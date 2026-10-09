Stasera in TV, sabato 10 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 risponde con Tu sì que vales. Rai 2 trasmette NCIS, Rai 3 punta sul racconto del mistero con Blu notte e Rete 4 sceglie il film Unknown – Senza identità. Italia 1 dedica la serata all’animazione con L’era glaciale 2 – Il disgelo, La7 propone In altre parole, TV8 trasmette I delitti del BarLume – Donne con le palle e Nove torna con Accordi & disaccordi.

Programmi TV di sabato 10 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Ballando con le Stelle . Milly Carlucci conduce una nuova puntata dello show del sabato sera, tra esibizioni, giudizi della giuria, tesoretti e classifica finale.

– . Milly Carlucci conduce una nuova puntata dello show del sabato sera, tra esibizioni, giudizi della giuria, tesoretti e classifica finale. Rai 2, ore 21:20 – NCIS . La serie crime statunitense torna in prima serata con gli episodi Spegni e riaccendi ed Edna , tra nuovi casi e indagini della squadra speciale.

– . La serie crime statunitense torna in prima serata con gli episodi ed , tra nuovi casi e indagini della squadra speciale. Rai 3, ore 21:30 – Blu notte . Il programma ripercorre storie, misteri e vicende di cronaca con il consueto taglio narrativo e investigativo.

– . Il programma ripercorre storie, misteri e vicende di cronaca con il consueto taglio narrativo e investigativo. Rete 4, ore 21:33 – Unknown – Senza identità . Thriller con Liam Neeson, incentrato su un uomo che dopo un incidente scopre che un’altra persona ha preso il suo posto.

– . Thriller con Liam Neeson, incentrato su un uomo che dopo un incidente scopre che un’altra persona ha preso il suo posto. Canale 5, ore 21:20 – Tu sì que vales . Il talent show torna con nuove esibizioni, concorrenti di ogni età e momenti di intrattenimento davanti alla giuria.

– . Il talent show torna con nuove esibizioni, concorrenti di ogni età e momenti di intrattenimento davanti alla giuria. Italia 1, ore 21:23 – L’era glaciale 2 – Il disgelo . Manny, Sid, Diego e gli altri protagonisti affrontano una nuova avventura in un mondo glaciale ormai in trasformazione.

– . Manny, Sid, Diego e gli altri protagonisti affrontano una nuova avventura in un mondo glaciale ormai in trasformazione. La7, ore 20:35 – In altre parole . Massimo Gramellini conduce il programma del sabato sera, tra attualità, cultura, ospiti e racconto della settimana.

– . Massimo Gramellini conduce il programma del sabato sera, tra attualità, cultura, ospiti e racconto della settimana. TV8, ore 21:55 – I delitti del BarLume – Donne con le palle . Nuovo appuntamento con la serie tratta dai racconti di Marco Malvaldi, tra indagine, ironia e misteri di provincia.

– . Nuovo appuntamento con la serie tratta dai racconti di Marco Malvaldi, tra indagine, ironia e misteri di provincia. Nove, ore 21:30 – Accordi & disaccordi . Il talk propone interviste, commenti e analisi sui temi politici e sociali più discussi della settimana.

– . Il talk propone interviste, commenti e analisi sui temi politici e sociali più discussi della settimana. Rai 4, ore 21:19 – Blood Star . Thriller ad alta tensione ambientato lungo una strada isolata, dove una giovane donna si ritrova braccata da una minaccia sempre più pericolosa.

– . Thriller ad alta tensione ambientato lungo una strada isolata, dove una giovane donna si ritrova braccata da una minaccia sempre più pericolosa. Rai 5, ore 21:19 – The Venice Debut – Il gran ballo delle debuttanti . Serata dedicata al racconto di un evento elegante e simbolico, tra tradizione, musica e spettacolo.

– . Serata dedicata al racconto di un evento elegante e simbolico, tra tradizione, musica e spettacolo. Rai Movie, ore 21:10 – Papillon. Film d’avventura e prigionia con al centro la storia di Henri Charrière, condannato e deciso a riconquistare la libertà.

Stasera su Rai 1: Ballando con le Stelle

Rai 1 propone dalle 21:30 Ballando con le Stelle. Lo show condotto da Milly Carlucci torna con una nuova puntata dedicata alle sfide tra coppie, alle coreografie preparate durante la settimana e ai giudizi della giuria.

La serata arriva dopo Affari Tuoi e occupa tutta la prima serata della rete ammiraglia. Come sempre, il programma alterna gara, spettacolo, racconti personali dei concorrenti e momenti di confronto con i maestri.

Stasera su Canale 5: Tu sì que vales

Canale 5 propone alle 21:20 Tu sì que vales. Il talent show torna con nuove performance, tra numeri spettacolari, esibizioni emozionanti, momenti comici e concorrenti pronti a conquistare giuria e pubblico.

La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna. Il programma rappresenta la principale proposta d’intrattenimento Mediaset del sabato sera e si confronta direttamente con lo show di Rai 1.

Stasera su Rai 2: NCIS

Rai 2 trasmette alle 21:20 NCIS. La serata si apre con l’episodio Spegni e riaccendi, seguito da Edna. Al centro ci sono nuove indagini della squadra speciale, tra tecnologia, intuizioni investigative e casi da risolvere.

La prima serata arriva dopo TG2 Post. A seguire, Rai 2 propone Sabato al 90°, con il racconto sportivo e calcistico del fine settimana.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di sabato 10 ottobre 2026 spiccano Unknown – Senza identità su Rete 4, L’era glaciale 2 – Il disgelo su Italia 1, Blood Star su Rai 4, Papillon su Rai Movie, Il collezionista su Iris e Il signor Quindicipalle su Cine34. Sul canale 20 va in onda anche Giustizia a tutti i costi, mentre TwentySeven propone I dieci comandamenti.

I film su Sky Cinema sabato 10 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – The Equalizer – Il vendicatore. Denzel Washington interpreta Robert McCall, ex agente federale che decide di tornare in azione per aiutare una giovane donna finita in pericolo.

Sky Cinema Uno, ore 22:50 – Quo vado?. Checco Zalone interpreta un impiegato pubblico disposto a tutto pur di non perdere il tanto desiderato posto fisso.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Giochi di potere. Thriller politico tratto da Tom Clancy, con Jack Ryan coinvolto in una vicenda internazionale ad alta tensione.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Paddington 2. L’orsetto Paddington torna in una nuova avventura per famiglie, tra equivoci, tenerezza e spirito britannico.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Last Breath. Survival thriller con Woody Harrelson, ispirato a una storia vera, incentrato su un sub rimasto intrappolato in profondità con pochissimo ossigeno.