La prima serata di oggi offre un palinsesto televisivo nazionale ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per non perdere nemmeno un minuto dei vostri show preferiti, potete seguire la diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay, dove gli sviluppatori caricano regolarmente anche i contenuti on demand. Di seguito scopriamo insieme tutti i dettagli che la programmazione riserva per questa sera.
Stasera in TV martedì 2 giugno 2026, Rai
- Rai 1: I Volti Della Repubblica – 80 Anni Dal Referendum (Intrattenimento) – I conduttori presentano un grande appuntamento per celebrare la Festa della Repubblica Italiana a Roma attraverso i ritratti dei protagonisti che hanno fatto la storia del nostro Paese dal dopoguerra a oggi, dalle 21:20 alle 23:20.
- Rai 2: Formidabile Discoring Forever (Intrattenimento) – La rete propone una serata speciale all’insegna della musica che ripercorre le hit più famose della storica trasmissione musicale negli studi di Roma, regalando emozioni e nostalgia per gli amanti dei grandi classici, dalle 21:20 alle 00:00.
- Rai 3: Indovina Chi Viene A Cena – Non Si Attacca (Intrattenimento) – Sabrina Giannini torna con le sue inchieste approfondite sui temi dell’ambiente, dell’alimentazione e della sostenibilità in Italia per svelare i segreti industriali, dalle 21:15 alle 23:15.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4: E’ sempre Cartabianca (Informazione) – Bianca Berlinguer affronta i temi caldi della settimana con dibattiti in studio a Roma, approfondimenti politici e interviste ai protagonisti della scena nazionale in Prima Tv dalle 21:33 alle 00:56.
- Canale 5: Un nuovo inizio (Serie TV) – Prosegue l’appassionante fiction drammatica con sviluppi inaspettati e intrighi sentimentali che metteranno a dura prova le relazioni tra i vari protagonisti della serie a Istanbul, dalle 21:21 alle 22:48.
- Italia 1: Chief of Station – Verita’ a tutti i costi (Film) – L’attore Aaron Eckhart interpreta un ex capo della CIA che torna nel mondo dello spionaggio a Washington per scoprire la verità sulla misteriosa scomparsa di sua moglie, affrontando una rete di inganni, dalle 21:27 alle 23:26.
- La7: DiMartedì (Informazione) – Giovanni Floris conduce il talk di approfondimento politico ed economico da Roma con analisi dettagliate, sondaggi d’opinione in Italia e il confronto diretto tra esponenti della politica e del giornalismo in Prima Tv dalle 21:15 alle 01:00.
- TV8: Money Road – Ogni tentazione ha… (Intrattenimento) – Un nuovo e avvincente show televisivo in cui concorrenti comuni devono compiere scelte etiche e personali difficili davanti a grandissime tentazioni in denaro, dalle 21:40 alle 23:35.
- Nove: Corpi da reato (Mondo E Tendenze) – Un viaggio investigativo che analizza i casi di cronaca nera più celebri in Italia ed esplora le moderne tecniche scientifiche utilizzate per risolvere enigmi apparentemente impossibili, dalle 21:30 alle 00:00.
I film di questa sera in tv martedì 2 giugno 2026
- Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (Canale 20, 21:08): Un affascinante ladro e una banda di improbabili avventurieri intraprendono un’epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma i piani falliscono quando il gruppo si scontra con maghi spietati.
- Io, Robot (Rai Movie, 21:21): L’attore Will Smith interpreta un detective scettico che a Chicago indaga sull’omicidio di uno scienziato, convinto che il colpevole sia un robot dotato di una coscienza propria.
- Uomini e cobra (Iris, 21:12): Un carismatico rapinatore finisce in un penitenziario dell’Arizona dove affronta un direttore idealista ma determinato a rieducare i prigionieri con metodi duri.
- America Latina (Rai 5, 21:23): I registi italiani fratelli D’Innocenzo dirigono un thriller psicologico su un dentista di Latina la cui esistenza apparentemente perfetta crolla quando fa una scoperta sconvolgente nella sua cantina.
- Erano ragazzi in barca (Cielo, 21:10): Il regista George Clooney dirige la straordinaria storia vera della squadra di canottaggio dell’Università di Washington che arrivò fino all’oro olimpico a Berlino nel 1936.
- Due padri di troppo (La5, 21:12): Una brillante commedia degli equivoci in cui due uomini dalle vite completamente opposte scoprono di condividere lo stesso legame di paternità segreto con un ragazzo a Parigi.
- In guerra per amore (Rai Movie, 21:05): Il regista italiano Pif dirige e interpreta una commedia sentimentale sullo sfondo dello sbarco alleato in Sicilia, dove un giovane emigrato si arruola per poter sposare la sua amata.
- Bianco rosso e Verdone (Cine34, 21:00): L’attore Carlo Verdone firma un classico del cinema italiano interpretando tre personaggi indimenticabili in viaggio verso i propri seggi elettorali in una penisola ricca di paradossi.
I film su Sky martedì 2 giugno 2026
- Una Di Famiglia – The Housemaid (Sky Cinema Suspense, 21:15)
Una giovane governante accetta un impiego in una sfarzosa villa a Seul ma rimane intrappolata nelle morbose e pericolose dinamiche psicologiche della ricca famiglia coreana.
- C’e’ Ancora Domani (Sky Cinema Due, 21:15)
La regista Paola Cortellesi dirige e interpreta un toccante ritratto della condizione femminile nella Roma del secondo dopoguerra in cerca di un piccolo riscatto sociale.
- Giurato numero 2 (Sky Cinema Uno, 21:15)
Un uomo comune si ritrova a far parte della giuria in un processo per omicidio in Georgia, rendendosi conto di aver causato il delitto in prima persona.
- Il mio amico Finnick (Sky Cinema Family, 21:00)
Una ragazzina scopre che la sua nuova casa è abitata da una bizzarra creatura pelosa e invisibile che si occupa di proteggere le mura domestiche dagli intrusi.
- Sherlock Holmes (Sky Cinema Action, 21:00)
L’attore Robert Downey Jr. interpreta il geniale investigatore che insieme al fedele Watson deve sventare una cospirazione mortale tesa a controllare l’intera Inghilterra.
- Quando (Sky Cinema Drama, 21:00)
Il regista Walter Veltroni racconta la storia di un uomo italiano che si risveglia a Roma dopo oltre trent’anni di coma e deve riavviare la sua vita nel mondo di oggi.
- Notting Hill (Sky Cinema Romance, 21:00)
La celeberrima favola romantica narra la storia tra il timido proprietario di una libreria londinese e la stella del cinema hollywoodiano più famosa del mondo.
- Gravity (Sky Cinema Sci-Fi, 21:00)
Gli attori Sandra Bullock e George Clooney interpretano due astronauti statunitensi che lottano per la sopravvivenza nello spazio profondo dopo la distruzione della loro navetta.
- Die in a Gunfight: Un buon modo per morire (Sky Cinema Action, 21:15)
Due giovani amanti appartenenti a due dinastie industriali nemiche a New York sfidano le rispettive famiglie in una moderna e adrenalinica versione di Romeo e Giulietta.
- Troy (Sky Cinema Collection, 21:15)
L’attore Brad Pitt interpreta il ruolo del leggendario eroe Achille nell’epico kolossal cinematografico che ripercorre le tappe fondamentali della lunghissima e sanguinosa guerra di Troia.
- Paradiso perduto (Sky Cinema Romance, 21:15)
Gli attori Ethan Hawke e Gwyneth Paltrow recitano nell’adattamento moderno a New York delle Grandi Speranze di Dickens sulla passione tra un artista di umili origini e una ricca ereditiera.
- La campionessa (Sky Cinema Drama, 21:10)
Il film racconta la drammatica storia di una giovane fantina in Australia che sfida il destino e i forti pregiudizi del mondo sportivo per vincere la corsa più importante in Prima Tv.