Alberto Angela inaugura la prima serata guidando il pubblico in un affascinante e inedito viaggio storico incentrato sulla complessa figura di Lucrezia Borgia. Il divulgatore analizza i documenti d’archivio per metterne a nudo i miti infondati e le verità nascoste, restituendo un ritratto fedele e privo di pregiudizi storici.
- Rai 2: The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio (Intrattenimento, 21:20) – Un nuovo e appassionante appuntamento con il game show psicologico. In questo format, i concorrenti si trovano di fronte a scelte radicali e bivi decisivi che mettono a dura prova la loro lucidità mentale e la capacità di resistere a forti pressioni emotive sotto le telecamere.
- Rai 3: NewsRoom (News, 21:15) – Lo spazio informativo guidato dalla redazione giornalistica propone nuove inchieste e importanti reportage esclusivi. I giornalisti analizzano i temi caldi della politica interna e della società, con interviste e dati raccolti sul territorio italiano.
- Rai 4: Alert: Missing Persons Unit (Serie TV, 21:19) – Vanno in onda in prima visione gli episodi 5 e 6 della terza stagione. La trama si focalizza sulle indagini serrate della squadra speciale di Philadelphia, impegnata nel difficile ritrovamento di persone scomparse in situazioni ad alto rischio.
- Rai 5: Disobedience (Film, 21:24) – Una toccante pellicola drammatica diretta da Sebastián Lelio. Il racconto esplora il ritorno della protagonista Ronit all’interno della comunità ebraica ortodossa londinese dopo la dolorosa scomparsa del padre, riaccendendo vecchi contrasti e passioni mai assopite.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5: Cesaroni il ritorno (Serie TV, 21:21) – Torna in prima visione l’amatissima fiction ambientata nello storico quartiere della Garbatella a Roma. L’episodio numero nove della nuova stagione si rivela ricco di dinamiche familiari complesse, discussioni tra fratelli e storici colpi di scena che cambiano gli equilibri della famiglia.
- Italia 1: Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen (Film, 21:28) – L’attore Gerard Butler interpreta l’instancabile agente segreto Mike Banning. Nella trama di questo capitolo, l’uomo subisce un’ingiusta accusa legata a un terribile attentato contro il Presidente degli Stati Uniti, avviando una fuga disperata per dimostrare la propria totale innocenza.
- Rete 4: Quarta Repubblica (Informazione, 21:34) – Il giornalista Nicola Porro modera il dibattito della serata incentrato sulla politica interna, sui temi economici più urgenti e sulle inchieste di attualità, con il contributo di numerosi ospiti, opinionisti e politici presenti in studio.
- La7: La Torre di Babele – FINIMONDO Paura e Sicurezza (Intrattenimento, 21:15) – Corrado Augias conduce una puntata speciale dedicata alle grandi paure collettive del nostro tempo. Il programma analizza i sistemi di gestione della sicurezza sociale in Europa con la consueta lucidità critica.
- TV8: GialappaShow (Intrattenimento, 21:35) – La Gialappa’s Band e il Mago Forest propongono l’ottavo appuntamento dello show comico della stagione. Il palinsesto offre parodie televisive taglienti, sketch esilaranti del cast di comici e le performance di vari ospiti dal mondo della musica italiana.
- Nove: Little Big Italy (Intrattenimento, 21:30) – Francesco Panella guida una sfida culinaria mozzafiato tra ristoratori italiani all’estero. La competizione fa tappa nelle città di Malta e Glasgow, premiando il ristoratore che preserva meglio la tradizione gastronomica d’origine.
I film di questa sera in tv lunedì 18 maggio 2026
- King Arthur: Il potere della spada (Canale 20, 21:11): Una travolgente ed energica reinterpretazione in chiave fantasy del leggendario mito di Re Artù e della spada Excalibur, con la firma stilistica del regista britannico Guy Ritchie.
- U-571 (Iris, 21:13): Un cast stellare guida questo teso war-movie ambientato nelle profondità oceaniche durante la Seconda Guerra Mondiale. Un sommergibile americano tenta un’audace missione per sottrarre il cifrario segreto Enigma alle forze nemiche.
- Pronti a morire (Rai Movie, 21:10): Un brutale western diretto da Sam Raimi. La narrazione propone Sharon Stone e un giovane Leonardo DiCaprio nel ruolo di pistoleri impegnati in una micidiale gara di duelli all’ultimo sangue in una città spietata.
- Io e Lulù (La5, 21:10): Una commedia drammatica incentrata sul profondo percorso di rinascita e guarigione intrapreso da un veterano di guerra affetto da stress post-traumatico e da un cane militare dal passato altrettanto difficile.
- Se mi lasci non vale (Cine34, 21:00): Una divertente commedia italiana diretta da Vincenzo Salemme, basata su bizzarri intrecci sentimentali ed equivoci di coppia pronti a esplodere in una fitta serie di gag comiche.
- La storia di Ruth (TV2000, 21:05): Un celebre kolossal biblico che ripercorre con grande sfarzo le vicende della giovane Ruth e la sua profonda conversione spirituale verso le leggi e le tradizioni del popolo d’Israele.
- Money Train (La7 Cinema, 21:20): Gli attori Wesley Snipes e Woody Harrelson interpretano due fratelli adottivi e poliziotti ferroviari. I due pianificano una spettacolare rapina ai danni del treno blindato che trasporta gli incassi della metropolitana di New York.
I film su Sky lunedì 18 maggio 2026
- Le cose non dette (21:15) – Un intenso dramma familiare scava in profondità all’interno di dinamiche relazionali complesse e silenzi inconfessabili di un nucleo borghese in crisi.
- Un semplice incidente (21:15) – Un thriller psicologico mozzafiato mette in luce le conseguenze catastrofiche e irreversibili scatenate da un banalissimo evento fortuito nella vita dei protagonisti.
- Per un pugno di dollari (21:15) – Il leggendario capolavoro del cinema western diretto da Sergio Leone mette in scena l’epopea dello straniero senza nome, personaggio che regala la celebrità a Clint Eastwood.
- Megamind (21:00) – Un brillante e divertente film d’animazione ribalta completamente la classica dicotomia tra eroi e cattivi, portando sullo schermo una redenzione inaspettata e ricca di gag.
- Clean Up Crew – Specialisti in lavori sporchi (21:00) – Un’adrenalinica commedia d’azione segue le vicende di una squadra di pulizie della scientifica che si ritrova improvvisamente per le mani una valigetta milionaria della malavita.
- Nella morsa del ragno (21:00) – Il celebre criminologo Alex Cross, interpretato da Morgan Freeman, deve decifrare i freddi calcoli di un rapitore per trarre in salvo la giovane figlia di un importante senatore.
- Tutte lo vogliono (21:00) – Enrico Brignano e Vanessa Incontrada guidano una spassosa commedia degli equivoci incentrata sulla costante e buffa ricerca del partner perfetto nell’Italia contemporanea.
- L’ultimo giorno sulla Terra (21:00) – Una suggestiva produzione di stampo fantascientifico analizza le reazioni emotive e psicologiche dei singoli individui dinanzi a un’imminente catastrofe globale.
- Sentimental Value (21:15) – Un’opera cinematografica delicata mette a fuoco la forza dei ricordi d’infanzia e il profondo valore affettivo legato agli oggetti del passato che collegano le generazioni.
- I segreti di Wind River (21:15) – Un esperto cacciatore e una giovane recluta dell’FBI uniscono le forze per fare piena luce su un brutale omicidio commesso all’interno di una gelida riserva indiana.