Stasera in tv lunedì 17 agosto 2026
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Stasera in TV lunedì 17 agosto 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
17 Agosto 2026 5 Minuti di lettura
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Cosa vedere stasera in TV, lunedì 17 agosto 2026? La prima serata propone fiction, musica, attualità, talk, candid camera, calcio, cucina, viaggi e grandi film su Sky Cinema. Su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano, mentre Canale 5 punta su Scherzi a parte con Max Giusti.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Per sempre Gino su Rai 2, serata speciale dedicata a Gino Paoli, Filorosso su Rai 3, Zona Bianca su Rete 4, la partita di Coppa Italia Palermo – Lecce su Italia 1, Dinner Club su TV8 e Little Big Italy sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 21:30Il giovane Montalbano – Sette lunedì. Ultima puntata della prima stagione con Michele Riondino, alle prese con una serie di delitti inquietanti.
  • Rai 2, ore 21:20Per sempre Gino. Pierluigi Diaco guida una serata speciale dedicata a Gino Paoli, tra musica, ricordi e testimonianze.
  • Rai 3, ore 21:15Filorosso. Antonino Monteleone conduce il programma di attualità dedicato ai temi economici, sociali e politici dell’estate.
  • Canale 5, ore 21:20Scherzi a parte. Max Giusti conduce il celebre show di candid camera, tra scherzi, personaggi famosi e situazioni costruite per sorprendere.
  • Italia 1, ore 21:06Palermo – Lecce. Calcio in prima serata con la sfida di Coppa Italia.
  • TV8, ore 21:40Dinner Club. Carlo Cracco accompagna Sabrina Ferilli in Maremma, tra viaggio, cucina e racconto del territorio.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 1, ore 21:30Il giovane Montalbano – Episodio Sette lunedì.
  • Rai 2, ore 21:20Per sempre Gino – Talk show musicale con Pierluigi Diaco.
  • Rai 3, ore 21:15Filorosso – Attualità con Manuela Moreno.
  • Rai 4, ore 21:21Fire Country – Episodi 16, 17 e 18 della quarta stagione.
  • Rai 5, ore 21:22Confessioni di una mente pericolosa – Film crime e drammatico.
  • Rai Movie, ore 21:10Winchester ’73 – Western con James Stewart e Shelley Winters.
  • Rai Premium, ore 21:20Máxima – Serie biografica sulla futura regina dei Paesi Bassi.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:32Zona Bianca – Talk di attualità, inchieste e reportage con Giuseppe Brindisi.
  • Canale 5, ore 21:20Scherzi a parte – Candid camera e intrattenimento con Max Giusti.
  • Italia 1, ore 21:06Palermo – Lecce – Coppa Italia.
  • 20, ore 20:40Cremonese – Sampdoria – Coppa Italia.
  • 20, ore 22:59Torque – Circuiti di fuoco – Film d’azione.
  • Iris, ore 21:10By the Sea – Film drammatico e romantico con Angelina Jolie e Brad Pitt.
  • Twentyseven, ore 21:10Animal House – Commedia cult diretta da John Landis.
  • La5, ore 21:10Tin Cup – Commedia romantica e sportiva con Kevin Costner.
  • Cine34, ore 21:00Supercult – Cinema italiano e racconto pop.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

  • La7Programmazione in aggiornamento. Le guide consultate non riportano ancora un titolo definitivo per la prima serata.
  • TV8, ore 21:40Dinner Club – Episodio Maremma, con Carlo Cracco e Sabrina Ferilli.
  • TV8, ore 22:25Dinner Club – Episodio Sicilia.
  • Nove, ore 21:30Little Big Italy – Episodio ambientato a Copenhagen, con Francesco Panella.
  • Giallo, ore 21:10Crociera con delitto – Film TV crime.
  • TV2000, ore 21:05Sulle orme di Madre Teresa – Programma religioso e documentario.

I film di stasera in TV lunedì 17 agosto 2026

  • Winchester ’73 – Rai Movie, ore 21:10. Lin McAdam arriva a Dodge City sulle tracce di un uomo misterioso, mentre un fucile leggendario passa di mano in mano segnando il destino dei protagonisti.
  • Confessioni di una mente pericolosa – Rai 5, ore 21:22. Il film racconta una storia sospesa tra spettacolo, doppia vita, criminalità e identità ambigue.
  • By the Sea – Iris, ore 21:10. Una coppia in crisi raggiunge un piccolo paese sul mare, dove il silenzio e la distanza fanno emergere fratture profonde.
  • Animal House – Twentyseven, ore 21:10. Una confraternita universitaria fuori controllo sfida regole, autorità e perbenismo in una commedia diventata cult.
  • Tin Cup – La5, ore 21:10. Un ex promessa del golf tenta di rimettersi in gioco tra sport, orgoglio e sentimenti.
  • Torque – Circuiti di fuoco – 20, ore 22:59. Un motociclista viene accusato ingiustamente e si ritrova in fuga tra gang, vendetta e inseguimenti ad alta velocità.
  • Crociera con delitto – Giallo, ore 21:10. Una vacanza in mare si trasforma in un’indagine dopo un delitto che sconvolge i passeggeri.
  • Palermo – Lecce – Italia 1, ore 21:06. La Coppa Italia occupa la prima serata con una sfida a eliminazione diretta.

I film su Sky Cinema lunedì 17 agosto 2026

  • Sky Cinema Uno, ore 21:15Il Dio dell’Amore. Film in prima serata sul canale principale Sky Cinema.
  • Sky Cinema Due, ore 21:15Interstellar. Il film di Christopher Nolan con Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain.
  • Sky Cinema Collection, ore 21:15I delitti del BarLume. Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta.
  • Sky Cinema Family, ore 21:00Il cacciatore di giganti. Avventura fantasy per tutta la famiglia.
  • Sky Cinema Action, ore 21:00Suicide Squad. Film action e supereroistico con Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto.
  • Sky Cinema Suspense, ore 21:00Last Breath. Thriller ad alta tensione.
  • Sky Cinema Romance, ore 21:45Il Dio dell’Amore. Commedia sentimentale in seconda parte di prima serata.
  • Sky Cinema Drama, ore 21:00La magnifica Lillian Hall. Dramma con Jessica Lange.
  • Sky Cinema Comedy, ore 21:00Una notte da leoni 2. Commedia con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis.
  • Sky Cinema Uno +24, ore 21:15To Catch a Killer. Thriller crime con Shailene Woodley e Ben Mendelsohn.

Stasera in TV, lunedì 17 agosto: la scelta migliore

La proposta più forte della serata generalista è Il giovane Montalbano su Rai 1, con l’episodio conclusivo Sette lunedì. Chi preferisce la musica può scegliere Per sempre Gino su Rai 2, mentre Canale 5 punta sull’intrattenimento leggero con Scherzi a parte.

Per l’attualità ci sono Filorosso su Rai 3 e Zona Bianca su Rete 4. Gli appassionati di sport possono seguire Palermo – Lecce su Italia 1 oppure Cremonese – Sampdoria sul 20.

Tra i film in chiaro spiccano Winchester ’73 su Rai Movie, By the Sea su Iris, Animal House su Twentyseven e Tin Cup su La5. Su Sky Cinema, le proposte principali sono Il Dio dell’Amore, Interstellar, Suicide Squad, Last Breath, La magnifica Lillian Hall e Una notte da leoni 2.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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