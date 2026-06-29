Lunedì 29 giugno prende il via Wimbledon 2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta del terzo torneo Slam della stagione, dopo l’Australian Open e il Roland Garros.

Wimbledon 2026 programmazione tv, Jannik Sinner chiamato al riscatto

Il più atteso di Wimbledon 2026 è, senza dubbio, Jannik Sinner. Il nostro connazionale, che occupa attualmente il primo posto nella classifica del Ranking ATP, è chiamato al riscatto. Durante l’ultimo Slam, ovvero il Roland Garros disputato a maggio, il tennista ha sofferto molto il caldo e, complice dei problemi fisici, è stato eliminato al secondo turno dall’argentino Cerundolo.

Nonostante ciò che è accaduto poche settimane fa, Jannik Sinne rimane comunque il grande favorito per la vittoria finale, considerando anche l’assenza per infortunio di Carlos Alcaraz, che intanto ha fatto sapere, sui social, di aver ripreso gli allenamenti.

Sky protagonista

La programmazione tv di Wimbledon 2026 ha come assoluta protagonista Sky. L’emittente satellitare, infatti, propone in diretta e in esclusiva più di 750 ore di contenuti, trasmettendo gli incontri previsti dal 29 giugno al 12 luglio prossimo, giorno nel quale si svolge la finale.

Il racconto di Sky si articola su ben undici reti. Su Sky Sport Uno (canale 201) sono proposti i match più interessanti, mentre su Sky Sport Tennis (203) sono visibili tutti gli incontri del Centrale. Su Sky Sport Arena (204) spazio a Diretta Wimbledon, che permette di assistere, in contemporanea, ai momenti più importanti di diversi incontri. Sky Sport 4K, invece, trasmette in altissima definizione alcuni fra le sfide più attese.

Ben sei le reti dedicate interamente al torneo e nelle quali sono proposte tutte le partite: Sky Sport Wimbledon 1 (251), Sky Sport Wimbledon 2 (252), Sky Sport Wimbledon 3 (253), Sky Sport Wimbledon 4 (254), Sky Sport Wimbledon 5 (255) e Sky Sport Wimbledon 6 (256).

Infine, Sky Sport Mix (211) sarà occupato per tutta la durata del torneo da Behind The Scenes. La rete, dunque, contiene esclusivamente contenuti dedicati al dietro le quinte della competizione, con allenamenti e interviste.

Wimbledon 2026 programmazione tv, nel cast di esperti arriva Boris Becker

Oltre alle dirette delle partite, la copertura Sky di Wimbledon 2026 è articolata in vari spazi di approfondimenti. Tutti i giorni c’è Sky Tennis Show con Eleonora Cottarelli, mentre tutte le sere c’è The Insider – Wimbledon, che racconta ogni giorno il torneo con immagini e interviste esclusive e che è affiancato dalla rubrica Wimbledon Highlight Show, con le immagini salienti delle partite.

Molto ricco il cast di opinionisti Sky, composto in primis da Boris Becker, vincitore in carriera di ben sei titoli Slam, di cui tre Wimbledon. Oltre a lui ci sono Ivan Ljubicic, Paolo Bertolucci, Flavia Pennetta e Renzo Furlan.

Tutte le partite del Campo Centrale e del Campo 1 sono raccontate dal posto da Elena Pero, Luca Boschetto e Pietro Nicolodi insieme a Renzo Furlan, Raffaella Reggi, Fabio Colangelo oltre a Paolo Bertolucci. Per quanto riguarda i match degli altri campi, in cabina di commento si alternano Paolo Aghemo, Riccardo Bisti, Gaia Brunelli, Lorenzo Cazzaniga, Calogero Destro, Peppe Di Giovanni, Federico Ferrero, Alessandro Lupi, Dario Massara, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Matteo Sfolcini, Alessandro Sugoni e Andrea Voria.

A Londra, infine, ci sono anche tre inviati, ovvero Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Dalila Setti.