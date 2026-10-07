Dentro il cerchio è una serie tv messicana del 2026, in arrivo dal 7 ottobre su Netflix. Il titolo originale è El círculo; durante lo sviluppo il progetto era conosciuto come Los corruptores. La storia nasce dal romanzo di Jorge Zepeda Patterson, pubblicato in italiano con il titolo I corruttori.

Il thriller ruota intorno a quattro amici d’infanzia coinvolti nelle conseguenze dell’omicidio di un’attrice famosa. Un video mette in comunicazione il delitto con ambienti di potere e trasforma un legame personale in una possibile arma di ricatto. Nel cast principale figurano Zuria Vega, Michel Brown, Osvaldo Benavides e Raúl Briones.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Dentro il cerchio

La regia è affidata ad Alejandro Lozano e Bernardo de la Rosa. La produzione è di Lemon Films per Netflix; fra i crediti di sceneggiatura figura Fanie Soto. La piattaforma ha annunciato l’avvio della produzione in Messico nel 2025, presentando il progetto con il titolo del romanzo originale.

Zepeda Patterson porta nel materiale letterario la propria esperienza di giornalista e osservatore dei rapporti fra informazione e potere. L’adattamento assume questa prospettiva come base per una storia corale: il delitto coinvolge persone inserite in mondi diversi e costrette a valutare il prezzo della propria lealtà.

I quattro protagonisti sono Jaime, Tomás, Amelia e Mario. Osvaldo Benavides interpreta Jaime, Michel Brown è Tomás, Zuria Vega è Amelia e Raúl Briones interpreta Mario. María Elisa Camargo è Pamela Dosantos, l’attrice la cui morte mette in moto l’intreccio. Il gruppo di amici fornisce al racconto una dimensione intima, accanto a quella pubblica dello scandalo.

Dove è stata girata Dentro il cerchio?

La serie è una produzione realizzata in Messico e il racconto si colloca nel contesto contemporaneo di Città del Messico. Alla data del 6 ottobre 2026 non è disponibile una conferma sufficientemente dettagliata delle singole location utilizzate, degli edifici o dei quartieri interessati dalle riprese.

L’ambientazione narrativa va quindi distinta dall’elenco dei set effettivi. Non è possibile attribuire le scene a specifici palazzi governativi, residenze o uffici sulla sola base della trama. Il dato verificato resta la lavorazione messicana; gli indirizzi delle location richiedono ulteriori informazioni di produzione.

Trama della serie tv Dentro il cerchio

La morte di Pamela Dosantos scuote un ambiente nel quale notorietà, politica e criminalità si incontrano. La diffusione di un video compromettente collega il caso al Segretario della Difesa. A divulgarlo attraverso i social è Tomás, uno dei quattro amici al centro della vicenda.

Quella pubblicazione espone il gruppo a pressioni e minacce. Le informazioni diventano qualcosa che può essere usato per colpire gli avversari, proteggere interessi o condizionare comportamenti. L’indagine sull’omicidio si allarga così a una rete di spionaggio e ricatti.

La premessa mette in discussione la fiducia costruita durante l’infanzia. Essere amici da molti anni non significa conoscere ogni scelta compiuta da adulti, né sapere quali compromessi ciascuno abbia accettato. Proteggere una persona vicina può significare esporsi in prima persona oppure mettere in pericolo i propri familiari.

Il racconto intreccia la ricerca della verità con il rischio di diventare complici del sistema che si vorrebbe denunciare. Il video rappresenta una prova capace di circolare rapidamente, ma la sua visibilità non garantisce giustizia. Il potere può reagire, screditare chi parla e utilizzare segreti privati per spostare l’attenzione.

In questa prospettiva il cerchio del titolo può essere letto come il confine della fiducia: offre protezione a chi ne fa parte, ma può anche chiudere i protagonisti in una solidarietà difficile da mettere in discussione. È questa tensione fra amicizia e responsabilità a definire la promessa narrativa della serie.

Come finisce Dentro il cerchio: cosa sappiamo del finale

Il finale della serie non è ancora verificato. Questo articolo è aggiornato al 6 ottobre 2026, prima del debutto su Netflix. Non sono quindi confermati l’identità del responsabile dell’omicidio, il destino dei quattro amici o l’esito del ricatto.

La conclusione del romanzo non può essere presentata automaticamente come quella dell’adattamento televisivo. La parte disponibile della trama descrive l’avvio del conflitto; la risoluzione richiederà il controllo degli episodi pubblicati. Attribuire già adesso confessioni, arresti o morti ai personaggi significherebbe anticipare eventi non accertati.

Cast di Dentro il cerchio