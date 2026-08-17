A partire da lunedì 24 agosto cambia la programmazione tv di Canale 5. Dopo settimane occupate dalle soap opere, sulla rete ammiraglia del Biscione sbarca Verità Nascoste Il Diario.

Canale 5 cambia programmazione tv 24 agosto, il debutto di Milo Infante

L’evento che scatena la serie di modifiche alla programmazione tv di Canale 5 dal 24 agosto è il debutto sul Biscione di Milo Infante. Il conduttore, dopo aver lavorato per anni su Rai 2 con il format Ore 14, nelle scorse settimane ha annunciato la scelta di passare a Mediaset.

In un primo momento, per lui sono stati pensati due format, entrambi su Rete 4: Ore 11 e Verità Nascoste. Proprio per lanciare quest’ultimo programma, tuttavia, l’azienda ha scelto di realizzare lo spin off Verità Nascoste Il Diario, guidato da Milo Infante e proposto nel pomeriggio di Canale 5, nella medesima collocazione che da settembre riaccoglierà Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi.

Il nuovo pomeriggio della rete ammiraglia

Secondo quanto comunicato da Mediaset, la prima modifica alla programmazione tv di Canale 5 riguarda la soap Far Away, che anticipa la partenza alle ore 14:45. Un’ora più tardi, alle 15:45, prende il via un’altra delle soap turche che hanno fatto compagnia al pubblico per tutta la durata della bella stagione, cioè Tutto per la mia famiglia. Entrambe le serie procedono con una puntata al giorno, dalla durata di un’ora ciascuna.

A Tutto per la mia famiglia è assegnato il compito di trainare Verità Nascoste Il Diario, che dalle 16:45 alle 18:45 circa tiene compagnia al pubblico con aggiornamenti e indiscrezioni legate all’attualità e, soprattutto, ai principali casi di cronaca nera. Al termine, in access prime time dopo la pausa estiva, riprendono le puntate inedite del game show The Wall, con la conduzione di Max Giusti.

Canale 5 cambia programmazione tv 24 agosto, My Sweet Lie e Be My Sunshine

L’arrivo di Verità Nascoste Il Diario su Canale 5, dunque, costringe Mediaset a rivoluzionare il proprio palinsesto, sacrificando due soap.

La prima è Be My Sunshine, che questa estate ha debuttato su Mediaset Infinity e, successivamente, su Canale 5. Al termine della storia mancano pochi appuntamenti, già proposti in streaming, ed è lecito immaginare possano essere mandati in onda, sull’ammiraglia, nelle giornate del sabato e della domenica.

La seconda, invece, è My Sweet Lie, che invece abbandona la programmazione tv di Canale 5 dopo poche settimane di messa in onda. La prima puntata ha esordito il 3 agosto, ma dal 21 agosto è incerto il suo futuro in televisione: il titolo potrebbe proseguire esclusivamente in streaming su Mediaset Infinity.