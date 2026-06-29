Lunedì 29 giugno inizia ufficialmente la nuova programmazione tv del daytime dell’estate e di seguito vi sveliamo tutte le principali modifiche. La rete dove si possono notare le maggiori variazioni è Rai 1.

Nuova programmazione tv daytime estate 29 giugno, le novità di Rai 1

Su Rai 1, il daytime estivo parte alle ore 06:00 con 1Mattina News, guidato da Gianpiero Scarpati e Greta Mauro. Il format procede fino alle 08:00 e nel mezzo vi sono ben due edizioni brevi del TG1: la prima alle 06:30, la seconda alle 07:00.

Dalle 08:00 spazio alla prima edizione lunga del telegiornale, al termine della quale (intorno alle 08:35) parte Unomattina guidata da Alessandro Greco e Carolina Rey, con la partecipazione di Paola Cervelli e Domenico Marocchi.

La rubrica termina alle 11:30, quando Vittorio Brumotti con Monica Caradonna lanciano l’appuntamento con Italia A/R, in onda fino a mezzogiorno, quando è confermato Peppone Calabrese con Camper Osteria Italia.

Nel primo pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00, vi sono le repliche de Le stagioni dell’amore e La porta magica, mentre alle 16:10 Manuela Moreno conduce Vita in Diretta, fino alle 18:40 circa. Nel preserale confermato Reazione a Catena con Pino Insegno (che il 29 giugno non va in onda a causa dei Mondiali), mentre in access prime time, fino al 20 luglio prossimo, rimane Stefano De Martino con Affari Tuoi.

Le variazioni di Canale 5

Anche su Canale 5, seppur in maniera ridotta, dal 29 giugno cambia la programmazione tv del daytime dell’estate. La giornata inizia alle 08:40 circa con Morning News di Dario Maltese, al termine del quale tornano le repliche di Forum, dalle 11:00 alle 13:00, seguito dal TG5.

È il pomeriggio, però, che è destinato a cambiare a causa della fine di Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi. Dal 29 giugno dominano le soap: alle 13:50 si parte con Beautiful, poi alle 14:15 inizia Forbidden Fruit. Dalle 14:45 alle 16:45 c’è Far Away. Al termine, la linea passa a un’altra soap, ovvero Tutto per la mia famiglia, che accompagna il pubblico fino al preserale, attualmente occupato da Avanti un Altro!, che il 13 luglio prossimo cederà la linea a The Wall. In access prime time, come è noto, è confermata La Ruota della Fortuna.

Nuova programmazione tv daytime estate 29 giugno, su La7 resiste David Parenzo

Anche su La7 sono diverse le modifiche alla programmazione tv del daytime estivo al via il 29 giugno. La mattina, dalle 08:00, c’è Omnibus con Gerardo Greco e dalle 09:40 tocca a Coffee Break con Andrea Pancani. Dalle 11:00 alle 13:00 sopravvive, rispetto ai palinsesti invernali, il talk L’Aria che tira con David Parenzo, visibile per tutto luglio. Il pomeriggio procede con tutte repliche: alle 14:00 tocca a Eden Un pianeta da salvare, alle 17:00 c’è La Torre di Babele DOC con Corrado Augias e dalle 18:00 la serie tv Grantchester. Dopo il telegiornale delle 20:00, in access prime time spazio a In Onda con Luca Telese e Marianna Aprile.