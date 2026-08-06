Cosa vedere stasera in TV, giovedì 6 agosto 2026? La prima serata propone musica, fiction, cinema, serie, documentari, commedie italiane, crime e spettacolo. Su Rai 1 va in onda Tim Summer Hits, con Carlo Conti e Andrea Delogu, mentre Canale 5 trasmette nuovi episodi della serie turca L’erede.
Tra gli altri appuntamenti spiccano L’ispettore Coliandro su Rai 2, il film Itaca – Il ritorno su Rai 3, Un’estate ai Caraibi su Rete 4, Chicago Fire su Italia 1, il documentario La7 Storia – La vera storia del Colosseo: ascesa e caduta su La7, I delitti del BarLume – Il re dei giochi su TV8 e Comedy Match sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Tim Summer Hits. Carlo Conti e Andrea Delogu conducono una nuova serata musicale con i protagonisti dell’estate.
- Canale 5, ore 21:21 – L’erede. Nuovi episodi della serie turca con İlhan Şen e Biran Damla Yılmaz.
- Rai 2, ore 21:20 – L’ispettore Coliandro. In onda l’episodio Serial killer, dalla settima stagione della serie con Giampaolo Morelli.
- Rai 3, ore 21:15 – Itaca – Il ritorno. Ralph Fiennes e Juliette Binoche sono protagonisti del film ispirato al ritorno di Ulisse.
- Rete 4, ore 21:33 – Un’estate ai Caraibi. Commedia corale diretta da Carlo Vanzina, con Enrico Brignano e Carlo Buccirosso.
- Italia 1, ore 21:25 – Chicago Fire. Tre episodi della quattordicesima stagione della serie dedicata ai vigili del fuoco di Chicago.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Tim Summer Hits – Concerto e musica con Carlo Conti e Andrea Delogu.
- Rai 2, ore 21:20 – L’ispettore Coliandro – Episodio “Serial killer”.
- Rai 3, ore 21:15 – Itaca – Il ritorno – Film drammatico, storico e d’avventura con Ralph Fiennes e Juliette Binoche.
- Rai 4, ore 21:18 – Wolf Warrior – Film d’azione, guerra e thriller con Wu Jing e Scott Adkins.
- Rai 5, ore 21:22 – Kilimangiaro – Viaggi, natura e documentari con Camila Raznovich.
- Rai Movie, ore 21:10 – Casablanca – Film romantico e drammatico con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.
- Rai Premium, ore 21:20 – Le regole della pazzia – Thriller televisivo con Amanda Righetti e Josh Ventura.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:33 – Un’estate ai Caraibi – Commedia italiana con Enrico Brignano, Carlo Buccirosso e Gigi Proietti.
- Canale 5, ore 21:21 – L’erede – Episodi 27 e 28 della prima stagione.
- Italia 1, ore 21:25 – Chicago Fire – Episodi 10, 11 e 12 della quattordicesima stagione.
- 20, ore 21:10 – Beast – Film thriller, azione e horror con Idris Elba.
- Iris, ore 21:16 – The Kill Team – Film di guerra e drammatico con Nat Wolff e Alexander Skarsgård.
- Top Crime – Programmazione crime e poliziesca.
- Cine34 – Programmazione cinema italiano.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – La7 Storia – La vera storia del Colosseo: ascesa e caduta – Documentario storico dedicato al più celebre anfiteatro dell’antica Roma.
- TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume – Il re dei giochi – Film TV crime e commedia con Filippo Timi e Carlo Monni.
- Nove, ore 21:30 – Comedy Match – Show comico con Katia Follesa.
I film di stasera in TV giovedì 6 agosto 2026
- Itaca – Il ritorno – Rai 3, ore 21:15. Dopo vent’anni di assenza, Ulisse torna finalmente a Itaca e trova un regno cambiato, attraversato da tensioni, attese e minacce.
- Un’estate ai Caraibi – Rete 4, ore 21:33. Una commedia corale ambientata tra vacanze, equivoci sentimentali, fughe, incontri e situazioni al limite del paradosso.
- I delitti del BarLume – Il re dei giochi – TV8, ore 21:40. A Pineta, un incidente e una nuova indagine riportano Massimo e i vecchietti del BarLume al centro di un caso pieno di ironia e mistero.
- Beast – 20, ore 21:10. Un medico vedovo arriva in Sudafrica con le figlie, ma il viaggio si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro un leone feroce.
- Wolf Warrior – Rai 4, ore 21:18. Un soldato delle forze speciali cinesi diventa bersaglio di mercenari assoldati da un potente criminale.
- The Kill Team – Iris, ore 21:16. Un giovane soldato americano in Afghanistan si trova davanti a un dilemma morale quando scopre le azioni violente del proprio plotone.
- Casablanca – Rai Movie, ore 21:10. A Casablanca, durante la Seconda guerra mondiale, Rick ritrova Ilsa e viene travolto da amore, sacrificio e resistenza.
- Le regole della pazzia – Rai Premium, ore 21:20. Una donna desiderosa di diventare nonna vede la vita del figlio intrecciarsi con una relazione sempre più inquietante.
I film su Sky Cinema giovedì 6 agosto 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Andiamo a quel paese. Commedia diretta e interpretata da Ficarra e Picone.
- Sky Cinema Due, ore 21:15 – Honey Don’t!. Film in prima serata sul canale d’autore Sky Cinema Due.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume. Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – Genitori vs influencer. Commedia familiare con Fabio Volo e Giulia De Lellis.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – Bumblebee. Avventura action e fantascientifica legata all’universo dei Transformers.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Trust. Thriller ad alta tensione.
- Sky Cinema Romance, ore 21:00 – 2 cuori e 2 capanne. Commedia sentimentale.
- Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Nowhere Special – Una storia d’amore. Dramma intenso e familiare.
- Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Beetlejuice Beetlejuice. Commedia fantasy diretta da Tim Burton.
- Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Mindcage – Mente criminale. Thriller con Martin Lawrence, Melissa Roxburgh e John Malkovich.
Stasera in TV, giovedì 6 agosto: la scelta migliore
Chi cerca una serata musicale può scegliere Tim Summer Hits su Rai 1, mentre Canale 5 propone la serialità turca con L’erede. Rai 2 punta sulla fiction crime con L’ispettore Coliandro, mentre Italia 1 prosegue con gli episodi di Chicago Fire.
Per il cinema in chiaro, le alternative principali sono Itaca – Il ritorno su Rai 3, Un’estate ai Caraibi su Rete 4, Beast sul 20, Wolf Warrior su Rai 4, The Kill Team su Iris e il classico Casablanca su Rai Movie.
Su Sky Cinema spiccano Andiamo a quel paese su Sky Cinema Uno, Honey Don’t! su Sky Cinema Due, Bumblebee su Sky Cinema Action, Nowhere Special – Una storia d’amore su Sky Cinema Drama e Beetlejuice Beetlejuice su Sky Cinema Comedy.