Stasera in TV, martedì 27 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata della fiction Tutto l’amore che resta, con Raoul Bova e Giulia Bevilacqua, mentre Canale 5 dedica la prima serata alla comicità con Zelig 30 Parte Seconda. Rai 2 trasmette Formidabile!, Rai 3 torna con Filorosso, Rete 4 propone Verità nascoste e Italia 1 sceglie il film d’azione Io sono nessuno. Su La7 spazio a diMartedì, TV8 trasmette X Factor 2026 e Nove propone la commedia romantica Merry Christmas in Love.

Programmi TV di martedì 27 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:45 – Tutto l’amore che resta . La fiction con Raoul Bova e Giulia Bevilacqua prosegue con l’ottavo episodio della prima stagione. Stefano deve affrontare una crisi professionale, mentre i ragazzi della scuola cercano di regalare a Carlotta una giornata speciale.

– . La fiction con Raoul Bova e Giulia Bevilacqua prosegue con l’ottavo episodio della prima stagione. Stefano deve affrontare una crisi professionale, mentre i ragazzi della scuola cercano di regalare a Carlotta una giornata speciale. Rai 2, ore 21:20 – Formidabile! . Elenoire Casalegno conduce il programma dedicato alla storia della seconda rete Rai. La puntata ripercorre i momenti più divertenti di Libero, il celebre show legato a Teo Mammucari.

– . Elenoire Casalegno conduce il programma dedicato alla storia della seconda rete Rai. La puntata ripercorre i momenti più divertenti di Libero, il celebre show legato a Teo Mammucari. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso . Il programma di approfondimento torna con una nuova puntata dedicata all’attualità, tra politica, economia, questioni sociali e testimonianze.

– . Il programma di approfondimento torna con una nuova puntata dedicata all’attualità, tra politica, economia, questioni sociali e testimonianze. Rete 4, ore 21:30 – Verità nascoste . Milo Infante conduce il programma dedicato ai casi di cronaca più complessi, tra ricostruzioni investigative, documenti e interrogativi ancora aperti.

– . Milo Infante conduce il programma dedicato ai casi di cronaca più complessi, tra ricostruzioni investigative, documenti e interrogativi ancora aperti. Canale 5, ore 21:20 – Zelig 30 Parte Seconda . Michelle Hunziker e Ale & Franz tornano con lo spettacolo dedicato ai trent’anni dello storico programma comico, tra artisti affermati, sketch e personaggi popolari.

– . Michelle Hunziker e Ale & Franz tornano con lo spettacolo dedicato ai trent’anni dello storico programma comico, tra artisti affermati, sketch e personaggi popolari. Italia 1, ore 21:25 – Io sono nessuno . Action thriller con Bob Odenkirk. Un uomo apparentemente ordinario, dopo un’aggressione nella propria abitazione, rivela un passato molto diverso da quello che la sua famiglia immagina.

– . Action thriller con Bob Odenkirk. Un uomo apparentemente ordinario, dopo un’aggressione nella propria abitazione, rivela un passato molto diverso da quello che la sua famiglia immagina. La7, ore 21:15 – diMartedì . Giovanni Floris conduce una nuova puntata del talk politico, con interviste, sondaggi e approfondimenti sui principali temi dell’attualità.

– . Giovanni Floris conduce una nuova puntata del talk politico, con interviste, sondaggi e approfondimenti sui principali temi dell’attualità. TV8, ore 21:40 – X Factor 2026 . Appuntamento in chiaro con il primo Live Show del talent musicale, tra esibizioni dei concorrenti, giudizi e competizione.

– . Appuntamento in chiaro con il primo Live Show del talent musicale, tra esibizioni dei concorrenti, giudizi e competizione. Nove, ore 21:35 – Merry Christmas in Love . Commedia romantica ambientata a Varsavia durante le festività natalizie, con storie sentimentali che si intrecciano nella notte di Natale.

– . Commedia romantica ambientata a Varsavia durante le festività natalizie, con storie sentimentali che si intrecciano nella notte di Natale. Rai 4, ore 21:20 – Sleeping Dogs . Thriller con Russell Crowe, che interpreta un ex investigatore alle prese con gravi problemi di memoria e con la riapertura di un vecchio caso di omicidio.

– . Thriller con Russell Crowe, che interpreta un ex investigatore alle prese con gravi problemi di memoria e con la riapertura di un vecchio caso di omicidio. Rai 5, ore 21:15 – Io e Spotty . Film italiano che racconta il particolare incontro tra due giovani alle prese con fragilità personali e difficoltà relazionali.

– . Film italiano che racconta il particolare incontro tra due giovani alle prese con fragilità personali e difficoltà relazionali. Rai Movie, ore 21:10 – Il ponte di Remagen . Film di guerra ambientato durante gli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale, quando le truppe americane cercano di conquistare un ponte strategico sul Reno.

– . Film di guerra ambientato durante gli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale, quando le truppe americane cercano di conquistare un ponte strategico sul Reno. 20 Mediaset, ore 21:10 – Viaggio al centro della Terra . Avventura fantastica con Brendan Fraser e Josh Hutcherson, ispirata all’universo narrativo di Jules Verne.

– . Avventura fantastica con Brendan Fraser e Josh Hutcherson, ispirata all’universo narrativo di Jules Verne. Iris, ore 21:12 – I dominatori della prateria. Western ambientato nel West americano, tra scontri, alleanze e rivalità.

Stasera su Rai 1: Tutto l’amore che resta

Rai 1 propone alle 21:45 una nuova puntata di Tutto l’amore che resta, fiction con Raoul Bova e Giulia Bevilacqua. L’appuntamento comprende l’ottavo episodio della prima stagione, nel quale i protagonisti si trovano ad affrontare conseguenze importanti delle decisioni prese nelle settimane precedenti.

Al centro della storia torna Stefano, preside di una scuola costruita attorno a un progetto educativo e inclusivo nel quale ha investito gran parte della propria vita. Le difficoltà degli ultimi tempi mettono però in discussione il suo ruolo e il futuro stesso dell’istituto.

Il progetto inclusivo viene sospeso e Stefano si ritrova professionalmente sotto accusa. Le pressioni istituzionali e le incomprensioni con le persone a lui vicine lo costringono a confrontarsi con una situazione che rischia di compromettere il lavoro portato avanti negli anni.

Nel frattempo, gli studenti decidono di organizzare qualcosa di speciale per Carlotta. Il loro obiettivo è regalarle una giornata lontana dalle preoccupazioni della scuola, dimostrandole quanto siano importanti l’amicizia, la solidarietà e il senso di appartenenza.

La fiction continua così ad affrontare il tema dell’inclusione, soffermandosi sul rapporto tra adulti e adolescenti e sulle difficoltà di chi cerca di costruire un ambiente educativo capace di accogliere le diversità.

Prima della serie, Rai 1 propone Cinque Minuti e Affari Tuoi. Alle 22:55 la programmazione prosegue con Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa.

Stasera su Canale 5: Zelig 30 Parte Seconda

Canale 5 trasmette dalle 21:20 Zelig 30 Parte Seconda, lo spettacolo dedicato ai trent’anni del celebre programma comico che ha contribuito al successo di numerosi artisti italiani.

Alla conduzione tornano Michelle Hunziker e Ale & Franz, protagonisti di una serata che unisce comicità, ricordi e nuove esibizioni. Il programma ripercorre la storia di Zelig attraverso i personaggi, le situazioni e i linguaggi che ne hanno decretato la popolarità.

Le performance spaziano dalla comicità surreale alla satira di costume, con monologhi e sketch che raccontano le contraddizioni della vita quotidiana. Il palcoscenico diventa così il luogo nel quale generazioni diverse di comici possono incontrarsi e confrontarsi.

La trasmissione mantiene il legame con lo spirito originale del programma, puntando su una comicità accessibile ma capace di osservare con ironia i cambiamenti della società e del linguaggio televisivo.

Prima dello spettacolo, Canale 5 propone La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui. In seconda serata spazio all’informazione del TG5.

Stasera su Rai 2: Formidabile!

Rai 2 propone alle 21:20 Formidabile!, programma condotto da Elenoire Casalegno e dedicato alla storia della seconda rete del servizio pubblico.

La nuova puntata concentra l’attenzione su Libero, lo show televisivo che ha contribuito a rendere popolari gli scherzi telefonici, grazie alla conduzione di Teo Mammucari e a situazioni costruite attorno alle reazioni spontanee delle persone coinvolte.

Attraverso immagini d’archivio e ricordi, la trasmissione ripercorre alcuni dei momenti più significativi del programma, soffermandosi sul linguaggio comico e sul rapporto con il pubblico.

Formidabile! propone anche una riflessione sul modo in cui la televisione italiana è cambiata nel corso degli anni, tra nuovi format, sperimentazioni e personaggi diventati familiari per milioni di telespettatori.

L’appuntamento arriva dopo TG2 Post, mentre la seconda serata è dedicata all’approfondimento sportivo.

Stasera su Rai 3: Filorosso

Rai 3 propone alle 21:15 una nuova puntata di Filorosso, il programma di approfondimento dedicato all’attualità politica, economica e sociale.

La trasmissione affronta le principali questioni che interessano il Paese attraverso reportage, interviste, collegamenti e contributi degli ospiti. Il racconto cerca di approfondire le cause dei fenomeni affrontati e le loro conseguenze sulla vita quotidiana.

Tra i temi centrali trovano spazio le trasformazioni sociali, le difficoltà economiche, il rapporto tra cittadini e istituzioni e le principali vicende della politica nazionale e internazionale.

Il programma arriva dopo Un posto al sole e precede TG3 Linea Notte, previsto a mezzanotte.

Stasera su Italia 1: Io sono nessuno

Italia 1 trasmette alle 21:25 Io sono nessuno, film d’azione diretto da Ilya Naishuller e interpretato da Bob Odenkirk, conosciuto anche per le serie Breaking Bad e Better Call Saul.

Il protagonista è Hutch Mansell, un uomo apparentemente ordinario che vive con la moglie e i figli, conducendo un’esistenza monotona e scandita dalle abitudini quotidiane.

Quando due ladri entrano nella sua abitazione, Hutch decide di non reagire con la violenza. La scelta viene interpretata dai familiari come un segno di debolezza e finisce per accentuare il suo senso di frustrazione.

L’episodio riporta però alla luce un passato che Hutch aveva cercato di dimenticare. Dietro l’immagine di un tranquillo padre di famiglia si nasconde infatti un uomo addestrato a combattere e capace di affrontare situazioni estremamente pericolose.

Il film unisce azione, ironia e tensione, costruendo un personaggio che rompe gli stereotipi dell’eroe cinematografico tradizionale.

Alle 23:16 Italia 1 propone Bullet Train, action thriller con Brad Pitt, ambientato su un treno ad alta velocità in Giappone.

Stasera su TV8: X Factor 2026

TV8 propone dalle 21:40 X Factor 2026, con il primo Live Show dell’edizione in onda in chiaro.

Dopo il percorso delle audizioni, dei Bootcamp e delle Last Call, i concorrenti arrivano sul palco dei Live per confrontarsi con una fase completamente diversa della competizione.

Le esibizioni sono accompagnate dai giudizi della giuria e dalle scelte artistiche che caratterizzano il percorso dei partecipanti. Ogni concorrente cerca di dimostrare la propria identità musicale, proponendo interpretazioni capaci di coinvolgere il pubblico.

La fase dei Live rappresenta uno dei momenti più importanti del talent, perché alle valutazioni dei giudici si affianca il peso delle preferenze del pubblico, destinato a incidere sull’andamento della gara.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di martedì 27 ottobre 2026 spiccano Io sono nessuno su Italia 1, Sleeping Dogs su Rai 4, Io e Spotty su Rai 5, Il ponte di Remagen su Rai Movie e Viaggio al centro della Terra sul canale 20.

Iris propone il western I dominatori della prateria, mentre Cielo trasmette La regola del sospetto, thriller con Al Pacino e Colin Farrell. Su TwentySeven va in onda Out of Sight – Gli opposti si attraggono, con George Clooney e Jennifer Lopez.

Per gli amanti del cinema drammatico, La7Cinema sceglie The Hours, mentre La5 trasmette Bridget Jones’s Baby. Cine34 punta sulla comicità italiana con Un sacco bello di Carlo Verdone.

La seconda serata di Italia 1 è dedicata a Bullet Train, film diretto da David Leitch con Brad Pitt, Joey King e Aaron Taylor-Johnson.

I film su Sky Cinema martedì 27 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Illusione. Film italiano diretto da Francesca Archibugi, che intreccia mistero e dramma attraverso una vicenda segnata da segreti, fragilità e ricerca della verità.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Hamnet – Nel nome del figlio. Dramma diretto da Chloé Zhao, ispirato al romanzo di Maggie O’Farrell. Il film racconta il dolore di William Shakespeare e della moglie Agnes dopo la perdita del figlio, esplorando il rapporto tra lutto, amore e creazione artistica.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Un bel giorno. Commedia con Fabio De Luigi, protagonista nei panni di Tommaso, un uomo rimasto vedovo che dedica ogni energia alle quattro figlie, mettendo in secondo piano la propria vita sentimentale.

Sky Cinema Collection, ore 22:55 – 10 giorni senza mamma. Commedia italiana con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Quando la moglie decide di concedersi una vacanza, un padre poco abituato alla gestione domestica deve occuparsi da solo dei tre figli.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Unicorni. Film che affronta i temi dell’infanzia, dell’identità e dell’accettazione delle differenze all’interno delle relazioni familiari.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Salt. Thriller d’azione con Angelina Jolie. Evelyn Salt, agente della CIA, viene accusata di essere una spia al servizio della Russia e deve fuggire per dimostrare la propria innocenza.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Luce fredda. Thriller d’azione con Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver. Durante una vacanza in Spagna, un giovane uomo si ritrova coinvolto in una cospirazione internazionale dopo la scomparsa della propria famiglia.