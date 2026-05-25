La prima serata di oggi offre un palinsesto ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per non perdere nemmeno un minuto dei vostri show preferiti, potete seguire la diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay. Sulla piattaforma digitale sono disponibili anche i contenuti on demand. Scopriamo insieme cosa ci riserva la programmazione televisiva per questa sera.
Stasera in TV martedì 26 maggio 2026, Rai
Su Rai 1 va in onda la commedia Pare parecchio Parigi. Il film è diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. La trama racconta il finto viaggio nella capitale francese di tre fratelli insieme all’anziano padre. Il programma va in onda dalle 21:30 alle 23:10.
Su Rai 2 Francesca Fagnani torna con lo speciale Belve Crime. Questo spin-off è interamente dedicato a interviste graffianti incentrate su casi di cronaca nera e criminalità. Potete seguire la trasmissione dalle 21:20 alle 00:20.
Su Rai 3 spazio all’approfondimento giornalistico con Indovina Chi Viene A Cena. Sabrina Giannini conduce l’indagine dedicata all’ambiente, alla salute e ai modelli alimentari sostenibili. L’appuntamento è dalle 21:15 alle 23:15.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Su Rete 4 Bianca Berlinguer analizza i temi caldi della politica e dell’attualità italiana nel talk E’ sempre Cartabianca. Il programma va in onda in Prima Tv dalle 21:33 alle 00:54.
Su Canale 5 prosegue l’emozionante e atteso capitolo della serie drammatica Un nuovo inizio. Gli episodi tengono incollati i telespettatori dalle 21:20 alle 22:58.
Su Italia 1 la redazione propone lo speciale Le Iene presentano: Inside. L’inchiesta esclusiva approfondisce un unico grande tema di attualità dalle 21:15 alle 01:06.
Su La7 Giovanni Floris conduce il dibattito politico settimanale con l’appuntamento di DiMartedì. Il talk show ospita giornalisti e opinionisti in diretta e in Prima Tv dalle 21:15 alle 01:00.
Su TV8 debutta il nuovo e dinamico game show intitolato Money Road – Ogni tentazione ha…. I concorrenti affrontano bivi decisivi in gara dalle 21:40 alle 01:20.
Su Nove va in onda il film d’azione Bastille Day – Il colpo del secolo. Un borseggiatore e un agente della CIA si alleano a Parigi per sventare un complotto. In onda dalle 21:30 alle 23:40.
I film di questa sera in tv martedì 26 maggio 2026
Sul canale 20 alle 21:11 va in onda il thriller 97 minuti. Un aereo di linea dirottato ha una autonomia limitata prima di esaurire il carburante e schiantarsi.
Su Rai Movie alle 21:19 trovate il film To catch a killer – L’uomo che odiava tutti. Una giovane poliziotta viene reclutata dall’FBI per rintracciare un cecchino seriale.
Su Iris alle 21:12 si torna nel vecchio West con Gli uomini della terra selvaggia. Un allevatore deve difendere la propria terra dall’assalto di spietati fuorilegge.
Su Rai 5 alle 21:26 viene trasmesso il film italiano Boys (2021). Quattro amici uniti in passato da una rock band fanno i conti con i sogni infranti.
Su La5 alle 21:10 la commedia Natale all’improvviso riunisce una famiglia allargata per le feste. Tuttavia vecchi segreti e imprevisti creano presto un divertente caos.
Su Top Crime alle 21:20 la serie Una mamma per detective mostra una brillante investigatrice. La donna deve bilanciare la vita familiare con un intricato caso di omicidio.
Su Twentyseven alle 21:10 inizia Un semplice desiderio. Una bambina cerca l’aiuto di un apprendista fata madrina per realizzare il grande sogno del padre.
Su Cine34 alle 21:05 spazio alla commedia degli equivoci Baciami stupido. Il film si rivela ricco di gag esilaranti e colpi di scena tra amici.
Su La7d alle 21:15 la commedia al femminile The women sconvolge la vita di una ricca donna di New York. La protagonista scopre il tradimento del marito.
Su Cielo alle 21:15 va in onda la pellicola Per amore o per soldi – Una commedia non romantica. Due ex compagni si ritrovano da adulti in Prima Tv.
Su Cine34 alle 21:00 Ficarra e Picone divertono il pubblico con Anche se e’ amore non si vede. La fortunata commedia esplora le disavventure di due amici a Torino.
I film su Sky martedì 26 maggio 2026
Su Sky Cinema Action alle 21:15 il thriller The Contract mette in scena un ex agente della CIA. L’uomo deve difendere un killer dai suoi mandanti.
Su Sky Cinema Drama alle 21:15 c’è La Vita È Bella. Il capolavoro di Roberto Benigni mostra un padre che usa la fantasia nel campo di concentramento.
Su Sky Cinema Collection alle 21:15 Denzel Washington è il protagonista di The Equalizer – Il vendicatore. Un ex agente segreto sfida la mafia russa.
Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 inizia Genitori vs Influencer. Un professore di filosofia si scontra con i social quando la figlia decide di diventare influencer.
Su Sky Cinema Action alle 21:00 Matt Damon torna con Jason Bourne. Il letale ex agente segreto riemerge dall’ombra per scoprire la verità sul suo passato.
Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 la commedia italiana Happy Family unisce i destini di due strambe famiglie milanesi a causa di un incidente stradale.
Su Sky Cinema Romance alle 21:00 la pellicola Che cosa aspettarsi quando si aspetta segue cinque coppie. I protagonisti affrontano le ansie di un figlio in arrivo.
Su Sky Cinema Uno alle 21:00 Kevin Costner dirige e interpreta Horizon: An American Saga – Capitolo 1. Questo epico western esplora la conquista della frontiera.
Su Sky Cinema Romance alle 21:15 torna la commedia sentimentale 2 cuori e 2 capanne. Il film mette a confronto stili di vita opposti in campagna.
Su Sky Cinema Comedy alle 21:15 chiude la selezione Edtv. Un semplice commesso accetta di farsi riprendere in diretta televisiva diventando un fenomeno mediatico.