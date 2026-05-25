Stasera in tv martedì 26 maggio 2026
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Stasera in TV martedì 26 maggio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
26 Maggio 2026 4 Minuti di lettura
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La prima serata di oggi offre un palinsesto ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per non perdere nemmeno un minuto dei vostri show preferiti, potete seguire la diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay. Sulla piattaforma digitale sono disponibili anche i contenuti on demand. Scopriamo insieme cosa ci riserva la programmazione televisiva per questa sera.

Stasera in TV martedì 26 maggio 2026, Rai

Su Rai 1 va in onda la commedia Pare parecchio Parigi. Il film è diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. La trama racconta il finto viaggio nella capitale francese di tre fratelli insieme all’anziano padre. Il programma va in onda dalle 21:30 alle 23:10.

Su Rai 2 Francesca Fagnani torna con lo speciale Belve Crime. Questo spin-off è interamente dedicato a interviste graffianti incentrate su casi di cronaca nera e criminalità. Potete seguire la trasmissione dalle 21:20 alle 00:20.

Su Rai 3 spazio all’approfondimento giornalistico con Indovina Chi Viene A Cena. Sabrina Giannini conduce l’indagine dedicata all’ambiente, alla salute e ai modelli alimentari sostenibili. L’appuntamento è dalle 21:15 alle 23:15.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Rete 4 Bianca Berlinguer analizza i temi caldi della politica e dell’attualità italiana nel talk E’ sempre Cartabianca. Il programma va in onda in Prima Tv dalle 21:33 alle 00:54.

Su Canale 5 prosegue l’emozionante e atteso capitolo della serie drammatica Un nuovo inizio. Gli episodi tengono incollati i telespettatori dalle 21:20 alle 22:58.

Su Italia 1 la redazione propone lo speciale Le Iene presentano: Inside. L’inchiesta esclusiva approfondisce un unico grande tema di attualità dalle 21:15 alle 01:06.

Su La7 Giovanni Floris conduce il dibattito politico settimanale con l’appuntamento di DiMartedì. Il talk show ospita giornalisti e opinionisti in diretta e in Prima Tv dalle 21:15 alle 01:00.

Su TV8 debutta il nuovo e dinamico game show intitolato Money Road – Ogni tentazione ha…. I concorrenti affrontano bivi decisivi in gara dalle 21:40 alle 01:20.

Su Nove va in onda il film d’azione Bastille Day – Il colpo del secolo. Un borseggiatore e un agente della CIA si alleano a Parigi per sventare un complotto. In onda dalle 21:30 alle 23:40.

I film di questa sera in tv martedì 26 maggio 2026

Sul canale 20 alle 21:11 va in onda il thriller 97 minuti. Un aereo di linea dirottato ha una autonomia limitata prima di esaurire il carburante e schiantarsi.

Su Rai Movie alle 21:19 trovate il film To catch a killer – L’uomo che odiava tutti. Una giovane poliziotta viene reclutata dall’FBI per rintracciare un cecchino seriale.

Su Iris alle 21:12 si torna nel vecchio West con Gli uomini della terra selvaggia. Un allevatore deve difendere la propria terra dall’assalto di spietati fuorilegge.

Su Rai 5 alle 21:26 viene trasmesso il film italiano Boys (2021). Quattro amici uniti in passato da una rock band fanno i conti con i sogni infranti.

Su La5 alle 21:10 la commedia Natale all’improvviso riunisce una famiglia allargata per le feste. Tuttavia vecchi segreti e imprevisti creano presto un divertente caos.

Su Top Crime alle 21:20 la serie Una mamma per detective mostra una brillante investigatrice. La donna deve bilanciare la vita familiare con un intricato caso di omicidio.

Su Twentyseven alle 21:10 inizia Un semplice desiderio. Una bambina cerca l’aiuto di un apprendista fata madrina per realizzare il grande sogno del padre.

Su Cine34 alle 21:05 spazio alla commedia degli equivoci Baciami stupido. Il film si rivela ricco di gag esilaranti e colpi di scena tra amici.

Su La7d alle 21:15 la commedia al femminile The women sconvolge la vita di una ricca donna di New York. La protagonista scopre il tradimento del marito.

Su Cielo alle 21:15 va in onda la pellicola Per amore o per soldi – Una commedia non romantica. Due ex compagni si ritrovano da adulti in Prima Tv.

Su Cine34 alle 21:00 Ficarra e Picone divertono il pubblico con Anche se e’ amore non si vede. La fortunata commedia esplora le disavventure di due amici a Torino.

I film su Sky martedì 26 maggio 2026

Su Sky Cinema Action alle 21:15 il thriller The Contract mette in scena un ex agente della CIA. L’uomo deve difendere un killer dai suoi mandanti.

Su Sky Cinema Drama alle 21:15 c’è La Vita È Bella. Il capolavoro di Roberto Benigni mostra un padre che usa la fantasia nel campo di concentramento.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 Denzel Washington è il protagonista di The Equalizer – Il vendicatore. Un ex agente segreto sfida la mafia russa.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 inizia Genitori vs Influencer. Un professore di filosofia si scontra con i social quando la figlia decide di diventare influencer.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 Matt Damon torna con Jason Bourne. Il letale ex agente segreto riemerge dall’ombra per scoprire la verità sul suo passato.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 la commedia italiana Happy Family unisce i destini di due strambe famiglie milanesi a causa di un incidente stradale.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 la pellicola Che cosa aspettarsi quando si aspetta segue cinque coppie. I protagonisti affrontano le ansie di un figlio in arrivo.

Su Sky Cinema Uno alle 21:00 Kevin Costner dirige e interpreta Horizon: An American Saga – Capitolo 1. Questo epico western esplora la conquista della frontiera.

Su Sky Cinema Romance alle 21:15 torna la commedia sentimentale 2 cuori e 2 capanne. Il film mette a confronto stili di vita opposti in campagna.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:15 chiude la selezione Edtv. Un semplice commesso accetta di farsi riprendere in diretta televisiva diventando un fenomeno mediatico.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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