Cosa vedere stasera in TV, lunedì 17 agosto 2026? La prima serata propone fiction, musica, attualità, talk, candid camera, calcio, cucina, viaggi e grandi film su Sky Cinema. Su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano, mentre Canale 5 punta su Scherzi a parte con Max Giusti.
Tra gli altri appuntamenti spiccano Per sempre Gino su Rai 2, serata speciale dedicata a Gino Paoli, Filorosso su Rai 3, Zona Bianca su Rete 4, la partita di Coppa Italia Palermo – Lecce su Italia 1, Dinner Club su TV8 e Little Big Italy sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – Sette lunedì. Ultima puntata della prima stagione con Michele Riondino, alle prese con una serie di delitti inquietanti.
- Rai 2, ore 21:20 – Per sempre Gino. Pierluigi Diaco guida una serata speciale dedicata a Gino Paoli, tra musica, ricordi e testimonianze.
- Rai 3, ore 21:15 – Filorosso. Antonino Monteleone conduce il programma di attualità dedicato ai temi economici, sociali e politici dell’estate.
- Canale 5, ore 21:20 – Scherzi a parte. Max Giusti conduce il celebre show di candid camera, tra scherzi, personaggi famosi e situazioni costruite per sorprendere.
- Italia 1, ore 21:06 – Palermo – Lecce. Calcio in prima serata con la sfida di Coppa Italia.
- TV8, ore 21:40 – Dinner Club. Carlo Cracco accompagna Sabrina Ferilli in Maremma, tra viaggio, cucina e racconto del territorio.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – Episodio Sette lunedì.
- Rai 2, ore 21:20 – Per sempre Gino – Talk show musicale con Pierluigi Diaco.
- Rai 3, ore 21:15 – Filorosso – Attualità con Manuela Moreno.
- Rai 4, ore 21:21 – Fire Country – Episodi 16, 17 e 18 della quarta stagione.
- Rai 5, ore 21:22 – Confessioni di una mente pericolosa – Film crime e drammatico.
- Rai Movie, ore 21:10 – Winchester ’73 – Western con James Stewart e Shelley Winters.
- Rai Premium, ore 21:20 – Máxima – Serie biografica sulla futura regina dei Paesi Bassi.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:32 – Zona Bianca – Talk di attualità, inchieste e reportage con Giuseppe Brindisi.
- Canale 5, ore 21:20 – Scherzi a parte – Candid camera e intrattenimento con Max Giusti.
- Italia 1, ore 21:06 – Palermo – Lecce – Coppa Italia.
- 20, ore 20:40 – Cremonese – Sampdoria – Coppa Italia.
- 20, ore 22:59 – Torque – Circuiti di fuoco – Film d’azione.
- Iris, ore 21:10 – By the Sea – Film drammatico e romantico con Angelina Jolie e Brad Pitt.
- Twentyseven, ore 21:10 – Animal House – Commedia cult diretta da John Landis.
- La5, ore 21:10 – Tin Cup – Commedia romantica e sportiva con Kevin Costner.
- Cine34, ore 21:00 – Supercult – Cinema italiano e racconto pop.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7 – Programmazione in aggiornamento. Le guide consultate non riportano ancora un titolo definitivo per la prima serata.
- TV8, ore 21:40 – Dinner Club – Episodio Maremma, con Carlo Cracco e Sabrina Ferilli.
- TV8, ore 22:25 – Dinner Club – Episodio Sicilia.
- Nove, ore 21:30 – Little Big Italy – Episodio ambientato a Copenhagen, con Francesco Panella.
- Giallo, ore 21:10 – Crociera con delitto – Film TV crime.
- TV2000, ore 21:05 – Sulle orme di Madre Teresa – Programma religioso e documentario.
I film di stasera in TV lunedì 17 agosto 2026
- Winchester ’73 – Rai Movie, ore 21:10. Lin McAdam arriva a Dodge City sulle tracce di un uomo misterioso, mentre un fucile leggendario passa di mano in mano segnando il destino dei protagonisti.
- Confessioni di una mente pericolosa – Rai 5, ore 21:22. Il film racconta una storia sospesa tra spettacolo, doppia vita, criminalità e identità ambigue.
- By the Sea – Iris, ore 21:10. Una coppia in crisi raggiunge un piccolo paese sul mare, dove il silenzio e la distanza fanno emergere fratture profonde.
- Animal House – Twentyseven, ore 21:10. Una confraternita universitaria fuori controllo sfida regole, autorità e perbenismo in una commedia diventata cult.
- Tin Cup – La5, ore 21:10. Un ex promessa del golf tenta di rimettersi in gioco tra sport, orgoglio e sentimenti.
- Torque – Circuiti di fuoco – 20, ore 22:59. Un motociclista viene accusato ingiustamente e si ritrova in fuga tra gang, vendetta e inseguimenti ad alta velocità.
- Crociera con delitto – Giallo, ore 21:10. Una vacanza in mare si trasforma in un’indagine dopo un delitto che sconvolge i passeggeri.
- Palermo – Lecce – Italia 1, ore 21:06. La Coppa Italia occupa la prima serata con una sfida a eliminazione diretta.
I film su Sky Cinema lunedì 17 agosto 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Il Dio dell’Amore. Film in prima serata sul canale principale Sky Cinema.
- Sky Cinema Due, ore 21:15 – Interstellar. Il film di Christopher Nolan con Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume. Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – Il cacciatore di giganti. Avventura fantasy per tutta la famiglia.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – Suicide Squad. Film action e supereroistico con Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Last Breath. Thriller ad alta tensione.
- Sky Cinema Romance, ore 21:45 – Il Dio dell’Amore. Commedia sentimentale in seconda parte di prima serata.
- Sky Cinema Drama, ore 21:00 – La magnifica Lillian Hall. Dramma con Jessica Lange.
- Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2. Commedia con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis.
- Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – To Catch a Killer. Thriller crime con Shailene Woodley e Ben Mendelsohn.
Stasera in TV, lunedì 17 agosto: la scelta migliore
La proposta più forte della serata generalista è Il giovane Montalbano su Rai 1, con l’episodio conclusivo Sette lunedì. Chi preferisce la musica può scegliere Per sempre Gino su Rai 2, mentre Canale 5 punta sull’intrattenimento leggero con Scherzi a parte.
Per l’attualità ci sono Filorosso su Rai 3 e Zona Bianca su Rete 4. Gli appassionati di sport possono seguire Palermo – Lecce su Italia 1 oppure Cremonese – Sampdoria sul 20.
Tra i film in chiaro spiccano Winchester ’73 su Rai Movie, By the Sea su Iris, Animal House su Twentyseven e Tin Cup su La5. Su Sky Cinema, le proposte principali sono Il Dio dell’Amore, Interstellar, Suicide Squad, Last Breath, La magnifica Lillian Hall e Una notte da leoni 2.