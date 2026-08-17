La nuova settimana, quella dal 17 al 21 agosto, di My Sweet Lie si annuncia piena di bugie difficili da sostenere, gelosie e sentimenti sempre più evidenti. La soap turca, in onda su Canale 5 alle 14:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire il fragile equilibrio tra Suna, Nejat, Kayra, Hande e Saniye.

Gli episodi porteranno al centro della scena il problema della caffetteria, il comportamento ambiguo di Hande, la distanza scelta da Nejat, il ballo madre-figlia atteso da Kayra e una serata elegante che metterà Suna e Nejat ancora una volta davanti alla loro finzione.

My Sweet Lie 17-21 agosto 2026 – lunedì 17 agosto 2026

La settimana si apre con una brutta scoperta per Suna e Saniye. Le due vengono a sapere che Sevket ha intimato all’agente immobiliare di non affittare loro la caffetteria, bloccando sul nascere il progetto che avrebbe potuto cambiare il loro futuro.

Per Suna è un nuovo colpo, perché la ragazza vede sfumare la possibilità di costruire qualcosa di suo. Intanto Hande si avvicina a lei e le propone di uscire insieme. Nejat prova a dissuaderla, convinto che Hande abbia un secondo fine, ma Suna decide di accettare l’invito.

My Sweet Lie, trama martedì 18 agosto 2026

Nel nuovo episodio, l’incontro tra Suna e Hande si carica di ambiguità. Hande appare gentile, ma ogni sua parola sembra studiata per avvicinarsi alla ragazza e capire meglio il suo rapporto con Nejat e con la piccola Kayra.

Nel frattempo Nejat è sempre più combattuto. I sentimenti per Suna lo mettono in crisi, ma lui non vuole ammettere di essere coinvolto. Si chiude in se stesso e rifiuta il confronto anche con i suoi amici Hande e Serkan, preferendo tenere tutto sotto controllo.

My Sweet Lie 17-21 agosto 2026 – mercoledì 19 agosto 2026

Nejat decide di parlare apertamente con Suna e prova a mettere dei paletti al loro rapporto. Le dice che dovrà restare in casa sua solo per il tempo necessario a prendersi cura di Kayra, come se il loro legame fosse soltanto una parentesi temporanea.

Le parole di Nejat feriscono Suna, che si sente respinta proprio mentre la situazione familiare diventa ogni giorno più delicata. Kayra, ignara dei tormenti degli adulti, è invece al settimo cielo per il ballo madre-figlia e aspetta con entusiasmo i vestiti che Saniye sta preparando.

My Sweet Lie, trama giovedì 20 agosto 2026

La serenità di Kayra viene minacciata da Hande, che scopre che Suna non dorme davvero a casa di Nejat. La donna capisce subito di avere tra le mani un segreto pericoloso e decide di usarlo per mettere Suna in difficoltà.

Hande minaccia di raccontare tutto a Kayra e fa in modo che la bambina la senta. La piccola, turbata, decide di fuggire di nuovo da scuola per scoprire dove dorme Suna. Il suo gesto riapre le paure di Nejat e mette in crisi la bugia costruita per proteggerla.

My Sweet Lie 17-21 agosto 2026 – venerdì 21 agosto 2026

La settimana si chiude con una serata importante. Nejat partecipa a un evento elegante in vista della cerimonia per il Miglior Imprenditore dell’Anno e accanto a lui c’è Suna, ancora una volta nel ruolo della sua finta moglie.

L’apparenza pubblica è perfetta, ma sotto la superficie cresce la confusione. Suna e Nejat devono mostrarsi uniti davanti agli altri, mentre i loro sentimenti diventano sempre più difficili da negare. La finzione nata per proteggere Kayra rischia di trasformarsi in qualcosa di molto più reale.

Dove vedere My Sweet Lie

My Sweet Lie va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.