Cosa vedere stasera in TV, giovedì 13 agosto 2026? La prima serata propone fiction medical, sport, viaggi, talk, commedie, serie americane, reality, varietà e grandi film su Sky Cinema. Su Rai 1 va in onda Doc – Nelle tue mani, mentre Canale 5 punta sulla commedia La guerra dei nonni.

Tra gli altri appuntamenti spiccano gli Europei di atletica su Rai 2, Kilimangiaro su Rai 3, Zona Bianca su Rete 4, Chicago Med su Italia 1, 50 volte il primo bacio su La7, Quattro matrimoni su TV8 e La Corrida sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani . Tre episodi della terza stagione della fiction medical con Luca Argentero e Matilde Gioli.

– . Tre episodi della terza stagione della fiction medical con Luca Argentero e Matilde Gioli. Canale 5, ore 21:20 – La guerra dei nonni . Commedia del 2023 con Vincenzo Salemme e Max Tortora, tra famiglia, rivalità e nonni pronti a tutto.

– . Commedia del 2023 con Vincenzo Salemme e Max Tortora, tra famiglia, rivalità e nonni pronti a tutto. Rai 2, ore 21:00 – Europei di atletica . Da Birmingham 2026, la sessione serale delle gare continentali.

– . Da Birmingham 2026, la sessione serale delle gare continentali. Rai 3, ore 21:15 – Kilimangiaro . Camila Raznovich accompagna il pubblico tra viaggi, natura, luoghi lontani e documentari internazionali.

– . Camila Raznovich accompagna il pubblico tra viaggi, natura, luoghi lontani e documentari internazionali. Rete 4, ore 21:33 – Zona Bianca . Giuseppe Brindisi conduce il talk di approfondimento tra attualità, politica, cronaca e reportage.

– . Giuseppe Brindisi conduce il talk di approfondimento tra attualità, politica, cronaca e reportage. Italia 1, ore 21:24 – Chicago Med. Due episodi dell’undicesima stagione della serie medical americana.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani – Episodi 11, 12 e 13 della terza stagione.

– – Episodi 11, 12 e 13 della terza stagione. Rai 2, ore 21:00 – Europei di atletica – Birmingham 2026.

– – Birmingham 2026. Rai 3, ore 21:15 – Kilimangiaro – Viaggi, natura e documentari con Camila Raznovich.

– – Viaggi, natura e documentari con Camila Raznovich. Rai 4, ore 21:18 – S.W.A.T. – Tre episodi dell’ottava stagione: Genitori e figli , Radiazioni e Caccia aperta .

– – Tre episodi dell’ottava stagione: , e . Rai 5, ore 21:21 – Riccardo Muti in concerto – Musica classica dal Ravenna Festival.

– – Musica classica dal Ravenna Festival. Rai Movie, ore 21:10 – L’amore fatale – Film drammatico e thriller con Daniel Craig e Rhys Ifans.

– – Film drammatico e thriller con Daniel Craig e Rhys Ifans. Rai Premium, ore 21:20 – Canzonissima – Varietà musicale con Milly Carlucci.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – Zona Bianca – Talk di attualità con Giuseppe Brindisi.

– – Talk di attualità con Giuseppe Brindisi. Canale 5, ore 21:20 – La guerra dei nonni – Commedia con Vincenzo Salemme e Max Tortora.

– – Commedia con Vincenzo Salemme e Max Tortora. Italia 1, ore 21:24 – Chicago Med – Episodi 11 e 12 dell’undicesima stagione.

– – Episodi 11 e 12 dell’undicesima stagione. 20, ore 21:08 – Godzilla II – King of the Monsters – Film di fantascienza e azione con Kyle Chandler e Vera Farmiga.

– – Film di fantascienza e azione con Kyle Chandler e Vera Farmiga. Iris, ore 21:17 – All is lost – Tutto è perduto – Film d’avventura e drammatico con Robert Redford.

– – Film d’avventura e drammatico con Robert Redford. Top Crime – Programmazione crime e poliziesca .

– . Cine34 – Programmazione cinema italiano.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – 50 volte il primo bacio – Commedia romantica con Adam Sandler e Drew Barrymore.

– – Commedia romantica con Adam Sandler e Drew Barrymore. TV8, ore 21:40 – Quattro matrimoni – Docureality con Costantino della Gherardesca.

– – Docureality con Costantino della Gherardesca. Nove, ore 21:30 – La Corrida – Talent show e varietà condotto da Amadeus.

I film di stasera in TV giovedì 13 agosto 2026

La guerra dei nonni – Canale 5, ore 21:20. Un nonno presente e premuroso vede il proprio equilibrio familiare minacciato dall’arrivo dell’altro nonno, molto più esuberante e competitivo.

– Canale 5, ore 21:20. Un nonno presente e premuroso vede il proprio equilibrio familiare minacciato dall’arrivo dell’altro nonno, molto più esuberante e competitivo. 50 volte il primo bacio – La7, ore 21:15. Un veterinario delle Hawaii si innamora di una ragazza che, a causa di un trauma, dimentica ogni giorno ciò che ha vissuto il giorno prima.

– La7, ore 21:15. Un veterinario delle Hawaii si innamora di una ragazza che, a causa di un trauma, dimentica ogni giorno ciò che ha vissuto il giorno prima. Godzilla II – King of the Monsters – 20, ore 21:08. L’agenzia Monarch affronta il risveglio di creature gigantesche, mentre Godzilla diventa l’unica speranza contro nuove minacce titaniche.

– 20, ore 21:08. L’agenzia Monarch affronta il risveglio di creature gigantesche, mentre Godzilla diventa l’unica speranza contro nuove minacce titaniche. All is lost – Tutto è perduto – Iris, ore 21:17. Un uomo solo in mezzo all’Oceano Indiano deve lottare contro il mare, il tempo e i propri limiti dopo un grave incidente alla barca.

– Iris, ore 21:17. Un uomo solo in mezzo all’Oceano Indiano deve lottare contro il mare, il tempo e i propri limiti dopo un grave incidente alla barca. L’amore fatale – Rai Movie, ore 21:10. Dopo un drammatico incidente in mongolfiera, un uomo viene trascinato in un’ossessione inquietante che mette in crisi la sua vita.

– Rai Movie, ore 21:10. Dopo un drammatico incidente in mongolfiera, un uomo viene trascinato in un’ossessione inquietante che mette in crisi la sua vita. Doc – Nelle tue mani – Rai 1, ore 21:30. Andrea Fanti affronta nuove fratture emotive e professionali, mentre il reparto continua a vivere casi medici e tensioni personali.

– Rai 1, ore 21:30. Andrea Fanti affronta nuove fratture emotive e professionali, mentre il reparto continua a vivere casi medici e tensioni personali. S.W.A.T. – Rai 4, ore 21:18. La squadra affronta nuovi casi ad alta tensione tra sparatorie, emergenze e indagini che mettono alla prova il gruppo.

I film su Sky Cinema giovedì 13 agosto 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Ferrari . Adam Driver interpreta Enzo Ferrari nel film di Michael Mann ambientato in un momento cruciale della vita dell’imprenditore e pilota.

– . Adam Driver interpreta Enzo Ferrari nel film di Michael Mann ambientato in un momento cruciale della vita dell’imprenditore e pilota. Sky Cinema Due, ore 21:15 – Non così vicino . Dramedy con Tom Hanks, tratto dal romanzo L’uomo che metteva in ordine il mondo.

– . Dramedy con Tom Hanks, tratto dal romanzo L’uomo che metteva in ordine il mondo. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume . Episodio della settima stagione della serie crime ambientata a Pineta.

– . Episodio della settima stagione della serie crime ambientata a Pineta. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolcissime . Commedia italiana per il pubblico family.

– . Commedia italiana per il pubblico family. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Transformers . Il primo film della saga action e fantascientifica diretta da Michael Bay.

– . Il primo film della saga action e fantascientifica diretta da Michael Bay. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – High Ground . Film drammatico e thriller ambientato nell’Australia degli anni Trenta.

– . Film drammatico e thriller ambientato nell’Australia degli anni Trenta. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Il dottor Zivago . Grande classico romantico e storico diretto da David Lean.

– . Grande classico romantico e storico diretto da David Lean. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Testa o croce? – Film drammatico italiano in prima serata.

– – Film drammatico italiano in prima serata. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Uno di famiglia . Commedia italiana con Pietro Sermonti, Lucia Ocone e Nino Frassica.

– . Commedia italiana con Pietro Sermonti, Lucia Ocone e Nino Frassica. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Il matrimonio del mio migliore amico. Commedia romantica con Julia Roberts, Dermot Mulroney e Cameron Diaz.

Stasera in TV, giovedì 13 agosto: la scelta migliore

Chi ama la fiction può scegliere Doc – Nelle tue mani su Rai 1, mentre Rai 2 punta sullo sport con gli Europei di atletica. Per l’approfondimento c’è Zona Bianca su Rete 4, mentre Rai 3 offre una serata di viaggi e documentari con Kilimangiaro.

Per il cinema in chiaro, le alternative principali sono La guerra dei nonni su Canale 5, 50 volte il primo bacio su La7, Godzilla II – King of the Monsters sul 20, All is lost – Tutto è perduto su Iris e L’amore fatale su Rai Movie.

Su Sky Cinema spiccano Ferrari su Sky Cinema Uno, Non così vicino su Sky Cinema Due, Transformers su Sky Cinema Action, Il dottor Zivago su Sky Cinema Romance e Uno di famiglia su Sky Cinema Comedy.