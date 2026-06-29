La nuova settimana, quella dal 29 giugno al 5 luglio, di La Promessa si annuncia ricca di sentimenti, tensioni familiari e segreti destinati a mettere in pericolo gli equilibri della tenuta. La soap spagnola, in onda su Rete 4 alle 19:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le vicende dei Luján e della servitù, tra amori ostacolati, rivalità e verità ancora nascoste.

Gli episodi porteranno al centro della scena l’amore sempre più concreto tra Curro e Angela, il conflitto tra Martina e Catalina, i dubbi di Pia su Cristobal, la tensione tra Manuel e Alonso e una rivelazione di Amalia destinata a sconvolgere Vera.

La Promessa 29 giugno-5 luglio 2026 – lunedì 29 giugno 2026

La settimana si apre con Curro e Angela finalmente più vicini. Tra i due nasce un sentimento sempre più forte, anche se il ragazzo deve fare i conti con la dolorosa chiusura di un capitolo importante della sua vita.

Intanto, lo scontro tra Martina e Catalina non accenna a fermarsi. Le due ragazze non riescono a chiarirsi e la tensione familiare continua a pesare sulla vita di La Promessa.

La Promessa, trama martedì 30 giugno 2026

Nel nuovo episodio, Petra prende le difese di Pia, sorpresa nello studio del maggiordomo. La governante decide di proteggerla, ma pretende anche di sapere cosa stia realmente accadendo.

La situazione diventa sempre più delicata perché il comportamento di Cristobal continua a insospettire la servitù. A palazzo cresce il timore che l’uomo possa nascondere qualcosa di molto più grave.

La Promessa 29 giugno-5 luglio 2026 – mercoledì 1 luglio 2026

Manuel affronta suo padre Alonso per discutere del futuro dell’attività dei motori. Il giovane non si fida di Leocadia e prova a convincerla a vendere le sue quote, convinto che la donna possa rappresentare un pericolo.

Il confronto tra padre e figlio crea nuova tensione. Manuel accusa il peso della situazione e appare sempre più nervoso, mentre il futuro del progetto rischia di dividere ulteriormente la famiglia.

La Promessa, trama giovedì 2 luglio 2026

Enora si accorge che Manuel soffre per il rapporto difficile con Alonso e cerca di convincerlo a fare un passo verso la riconciliazione. Il giovane, però, fatica a mettere da parte i dubbi e i rancori.

Nel frattempo Martina, stanca dei continui scontri con Catalina, prende una decisione importante: vuole lasciare la tenuta insieme a Jacobo. La scelta rischia di aprire una nuova ferita nella famiglia Luján.

La Promessa 29 giugno-5 luglio 2026 – venerdì 3 luglio 2026

Dopo l’arresto di Lorenzo, Curro e Angela iniziano a immaginare un futuro insieme. Per i due ragazzi sembra finalmente arrivato un momento di pace, lontano dalle minacce e dalle tensioni degli ultimi tempi.

Ma Leocadia continua a custodire un segreto importante: non rivela ad Angela che Lorenzo le ha chiesto la sua mano. La giovane resta così all’oscuro di una verità che potrebbe cambiare tutto.

La Promessa, trama sabato 4 luglio 2026

Curro continua a cercare giustizia per la morte di sua sorella. Il ragazzo capisce però che la sua battaglia potrebbe costringerlo a portare sulle spalle un peso enorme, difficile da affrontare anche con l’aiuto di Angela.

Intanto a La Promessa l’atmosfera resta tesa. I problemi tra Catalina e Martina, le incertezze di Manuel e il comportamento ambiguo di Cristobal rendono la tenuta sempre più instabile.

La Promessa 29 giugno-5 luglio 2026 – domenica 5 luglio 2026

La settimana si chiude con Cristobal che organizza incontri sempre più strani con Angela nel suo studio. Il comportamento del maggiordomo desta i sospetti di diverse persone e fa temere che la ragazza possa essere coinvolta in qualcosa di pericoloso.

Nel frattempo Amalia confessa a Vera di averle mentito riguardo a suo fratello Federico. La rivelazione apre un nuovo fronte e lascia la giovane sconvolta, mentre a La Promessa i segreti continuano a minacciare il futuro di tutti.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.