La nuova settimana, quella dal 7 al 13 settembre, di Tutto per la mia famiglia si annuncia durissima per i fratelli Eren. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45 e nel weekend alle 17:45, e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a raccontare il dolore di Ömer, Asiye, Emel e di tutti i personaggi sconvolti dalla morte di Kadir.

Gli episodi porteranno al centro della scena il lutto per Kadir, il crollo di Melisa, le paure di Akif, i problemi scolastici di Ogulcan e Aybike, l’esame per la borsa di studio, la scoperta di Şengül e il tracollo economico di Suzan.

Tutto per la mia famiglia 7-13 settembre 2026 – lunedì 7 settembre 2026

La settimana si apre con una ferita impossibile da rimarginare: Kadir è morto e la sua scomparsa ha sconvolto la vita di tutti. I fratelli Eren devono affrontare un vuoto enorme, proprio mentre avrebbero ancora bisogno della sua protezione.

Melisa si chiude in sé stessa, travolta dal senso di colpa. Akif teme che la ragazza possa crollare e rivelare di essere la diretta responsabile della morte di Kadir, finendo così in carcere.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 8 settembre 2026

Nel nuovo episodio il dolore continua a pesare su ogni scelta. Ömer, Asiye ed Emel cercano di andare avanti, ma l’assenza di Kadir rende tutto più difficile, anche i gesti più semplici della quotidianità.

Intanto Akif prova a controllare la situazione attorno a Melisa. L’uomo sa che la verità sull’incidente potrebbe distruggerlo e fare crollare l’immagine che ha costruito negli anni.

Tutto per la mia famiglia 7-13 settembre 2026 – mercoledì 9 settembre 2026

Il preside Burak avverte Ogulcan e Aybike che la loro retta scolastica per il semestre successivo non è stata pagata. La notizia li mette in difficoltà e rischia di compromettere il loro futuro all’istituto.

Şengül ricorda ad Akif che aveva promesso di coprire la retta per risarcire Orhan dopo l’infortunio. Il confronto riapre vecchie questioni e mette ancora una volta in luce quanto Akif sia disposto a promettere pur di uscire dai guai.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 10 settembre 2026

I ragazzi Eren si preparano per l’esame della borsa di studio, consapevoli che quella prova può rappresentare una possibilità concreta per il loro futuro. La tensione è alta e ognuno affronta l’esame con paure diverse.

Durante la prova, però, la situazione precipita. Harika supplica Ömer di aiutarla passandole un bigliettino con la risposta, ma il ragazzo viene sorpreso dal professore proprio sul fatto.

Tutto per la mia famiglia 7-13 settembre 2026 – venerdì 11 settembre 2026

L’episodio mette Ömer davanti a una nuova ingiustizia. Il ragazzo rischia di pagare per un gesto nato dal tentativo di aiutare Harika, mentre la sua posizione a scuola diventa sempre più fragile.

Nel frattempo la tensione cresce anche fuori dall’istituto. Tutti sembrano cercare un modo per sopravvivere alle conseguenze della morte di Kadir, ma la verità continua a premere per venire alla luce.

Tutto per la mia famiglia, trama sabato 12 settembre 2026

Şengül trova casualmente in un cellulare recuperato dalla spazzatura un video decisivo. Le immagini svelano la verità sull’incidente costato la vita a Kadir e potrebbero cambiare per sempre il destino di Akif e Melisa.

La donna capisce di avere tra le mani un’arma potentissima. Come spesso accade, però, il confine tra giustizia e interesse personale diventa sottile, e Şengül potrebbe scegliere di usare quella prova per ottenere un vantaggio.

Tutto per la mia famiglia 7-13 settembre 2026 – domenica 13 settembre 2026

La settimana si chiude con Suzan in grande difficoltà. La donna fatica a gestire il proprio tracollo economico e discute con Harika, che resta irremovibile: vuole proseguire gli studi nell’istituto privato.

Intanto la professoressa Filiz assegna ai ragazzi un progetto di classe e nomina Ogulcan e Tolga referenti del video musicale scelto dalla classe. Per i ragazzi si apre un nuovo fronte, mentre la verità su Kadir resta pronta a esplodere.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45 e nel weekend alle 17:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.