Venerdì 24 aprile si celebra il cosiddetto Sal Da Vinci Day. L’artista, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, sarà assoluto protagonista della giornata su Rai Radio 2.

Sal Da Vinci Day, la partenza della maratona prevista alle 10:35

Il Sal Da Vinci Day del 24 aprile consiste in una maratona interamente dedicata al cantante. Quest’ultimo, infatti, parteciperà come ospite speciale a svariati show che vanno in onda su Rai Radio 2, emittente radiofonica e visibile anche in tv sul canale 202 del digitale terrestre. Inoltre, è possibile seguire il canale anche in streaming su Rai Play Sound e, in visual, su Rai Play.

Analizzando la guida tv di Rai Radio 2, il Sal Da Vinci Day parte intorno alle 10:35 circa. Il cantante, infatti, è al centro della puntata quotidiana di Radio2 Social Club, programma che prosegue fino alle 12:00 e che è condotto da Luca Barbarossa ed Ema Stokholma.

L’incontro con Rosario Fiorello a La Pennicanza

Il Sal Da Vinci Day, venerdì 24 aprile, prosegue nel primo pomeriggio. Dalle ore 13:45 alle 14:30, infatti, l’artista è al fianco di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio durante l’appuntamento de La Pennicanza. Uno spazio, quest’ultimo, molto atteso: sin dallo scorso febbraio, infatti, lo showman ha dato vita ad una esilarante imitazione del cantante partenopeo.

Il giorno dedicato a Sal Da Vinci continua dalle 14:30 alle 16:00, in quanto il cantante è l’ospite di Radio2 Music Room, programma che ha come padroni di casa Manila Nazzaro e Julian Borghesan. La lunga maratona del cantante su Rai Radio 2 termina in prima serata, dalle ore 22:00. L’artista, autore del brano Per sempre sì, è il protagonista di Radio2 alle dieci della sera – Al centro della musica, format guidato da Gino Castaldo e Nicol Angelozzi. La puntata, come di consueto, dura circa 90 minuti, terminando intorno alle 23:30.

Sal Da Vinci Day, un’operazione finalizzata al lancio dell’Eurovision Song Contest

Il Sal Da Vinci Day è una iniziativa realizzata dalla Rai con l’obiettivo, probabilmente, di lanciare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. L’artista, con il trionfo al Festival di Sanremo, ha ottenuto di diritto la qualificazione alla kermesse europea, dove canterà la già citata Per sempre sì in rappresentanza dell’Italia.

La manifestazione canora si svolge dal 12 al 16 maggio e, come sempre, è trasmessa in diretta e in esclusiva sulle reti Rai. Le semifinali del 12 e 14 maggio, in particolare, sono in onda su Rai 2, mentre la finale del 16 è proposta su Rai 1. È possibile ascoltare le varie serate anche in radio, proprio su Rai Radio 2.