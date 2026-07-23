Stasera in tv venerdì 24 luglio 2026
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Stasera in TV venerdì 24 luglio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
24 Luglio 2026 5 Minuti di lettura
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Cosa vedere stasera in TV, venerdì 24 luglio 2026? La prima serata propone musica, fiction, serie TV, cinema, cronaca, documentari e satira. Su Rai 1 torna Tim Summer Hits, mentre Canale 5 prosegue la programmazione della serie turca L’erede.

Tra gli altri appuntamenti spiccano L’ispettore Coliandro – Il ritorno su Rai 2, il film Amiamoci finché siamo vivi su Rai 3, Quarto Grado su Rete 4, Chicago Fire su Italia 1, il documentario Il naufragio dell’Andrea Doria – La verità tradita su La7, I delitti del BarLume – Gatte da pelare su TV8 e I migliori Fratelli di Crozza sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 21:30Tim Summer Hits. La grande musica dell’estate torna in prima serata con una nuova serata-evento.
  • Canale 5, ore 21:21L’erede. Nuovi episodi della serie turca, con una prima parte in onda fino alla seconda serata.
  • Rai 2, ore 21:20L’ispettore Coliandro – Il ritorno. La serie con Giampaolo Morelli torna con un nuovo caso.
  • Rete 4, ore 21:33Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i principali casi di cronaca.
  • Italia 1, ore 21:27Chicago Fire. Tre episodi della quattordicesima stagione della serie action e drama.
  • TV8, ore 21:40I delitti del BarLume – Gatte da pelare. Una nuova indagine tra giallo, ironia e provincia toscana.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 1, ore 21:30Tim Summer Hits – Musica e spettacolo.
  • Rai 2, ore 21:20L’ispettore Coliandro – Il ritorno – Serie TV con Giampaolo Morelli.
  • Rai 3, ore 21:15Amiamoci finché siamo vivi – Film commedia e romantico.
  • Rai 4, ore 21:20Salt – Film action con Angelina Jolie.
  • Rai 5, ore 21:20Kilimangiaro – Viaggi, natura e documentari.
  • Rai Movie, ore 21:10A qualcuno piace caldo – Film cult con Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon.
  • Rai Premium, ore 21:20Impossibile da uccidere – Film TV.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:33Quarto Grado – Cronaca nera e approfondimento.
  • Canale 5, ore 21:21L’erede – Serie turca, episodi 22, 23 e prima parte dell’episodio 24.
  • Italia 1, ore 21:27Chicago Fire – Episodi della quattordicesima stagione.
  • 20, ore 21:09Transformers 4 – L’era dell’estinzione – Film d’azione e fantascienza.
  • Iris, ore 21:17L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat – Film storico e drammatico.
  • Twentyseven, ore 21:10Il grande match – Commedia con Robert De Niro e Sylvester Stallone.
  • La5, ore 21:10Temptation Island – Reality show.
  • Italia 2, ore 21:00PPZ – Pride and Prejudice and Zombies – Film horror e commedia.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

  • La7, ore 21:15Il naufragio dell’Andrea Doria – La verità tradita – Documentario dedicato a uno dei più noti disastri navali del Novecento.
  • TV8, ore 21:40I delitti del BarLume – Gatte da pelare – Film TV giallo tratto dai romanzi di Marco Malvaldi.
  • Nove, ore 21:30I migliori Fratelli di Crozza – Satira e comicità con Maurizio Crozza.
  • Cielo, ore 21:20Non ti muovere – Film drammatico con Sergio Castellitto e Penélope Cruz.
  • La7 Cinema, ore 21:15Thelma & Louise – Film cult diretto da Ridley Scott.

I film di stasera in TV venerdì 24 luglio 2026

  • Amiamoci finché siamo vivi – Rai 3, ore 21:15. Una commedia romantica francese che racconta sentimenti, fragilità e seconde possibilità.
  • Salt – Rai 4, ore 21:20. Angelina Jolie interpreta una agente accusata di essere una spia russa, costretta a fuggire per dimostrare la propria innocenza.
  • A qualcuno piace caldo – Rai Movie, ore 21:10. Due musicisti assistono a un regolamento di conti e si travestono da donne per sfuggire ai gangster.
  • Transformers 4 – L’era dell’estinzione – 20, ore 21:09. Nuova battaglia tra umani, Autobot e minacce aliene nel quarto capitolo della saga.
  • L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat – Iris, ore 21:17. Durante la Seconda guerra mondiale, l’intelligence britannica mette a punto un piano di depistaggio per ingannare i nazisti.
  • Il grande match – Twentyseven, ore 21:10. Due ex pugili rivali tornano sul ring molti anni dopo per chiudere una rivalità mai davvero superata.
  • Non ti muovere – Cielo, ore 21:20. Un chirurgo ripercorre un amore doloroso mentre la figlia lotta tra la vita e la morte.
  • Thelma & Louise – La7 Cinema, ore 21:15. Due amiche partono per un viaggio di libertà che si trasforma in una fuga senza ritorno.
  • PPZ – Pride and Prejudice and Zombies – Italia 2, ore 21:00. Il classico di Jane Austen viene riletto in chiave horror, tra romanticismo e invasioni di zombie.

I film su Sky Cinema venerdì 24 luglio 2026

  • Sky Cinema Uno, ore 21:15Official Secrets – Segreto di stato. Thriller politico ispirato a una storia vera.
  • Sky Cinema Due, ore 21:15C’era una volta a… Hollywood. Il film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.
  • Sky Cinema Collection, ore 21:15Transformers 4 – L’era dell’estinzione. Il quarto capitolo della saga action e fantascientifica.
  • Sky Cinema Family, ore 21:00Alla fine ci sei tu. Film sentimentale e teen drama.
  • Sky Cinema Action, ore 21:00The Equalizer 3 – Senza tregua. Denzel Washington torna nel ruolo di Robert McCall.
  • Sky Cinema Suspense, ore 21:00Ida Red. Thriller crime con Melissa Leo e Josh Hartnett.
  • Sky Cinema Romance, ore 21:00La sfida delle mogli. Film sentimentale ispirato a una storia vera.
  • Sky Cinema Drama, ore 21:00Il signore delle formiche. Dramma diretto da Gianni Amelio.
  • Sky Cinema Comedy, ore 21:00Scordato. Commedia diretta e interpretata da Rocco Papaleo.
  • Sky Cinema, ore 21:15E poi si vede. Commedia italiana.

Stasera in TV, venerdì 24 luglio: la scelta migliore

La proposta principale della serata è Tim Summer Hits su Rai 1, ideale per chi cerca musica e intrattenimento. Canale 5 punta invece sulla serialità turca con L’erede, mentre Rai 2 propone il ritorno de L’ispettore Coliandro.

Per gli appassionati di cronaca torna Quarto Grado su Rete 4, mentre Italia 1 dedica la prima serata a Chicago Fire. Tra i film in chiaro spiccano Amiamoci finché siamo vivi su Rai 3, A qualcuno piace caldo su Rai Movie, L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat su Iris e Thelma & Louise su La7 Cinema.

Su Sky Cinema le proposte più interessanti sono Official Secrets – Segreto di stato, C’era una volta a… Hollywood, The Equalizer 3 – Senza tregua, Il signore delle formiche e Scordato.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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