Cosa vedere stasera in TV, venerdì 24 luglio 2026? La prima serata propone musica, fiction, serie TV, cinema, cronaca, documentari e satira. Su Rai 1 torna Tim Summer Hits, mentre Canale 5 prosegue la programmazione della serie turca L’erede.
Tra gli altri appuntamenti spiccano L’ispettore Coliandro – Il ritorno su Rai 2, il film Amiamoci finché siamo vivi su Rai 3, Quarto Grado su Rete 4, Chicago Fire su Italia 1, il documentario Il naufragio dell’Andrea Doria – La verità tradita su La7, I delitti del BarLume – Gatte da pelare su TV8 e I migliori Fratelli di Crozza sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Tim Summer Hits. La grande musica dell’estate torna in prima serata con una nuova serata-evento.
- Canale 5, ore 21:21 – L’erede. Nuovi episodi della serie turca, con una prima parte in onda fino alla seconda serata.
- Rai 2, ore 21:20 – L’ispettore Coliandro – Il ritorno. La serie con Giampaolo Morelli torna con un nuovo caso.
- Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i principali casi di cronaca.
- Italia 1, ore 21:27 – Chicago Fire. Tre episodi della quattordicesima stagione della serie action e drama.
- TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume – Gatte da pelare. Una nuova indagine tra giallo, ironia e provincia toscana.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Tim Summer Hits – Musica e spettacolo.
- Rai 2, ore 21:20 – L’ispettore Coliandro – Il ritorno – Serie TV con Giampaolo Morelli.
- Rai 3, ore 21:15 – Amiamoci finché siamo vivi – Film commedia e romantico.
- Rai 4, ore 21:20 – Salt – Film action con Angelina Jolie.
- Rai 5, ore 21:20 – Kilimangiaro – Viaggi, natura e documentari.
- Rai Movie, ore 21:10 – A qualcuno piace caldo – Film cult con Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon.
- Rai Premium, ore 21:20 – Impossibile da uccidere – Film TV.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado – Cronaca nera e approfondimento.
- Canale 5, ore 21:21 – L’erede – Serie turca, episodi 22, 23 e prima parte dell’episodio 24.
- Italia 1, ore 21:27 – Chicago Fire – Episodi della quattordicesima stagione.
- 20, ore 21:09 – Transformers 4 – L’era dell’estinzione – Film d’azione e fantascienza.
- Iris, ore 21:17 – L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat – Film storico e drammatico.
- Twentyseven, ore 21:10 – Il grande match – Commedia con Robert De Niro e Sylvester Stallone.
- La5, ore 21:10 – Temptation Island – Reality show.
- Italia 2, ore 21:00 – PPZ – Pride and Prejudice and Zombies – Film horror e commedia.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – Il naufragio dell’Andrea Doria – La verità tradita – Documentario dedicato a uno dei più noti disastri navali del Novecento.
- TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume – Gatte da pelare – Film TV giallo tratto dai romanzi di Marco Malvaldi.
- Nove, ore 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza – Satira e comicità con Maurizio Crozza.
- Cielo, ore 21:20 – Non ti muovere – Film drammatico con Sergio Castellitto e Penélope Cruz.
- La7 Cinema, ore 21:15 – Thelma & Louise – Film cult diretto da Ridley Scott.
I film di stasera in TV venerdì 24 luglio 2026
- Amiamoci finché siamo vivi – Rai 3, ore 21:15. Una commedia romantica francese che racconta sentimenti, fragilità e seconde possibilità.
- Salt – Rai 4, ore 21:20. Angelina Jolie interpreta una agente accusata di essere una spia russa, costretta a fuggire per dimostrare la propria innocenza.
- A qualcuno piace caldo – Rai Movie, ore 21:10. Due musicisti assistono a un regolamento di conti e si travestono da donne per sfuggire ai gangster.
- Transformers 4 – L’era dell’estinzione – 20, ore 21:09. Nuova battaglia tra umani, Autobot e minacce aliene nel quarto capitolo della saga.
- L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat – Iris, ore 21:17. Durante la Seconda guerra mondiale, l’intelligence britannica mette a punto un piano di depistaggio per ingannare i nazisti.
- Il grande match – Twentyseven, ore 21:10. Due ex pugili rivali tornano sul ring molti anni dopo per chiudere una rivalità mai davvero superata.
- Non ti muovere – Cielo, ore 21:20. Un chirurgo ripercorre un amore doloroso mentre la figlia lotta tra la vita e la morte.
- Thelma & Louise – La7 Cinema, ore 21:15. Due amiche partono per un viaggio di libertà che si trasforma in una fuga senza ritorno.
- PPZ – Pride and Prejudice and Zombies – Italia 2, ore 21:00. Il classico di Jane Austen viene riletto in chiave horror, tra romanticismo e invasioni di zombie.
I film su Sky Cinema venerdì 24 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Official Secrets – Segreto di stato. Thriller politico ispirato a una storia vera.
- Sky Cinema Due, ore 21:15 – C’era una volta a… Hollywood. Il film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Transformers 4 – L’era dell’estinzione. Il quarto capitolo della saga action e fantascientifica.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – Alla fine ci sei tu. Film sentimentale e teen drama.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – The Equalizer 3 – Senza tregua. Denzel Washington torna nel ruolo di Robert McCall.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Ida Red. Thriller crime con Melissa Leo e Josh Hartnett.
- Sky Cinema Romance, ore 21:00 – La sfida delle mogli. Film sentimentale ispirato a una storia vera.
- Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Il signore delle formiche. Dramma diretto da Gianni Amelio.
- Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Scordato. Commedia diretta e interpretata da Rocco Papaleo.
- Sky Cinema, ore 21:15 – E poi si vede. Commedia italiana.
Stasera in TV, venerdì 24 luglio: la scelta migliore
La proposta principale della serata è Tim Summer Hits su Rai 1, ideale per chi cerca musica e intrattenimento. Canale 5 punta invece sulla serialità turca con L’erede, mentre Rai 2 propone il ritorno de L’ispettore Coliandro.
Per gli appassionati di cronaca torna Quarto Grado su Rete 4, mentre Italia 1 dedica la prima serata a Chicago Fire. Tra i film in chiaro spiccano Amiamoci finché siamo vivi su Rai 3, A qualcuno piace caldo su Rai Movie, L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat su Iris e Thelma & Louise su La7 Cinema.
Su Sky Cinema le proposte più interessanti sono Official Secrets – Segreto di stato, C’era una volta a… Hollywood, The Equalizer 3 – Senza tregua, Il signore delle formiche e Scordato.