La nuova settimana, quella dal 29 giugno al 5 luglio, di Forbidden Fruit si annuncia ricca di addii, gelosie e nuovi intrighi. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:30 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a raccontare le vicende di Yildiz, Ender, Sahika, Kerim, Kaya e Yigit.

Gli episodi porteranno al centro della scena la partenza di Lila per gli Stati Uniti, la reazione di Yigit, le manovre di Sahika contro Yildiz ed Ender, i sospetti di Ender su Kerim e una cena che rischierà di trasformarsi in una resa dei conti.

Forbidden Fruit 29 giugno-5 luglio 2026 – lunedì 29 giugno 2026

La settimana si apre con Yigit sconvolto dalla scoperta che Lila è partita per gli Stati Uniti. Il ragazzo accusa Ender e Kaya di aver rovinato la sua relazione con il loro divorzio improvviso e non riesce ad accettare che la giovane sia andata via senza affrontarlo.

Intanto Sahika continua a muoversi nell’ombra. La donna manipola un audio per alimentare la tensione tra Yildiz ed Ender, già provate da rivalità e incomprensioni. Il suo obiettivo è far esplodere definitivamente il rapporto tra le due.

Forbidden Fruit, trama martedì 30 giugno 2026

Sahika e Kaya discutono della crisi di Yigit, ancora sotto shock per la partenza di Lila. La donna cerca di convincere il ragazzo a voltare pagina, ma lui sembra incapace di rassegnarsi alla fine della relazione.

Nel frattempo Halit invita Kerim a casa sua per rimediare alla cena precedente, andata male anche per l’atteggiamento di Yildiz. La situazione diventa sempre più delicata, mentre il rapporto tra Yildiz e Kerim resta carico di tensioni e sentimenti irrisolti.

Forbidden Fruit 29 giugno-5 luglio 2026 – mercoledì 1 luglio 2026

Ender inizia a sospettare che Kerim stia tramando qualcosa e decide di indagare sul suo rapporto con Ihsan Yildirim. Convinta che dietro i suoi affari possa nascondersi un piano pericoloso, prova a raccogliere prove e a metterlo in difficoltà.

Intanto Caner ed Emir trovano Yigit ubriaco e cercano di aiutarlo. Il giovane, però, prende una decisione drastica: vuole partire per gli Stati Uniti e raggiungere Lila, deciso a parlare con lei e a salvare la loro storia.

Forbidden Fruit, trama giovedì 2 luglio 2026

Zehra sceglie di affidare i suoi risparmi a Mert, convinta che l’uomo possa investirli nel modo migliore. Una scelta che potrebbe però trasformarsi in un nuovo problema per la famiglia.

Nel frattempo Sahika organizza una cena per Kaya e Caner chiede a Mert di scoprire dove si terrà l’evento e chi parteciperà. Il giovane capisce che dietro l’iniziativa della donna potrebbe esserci un secondo fine e decide di approfondire.

Forbidden Fruit 29 giugno-5 luglio 2026 – venerdì 3 luglio 2026

Caner scopre che Sahika ha organizzato la cena per presentare una donna a Kaya e avvisa subito Ender. La notizia manda la donna su tutte le furie e riapre una rivalità che sembrava già impossibile da controllare.

Intanto Yildiz, alle prese con gravi difficoltà economiche, è costretta a vendere l’argenteria di Halit. Durante la cena con Sahika, Kaya e Nihal, l’arrivo improvviso di Ender e Caner fa esplodere la tensione. Ender perde il controllo, macchia il vestito di Yildiz e giura vendetta contro tutti.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:30.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.