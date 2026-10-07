Stasera in TV, giovedì 8 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani, mentre Canale 5 dedica la prima serata alla soap Tutto per la mia famiglia. Rai 2 torna con Ore 14 Sera, Rai 3 trasmette il film Hit Man – Killer per caso, Rete 4 punta su Dritto e rovescio e Italia 1 propone Le Iene. Su La7 spazio a Piazzapulita, TV8 sceglie il film The Equalizer 2 – Senza perdono e Nove trasmette Buy It Now – Mai più senza.

Programmi TV di giovedì 8 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani . In onda il terzo episodio della quarta stagione, intitolato Coordinazione , seguito in seconda serata dall’episodio Maledetto lunedì .

– . In onda il terzo episodio della quarta stagione, intitolato , seguito in seconda serata dall’episodio . Rai 2, ore 21:20 – Ore 14 Sera . Il programma approfondisce cronaca, casi giudiziari, attualità e storie al centro del dibattito pubblico.

– . Il programma approfondisce cronaca, casi giudiziari, attualità e storie al centro del dibattito pubblico. Rai 3, ore 21:15 – Hit Man – Killer per caso . Film di Richard Linklater con Glen Powell, tra commedia nera, crime e identità costruite su misura.

– . Film di Richard Linklater con Glen Powell, tra commedia nera, crime e identità costruite su misura. Rete 4, ore 21:33 – Dritto e rovescio . Paolo Del Debbio conduce il talk dedicato a politica, economia, attualità e confronto con gli ospiti in studio.

– . Paolo Del Debbio conduce il talk dedicato a politica, economia, attualità e confronto con gli ospiti in studio. Canale 5, ore 21:21 – Tutto per la mia famiglia . La soap turca prosegue in prima TV con nuovi episodi della seconda stagione.

– . La soap turca prosegue in prima TV con nuovi episodi della seconda stagione. Italia 1, ore 21:15 – Le Iene . Il programma torna con servizi, inchieste, interviste e approfondimenti raccontati dagli inviati.

– . Il programma torna con servizi, inchieste, interviste e approfondimenti raccontati dagli inviati. La7, ore 21:15 – Piazzapulita . Corrado Formigli conduce una nuova puntata del talk, tra reportage, politica, attualità e confronto in studio.

– . Corrado Formigli conduce una nuova puntata del talk, tra reportage, politica, attualità e confronto in studio. TV8, ore 21:40 – The Equalizer 2 – Senza perdono . Action thriller con Denzel Washington, secondo capitolo della saga diretta da Antoine Fuqua.

– . Action thriller con Denzel Washington, secondo capitolo della saga diretta da Antoine Fuqua. Nove, ore 21:30 – Buy It Now – Mai più senza . Nuova puntata del format in cui inventori, piccoli imprenditori e creativi presentano prodotti e idee a una platea di potenziali acquirenti.

– . Nuova puntata del format in cui inventori, piccoli imprenditori e creativi presentano prodotti e idee a una platea di potenziali acquirenti. Rai 4, ore 21:20 – The Silencing – Senza voce . Thriller con Nikolaj Coster-Waldau, ambientato in una zona selvaggia e isolata.

– . Thriller con Nikolaj Coster-Waldau, ambientato in una zona selvaggia e isolata. Rai 5, ore 21:20 – Giselle . Serata dedicata alla danza con uno dei balletti più celebri del repertorio romantico.

– . Serata dedicata alla danza con uno dei balletti più celebri del repertorio romantico. Rai Movie, ore 21:10 – Soldado . Thriller d’azione con Benicio Del Toro e Josh Brolin, ambientato nella guerra ai cartelli della droga.

– . Thriller d’azione con Benicio Del Toro e Josh Brolin, ambientato nella guerra ai cartelli della droga. Iris, ore 21:15 – Arma letale 2 . Secondo capitolo della saga action con Mel Gibson e Danny Glover.

– . Secondo capitolo della saga action con Mel Gibson e Danny Glover. Cine34, ore 21:00 – Ricky & Barabba. Commedia italiana con Renato Pozzetto e Christian De Sica.

Stasera su Rai 1: Doc – Nelle tue mani

Rai 1 propone dalle 21:30 una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani 4. Il primo episodio della serata è Coordinazione, seguito alle 22:45 da Maledetto lunedì.

La fiction con Luca Argentero continua a raccontare il lavoro del reparto, tra casi clinici, rapporti personali e nuovi equilibri professionali. Prima della serie, Rai 1 trasmette Affari Tuoi; in seconda serata spazio a Porta a Porta.

Stasera su Canale 5: Tutto per la mia famiglia

Canale 5 propone dalle 21:21 Tutto per la mia famiglia. La soap turca torna in prima serata con nuovi episodi in prima TV, dopo il consueto access prime time con La Ruota della Fortuna.

Nel corso della serata vengono trasmessi più episodi della seconda stagione, con nuove tensioni familiari, scelte difficili e sviluppi emotivi per i protagonisti.

Stasera su Rai 2: Ore 14 Sera

Rai 2 propone alle 21:20 Ore 14 Sera. Il programma porta in prima serata il racconto della cronaca e dei casi più discussi, alternando ricostruzioni, ospiti in studio e aggiornamenti.

La serata arriva dopo TG2 Post e conferma la linea di approfondimento del giovedì sera di Rai 2, con particolare attenzione alle storie che continuano a occupare il dibattito pubblico.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di giovedì 8 ottobre 2026 spiccano Hit Man – Killer per caso su Rai 3, The Equalizer 2 – Senza perdono su TV8, The Silencing – Senza voce su Rai 4, Soldado su Rai Movie, Arma letale 2 su Iris e Ricky & Barabba su Cine34. Sul canale 20 va in onda anche Codice Unlocked, mentre La5 propone Crazy & Rich e TwentySeven trasmette I Goonies.

I film su Sky Cinema giovedì 8 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Kingsman: Secret Service. Action spy movie diretto da Matthew Vaughn, con una scuola segreta di agenti speciali e una minaccia globale da fermare.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Il professore e il pinguino. Film ispirato a una storia vera, ambientato tra scuola, amicizia e un incontro capace di cambiare la vita.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Mediterraneo. Il film premio Oscar di Gabriele Salvatores racconta un gruppo di soldati italiani su un’isola greca durante la Seconda guerra mondiale.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Ops! È già Natale. Commedia per famiglie ambientata tra vacanze, rapporti da ricostruire e atmosfera natalizia fuori stagione.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Rush. Il film di Ron Howard racconta la rivalità tra James Hunt e Niki Lauda nel mondo della Formula 1 degli anni Settanta.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Il giorno sbagliato. Thriller con Russell Crowe, costruito intorno a un incontro stradale che si trasforma in un incubo.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Tolo Tolo. Commedia diretta e interpretata da Checco Zalone, tra satira, viaggio e temi sociali.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Downton Abbey – Il gran finale. Nuovo capitolo cinematografico legato alla celebre saga familiare britannica.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Tre ciotole. Dramma tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia, con Alba Rohrwacher ed Elio Germano.