Dopo tanti annunci e conseguenti rinvii, arriva su Rai 2 la fiction Estranei. La prima puntata è proposta, nella giornata di venerdì 9 ottobre, dalle ore 21:20 circa, subito dopo la fine del consueto appuntamento informativo del TG2 Post.

Estranei Rai 2, regista e dove è girata

Scritta da Francesco Baucia, Davide Cogni, Ruben Marciano, Nicola Peirano e Andrea Valagussa, la fiction appartiene al genere thriller. Le società che hanno lavorato insieme alla realizzazione della fiction sono Rai Fiction, Eagle Original Content e Rai Com. La regia è affidata a Cosimo Alemà.

La prima e fino a ora unica stagione di Estranei è formata da un totale di otto appuntamenti, ognuna dei quali ha una durata di circa 50 minuti ciascuno. Rai 2, salvo improvvise modifiche di programmazione tv, ne propone due alla settimana, nel prime time del venerdì.

Le riprese si sono svolte in vari luoghi del Friuli Venezia Giulia, oltre che in Emilia Romagna, toccando località come Correggio, Novellara, Reggio Emilia e Parma.

Estranei Rai 2, la trama

La trama di Estranei è ambientata a Correggio, un piccolo paese di pianura che nasconde una realtà che lo rende unico: ospita una delle località più grandi in Italia della comunità sikh, religione monoteista originaria dell’India.

La comunità sikh e quella italiana, nel corso del tempo, hanno convissuto fra alti e bassi: ci sono stati, infatti, dei periodi di collaborazione e altri, invece, di grande tensione. L’equilibrio già fragile cambia quando gli abitanti di Correggio vengono sconvolti dalla notizia della scomparsa di Camilla e Manraj, due giovani ragazzi innamorati.

Spoiler finale

A indagare sulla vicenda, durante la serie Estranei, c’è Laura, carabiniera negoziatrice in servizio nel comando provinciale, che ha fatto il suo ritorno in paese per prendersi cura del padre malato. La protagonista, per le sue indagini, può contare sul sostegno di Bisan, cugino del ragazzo scomparso, tornato a casa dopo anni trascorsi nella legione straniera. Ben presto la situazione peggiora ulteriormente, perché nella cittadina sono rinvenuti diversi cadaveri le cui morti sono avvolte nel mistero. Tale fatto rischia di rompere definitivamente l’equilibrio fra le due comunità.

Estranei Rai 2, il cast

Di seguito vi sveliamo il cast degli attori coinvolti nella serie tv Estranei, al via su Rai 2 dalle ore 21:20 circa e visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione gratuita RaiPlay.