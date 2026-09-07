Lunedì 7 settembre è la data che segna l’avvio della stagione televisiva 2026-2027 e di seguito vi sveliamo tutti i programmi in partenza. Fra Rai, Mediaset e La7, infatti, sono numerosi gli show si riappropriano dei consueti spazi sul piccolo schermo.

Programmi in partenza 7 settembre, il daytime di Rai 1

Su Rai 1 torna tutto il daytime invernale, a partire da 1mattina News al via alle 05:55. Alla conduzione tornano Tiberio Timperi e Maria Soave, che danno il buongiorno agli italiani con le ultime notizie di attualità. Dalle 08:35 alle 09:50 è la volta di Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, che firmano un racconto della realtà con un taglio di maggior approfondimento, alternando economia al costume, senza dimentica la salute, gli stili di vita e la storia dello spettacolo.

Segue Eleonora Daniele con la cronaca di Storie Italiane, mentre dalle 11:55 Antonella Clerici inaugura la nuova stagione di È sempre Mezzogiorno. Invariato il cast di ospiti e cuochi, formato, fra gli altri, da Alfio, Daniele Persegani, Fulvio Marino, Federico Quaranta e Carlotta Mantovan. Fra le novità c’è la ricetta rapida, appuntamento quotidiano pensato per chi ha pochissimi minuti per cucinare, e il gioco Il divano nascosto, nel quale il pubblico a casa telecomanda Alfio, che bendato deve seguire le indicazioni dei giocatori e trovare un tesoro.

Il pomeriggio di Rai 1 prosegue con La Volta Buona di Caterina Balivo dalle 14:00, con la novità rappresentata dalla presenza fissa in studio del pianista Emanuele Fasano, la soap Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta con Alberto Matano, che racconta nuove storie alternando cronaca e costume.

Le altre reti Rai

Su Rai 2, dalle ore 14:05 debutta Salvo Sottile con la nuova edizione di Ore 14, la prima a essere proposta senza la conduzione di Milo Infante. La cronaca è grande protagonista del format, che apre anche all’inchiesta e che ha un parterre di ospiti completamente rivoluzionato rispetto al passato. Dalle 15:30 la linea passa a BellaMa con Pierluigi Diaco, che guida una nuova stagione di sfide fra la Generazione Z e i Boomer. Fra le novità ci sono le rubriche dello storico e saggista Giordano Bruno Guerri, del giornalista esperto di musica Marino Bartoletti e della ballerina, attrice e showgirl Angela Melillo.

Su Rai 3, dalle 08:00 Annalisa Bruchi inaugura il nuovo corso di Agorà, con la politica internazionale al centro dei dibattiti. Per l’apertura è prevista una intervista a Matteo Piantedosi, Ministro degli Interni. Alle 09:50, Giulia Di Stefano debutta con Agorà Extra, che nella prima puntata si concentra sul caldo record che ha interessato tutta l’Europa durante l’estate. Alle 10:45 tornano i consulti medici di Elisir, guidato da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi che accolgono in ogni appuntamento numerosi professori ed esperti. Infine, dalle 16:00, ci sono i documentari di Geo, condotto ancora una volta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

Programmi in partenza 7 settembre, le novità di Mediaset

Spostando l’attenzione su Mediaset, il 7 settembre parte, alle 10:50, il nuovo TG5 Breve LIS, con l’informazione accessibile nella lingua dei segni. Alle 11:00 torna, con la nuova edizione, Forum. Quest’anno Barbara Palombelli è affiancata da un ospite molto particolare: si chiama Jeeves ed è un robot umanoide. Alle 16:45 fa la ricomparsa sugli schermi Gianluigi Nuzzi, che dà il via alla seconda edizione di Dentro la Notizia.

Nella fascia preserale, infine, Max Giusti e Isobel Kinnear inaugurano il ciclo di nuovi appuntamenti di Caduta Libera. Fra le novità c’è il gioco la Cassaforte, che prevede che il concorrente risponda a sette domande in 150 secondi. Ogni risposta corretta permette di aprire un lucchetto, fino ad aprire la serratura. Grazie alla band in studio, formata da cinque giovani musicisti, esordisce la manche La supercanzone, nella quale Max Giusti deve cimentarsi in delle performance di canto.

In prima serata, infine, va segnalato l’avvio di Temptation Island E Poi E poi, due puntate speciali che raccontano quel che è avvenuto alle coppie di Temptation Island nelle settimane successive alla fine delle registrazioni.

Programmi in partenza 7 settembre, il daytime di La7

Il 7 settembre, infine, riprende parte del daytime di La7. Dalle 08:00 Gerardo Greco dà il via a Omnibus, mentre Andrea Pancani è al timone di Coffee Break dalle 09:40. Alle 11:00 David Parenzo ritorna alla conduzione de L’Aria che Tira, in onda fino alle 13:30. Dalle 14:15 Tiziana Panella con Alessio Orsingher inaugurano una nuova stagione del talk Tagadà. Dalle 17:00 Corrado Augias firma i nuovi documentari su particolari eventi di rilievo della storia italiana e internazionale nel format La Torre di Babele Doc. Alle 18:30, infine, Pino Rinaldi si occupa nuovamente di cronaca nera con Ignoto X Dentro e Oltre le storie di cronaca.