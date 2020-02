Celebrity Hunted Italia – Caccia all’uomo. É il titolo del reality game proposto in esclusiva nella programmazione del servizio di streaming Amazon Prime Video il 13 marzo 2020.

Era il 2015 quando Channel 4 propose la prima versione, inglese, del format. Potremmo definirlo un real-life thriller con una squadra di “fuggitivi” e una di “cacciatori”.

Nel corso dei sei episodi in cui sarà diviso lo show, il compito dei cacciatori è di localizzare i fuggitivi con ogni mezzo (legale) possibile. Riprese tratte da telecamere di sicurezza, sistemi di tutor per il riconoscimento delle targhe, post sui social media. La missione dei fuggitivi, invece, sarà nascondersi per 14 giorni. Per rendere il tutto più impegnativo, i fuggitivi saranno dotati di limitate risorse economiche.

Celebrity Hunted Italia, tutti i fuggitivi

In ordine sparso, ecco tutti i fuggitivi di Celebrity Hunted Italia annunciati: l’ex calciatore della Roma Francesco Totti, il cantante Fedez, gli attori Cristiano Caccamo e Claudio Santamaria, Presente anche il conduttore televisivo Costantino della Gherardesca, che da martedì 11 febbraio è al timone dell’edizione 2020 di Pechino Express. Ma anche la giornalista Francesca Barra e lo Youtuber Luis Sal. Inoltre a completare il cast anche Diana Del Bufalo attualmente conduttrice su Italia 1 del programma Enjoy – ridere fa bene. I concorrenti in fuga dovranno stare ben attenti a tenersi lontani dai Social se non vogliono rendere la sfida troppo semplice per i loro esperti cacciatori.

Avrete probabilmente avuto modo di vederli in azione nello spot di cui sono protagonisti, come se lo show fosse già iniziato e loro dovessero nascondersi dagli sguardi indiscreti di chi li vuole a tutti i costi “catturare”. Nel promo compaiono tutti cercando di non farsi notare. Il tentativo non sempre riesce.

Francesco Totti viene invece solo mostrato in articoli di giornale sparsi nel set, e sul finale. Come un novello “Carmen Sandiego”, insomma, il “pupone” promette di dare filo da torcere ai cacciatori fin da subito.

Tutti i cacciatori del reality game

Sono molti i cacciatori, esperti messi alle calcagna dei vari Vip. In particolare troviamo: Alfredo Mantici, Lorenzo Faletra, Chiara Camerani, Giulia Michelle Stabile, Giulia Perrone, Fortunato Lodari. E poi: Kofi Danquah, Carlo Biffani, Vito D’Andreano, Simone Barbato, Luigi Onorato, Giuseppe Monforte e Sabrina Magris. Tutti con una preparazione eccezionale nel settore dei ritrovamenti e della caccia all’uomo.

Se dovessero trovarsi eccessivamente in difficoltà sfruttando solo gli attrezzi del mestiere, però, possono rivolgersi a una sorta di “aiuto da casa” attraverso i social network. L’idea di questo ultimo ausilio a noi ha ricordato il film “The Circle” a dirla tutta. Ma evoca anche uno degli aiuti presenti in passato nel gioco Chi vuol essere milionario.

In ogni caso siamo più che certi che il reality game avrà un tono decisamente più leggero.

Non ci resta altro che aspettare con curiosità il 13 marzo per toccare con mano lo show Amazon Prime Original. Ma attenti a non augurare “buona caccia”: dicono porti sfortuna.