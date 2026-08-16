Cosa vedere stasera in TV, lunedì 17 agosto 2026? La prima serata propone fiction, musica, attualità, talk, candid camera, calcio, cucina, viaggi e grandi film su Sky Cinema. Su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano, mentre Canale 5 punta su Scherzi a parte con Max Giusti.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Per sempre Gino su Rai 2, serata speciale dedicata a Gino Paoli, Filorosso su Rai 3, Zona Bianca su Rete 4, la partita di Coppa Italia Palermo – Lecce su Italia 1, Dinner Club su TV8 e Little Big Italy sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – Sette lunedì . Ultima puntata della prima stagione con Michele Riondino, alle prese con una serie di delitti inquietanti.

– . Ultima puntata della prima stagione con Michele Riondino, alle prese con una serie di delitti inquietanti. Rai 2, ore 21:20 – Per sempre Gino . Pierluigi Diaco guida una serata speciale dedicata a Gino Paoli, tra musica, ricordi e testimonianze.

– . Pierluigi Diaco guida una serata speciale dedicata a Gino Paoli, tra musica, ricordi e testimonianze. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso . Antonino Monteleone conduce il programma di attualità dedicato ai temi economici, sociali e politici dell’estate.

– . Antonino Monteleone conduce il programma di attualità dedicato ai temi economici, sociali e politici dell’estate. Canale 5, ore 21:20 – Scherzi a parte . Max Giusti conduce il celebre show di candid camera, tra scherzi, personaggi famosi e situazioni costruite per sorprendere.

– . Max Giusti conduce il celebre show di candid camera, tra scherzi, personaggi famosi e situazioni costruite per sorprendere. Italia 1, ore 21:06 – Palermo – Lecce . Calcio in prima serata con la sfida di Coppa Italia.

– . Calcio in prima serata con la sfida di Coppa Italia. TV8, ore 21:40 – Dinner Club. Carlo Cracco accompagna Sabrina Ferilli in Maremma, tra viaggio, cucina e racconto del territorio.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – Episodio Sette lunedì .

– – Episodio . Rai 2, ore 21:20 – Per sempre Gino – Talk show musicale con Pierluigi Diaco.

– – Talk show musicale con Pierluigi Diaco. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso – Attualità con Manuela Moreno.

– – Attualità con Manuela Moreno. Rai 4, ore 21:21 – Fire Country – Episodi 16, 17 e 18 della quarta stagione.

– – Episodi 16, 17 e 18 della quarta stagione. Rai 5, ore 21:22 – Confessioni di una mente pericolosa – Film crime e drammatico.

– – Film crime e drammatico. Rai Movie, ore 21:10 – Winchester ’73 – Western con James Stewart e Shelley Winters.

– – Western con James Stewart e Shelley Winters. Rai Premium, ore 21:20 – Máxima – Serie biografica sulla futura regina dei Paesi Bassi.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:32 – Zona Bianca – Talk di attualità, inchieste e reportage con Giuseppe Brindisi.

– – Talk di attualità, inchieste e reportage con Giuseppe Brindisi. Canale 5, ore 21:20 – Scherzi a parte – Candid camera e intrattenimento con Max Giusti.

– – Candid camera e intrattenimento con Max Giusti. Italia 1, ore 21:06 – Palermo – Lecce – Coppa Italia.

– – Coppa Italia. 20, ore 20:40 – Cremonese – Sampdoria – Coppa Italia.

– – Coppa Italia. 20, ore 22:59 – Torque – Circuiti di fuoco – Film d’azione.

– – Film d’azione. Iris, ore 21:10 – By the Sea – Film drammatico e romantico con Angelina Jolie e Brad Pitt.

– – Film drammatico e romantico con Angelina Jolie e Brad Pitt. Twentyseven, ore 21:10 – Animal House – Commedia cult diretta da John Landis.

– – Commedia cult diretta da John Landis. La5, ore 21:10 – Tin Cup – Commedia romantica e sportiva con Kevin Costner.

– – Commedia romantica e sportiva con Kevin Costner. Cine34, ore 21:00 – Supercult – Cinema italiano e racconto pop.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7 – Programmazione in aggiornamento . Le guide consultate non riportano ancora un titolo definitivo per la prima serata.

– . Le guide consultate non riportano ancora un titolo definitivo per la prima serata. TV8, ore 21:40 – Dinner Club – Episodio Maremma , con Carlo Cracco e Sabrina Ferilli.

– – Episodio , con Carlo Cracco e Sabrina Ferilli. TV8, ore 22:25 – Dinner Club – Episodio Sicilia .

– – Episodio . Nove, ore 21:30 – Little Big Italy – Episodio ambientato a Copenhagen, con Francesco Panella.

– – Episodio ambientato a Copenhagen, con Francesco Panella. Giallo, ore 21:10 – Crociera con delitto – Film TV crime.

– – Film TV crime. TV2000, ore 21:05 – Sulle orme di Madre Teresa – Programma religioso e documentario.

I film di stasera in TV lunedì 17 agosto 2026

Winchester ’73 – Rai Movie, ore 21:10. Lin McAdam arriva a Dodge City sulle tracce di un uomo misterioso, mentre un fucile leggendario passa di mano in mano segnando il destino dei protagonisti.

– Rai Movie, ore 21:10. Lin McAdam arriva a Dodge City sulle tracce di un uomo misterioso, mentre un fucile leggendario passa di mano in mano segnando il destino dei protagonisti. Confessioni di una mente pericolosa – Rai 5, ore 21:22. Il film racconta una storia sospesa tra spettacolo, doppia vita, criminalità e identità ambigue.

– Rai 5, ore 21:22. Il film racconta una storia sospesa tra spettacolo, doppia vita, criminalità e identità ambigue. By the Sea – Iris, ore 21:10. Una coppia in crisi raggiunge un piccolo paese sul mare, dove il silenzio e la distanza fanno emergere fratture profonde.

– Iris, ore 21:10. Una coppia in crisi raggiunge un piccolo paese sul mare, dove il silenzio e la distanza fanno emergere fratture profonde. Animal House – Twentyseven, ore 21:10. Una confraternita universitaria fuori controllo sfida regole, autorità e perbenismo in una commedia diventata cult.

– Twentyseven, ore 21:10. Una confraternita universitaria fuori controllo sfida regole, autorità e perbenismo in una commedia diventata cult. Tin Cup – La5, ore 21:10. Un ex promessa del golf tenta di rimettersi in gioco tra sport, orgoglio e sentimenti.

– La5, ore 21:10. Un ex promessa del golf tenta di rimettersi in gioco tra sport, orgoglio e sentimenti. Torque – Circuiti di fuoco – 20, ore 22:59. Un motociclista viene accusato ingiustamente e si ritrova in fuga tra gang, vendetta e inseguimenti ad alta velocità.

– 20, ore 22:59. Un motociclista viene accusato ingiustamente e si ritrova in fuga tra gang, vendetta e inseguimenti ad alta velocità. Crociera con delitto – Giallo, ore 21:10. Una vacanza in mare si trasforma in un’indagine dopo un delitto che sconvolge i passeggeri.

– Giallo, ore 21:10. Una vacanza in mare si trasforma in un’indagine dopo un delitto che sconvolge i passeggeri. Palermo – Lecce – Italia 1, ore 21:06. La Coppa Italia occupa la prima serata con una sfida a eliminazione diretta.

I film su Sky Cinema lunedì 17 agosto 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Il Dio dell’Amore . Film in prima serata sul canale principale Sky Cinema.

– . Film in prima serata sul canale principale Sky Cinema. Sky Cinema Due, ore 21:15 – Interstellar . Il film di Christopher Nolan con Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain.

– . Il film di Christopher Nolan con Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume . Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta.

– . Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Il cacciatore di giganti . Avventura fantasy per tutta la famiglia.

– . Avventura fantasy per tutta la famiglia. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Suicide Squad . Film action e supereroistico con Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto.

– . Film action e supereroistico con Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Last Breath . Thriller ad alta tensione.

– . Thriller ad alta tensione. Sky Cinema Romance, ore 21:45 – Il Dio dell’Amore . Commedia sentimentale in seconda parte di prima serata.

– . Commedia sentimentale in seconda parte di prima serata. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – La magnifica Lillian Hall . Dramma con Jessica Lange.

– . Dramma con Jessica Lange. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2 . Commedia con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis.

– . Commedia con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – To Catch a Killer. Thriller crime con Shailene Woodley e Ben Mendelsohn.

Stasera in TV, lunedì 17 agosto: la scelta migliore

La proposta più forte della serata generalista è Il giovane Montalbano su Rai 1, con l’episodio conclusivo Sette lunedì. Chi preferisce la musica può scegliere Per sempre Gino su Rai 2, mentre Canale 5 punta sull’intrattenimento leggero con Scherzi a parte.

Per l’attualità ci sono Filorosso su Rai 3 e Zona Bianca su Rete 4. Gli appassionati di sport possono seguire Palermo – Lecce su Italia 1 oppure Cremonese – Sampdoria sul 20.

Tra i film in chiaro spiccano Winchester ’73 su Rai Movie, By the Sea su Iris, Animal House su Twentyseven e Tin Cup su La5. Su Sky Cinema, le proposte principali sono Il Dio dell’Amore, Interstellar, Suicide Squad, Last Breath, La magnifica Lillian Hall e Una notte da leoni 2.