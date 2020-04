Pechino Express 2020 finale 14 aprile. L’ultima puntata si è conclusa con il trionfo delle Collegiali che hanno vinto l’ottava stagione dell’ adventure game di Rai 2 . I Wedding planner sono arrivati secondi. Le Top invece si sono classificate al terzo posto.

Le coppie in gara erano partite dalla Thailandia per raggiungere prima la Cina e successivamente la Corea Del Sud. Il lungo viaggio, di circa 7 000 km, si è concluso a Seoul.

Pechino Express 2020 finale 14 aprile la coppia migliore

La coppia migliore dell’ultima puntata di Pechino Express 2020 è formata dai Wedding Planner. Senza nulla togliere alla vittoria meritata delle Collegiali, Enzo Miccio e la sua assistente sono i vincitori morali di questa edizione. Diversamente dalle altre coppie, sono stati i concorrenti che hanno maggiormente sentito lo spirito competitivo della gara. I loro punti di forza sono stati la costanza e la disciplina. E nulla li ha mai distolti dai propri obiettivi.

Non si sono mai lasciati intimorire dai territori impervi della Thailandia e dall’indifferenza dei passanti alle richieste d’aiuto. Hanno ingurgitato forzatamente cibi disgustosi. Soprattutto Miccio, come un militare provetto, ha sempre accettato gli ordini del comandante Costantino della Gherardesca. Se nella finale non avessero perso dei minuti preziosi per ottenere il vantaggio sugli altri, i Wedding Planner avrebbero vinto l’ottava edizione. Deluso dalla sconfitta, Miccio al traguardo finale di Seoul si è abbandonato ad un pianto liberatorio. Era certo di aver battuto gli avversari ma la vittoria non è stata centarta per un soffio.

Dobbiamo riconoscere la supremazia delle Collegiali nell’ottava edizione. Le vincitrici sono state le più sfortunate durante tutto il percorso di Pechino Express. Spesso ultime nelle tappe e con numerosi handicap assegnati, le due diciottenni non hanno mai perso la forza di combattere. Nel corso della gara, Jennifer e Nicole si sono trasformate da timide adolescenti a donne agguerrite.

Pechino Express 2020 La coppia peggiore

La coppia peggiore dell’ultima puntata è formata da Ema e Dayane. A differenza delle Collegiali e dei Wedding Planner, le Top sono state le più disunite nell’ adventure game di Rai 2. Caratterialmente opposte, le due modelle avevano in comune solo la bellezza statuaria, qualità che hanno abbondantemente sfruttato nel loro viaggio in Asia.

Hanno sempre cercato passaggi in auto o alloggi per la notte puntando sul loro fascino che ha fatto presa anche sugli uomini asiatici. Infatti nella maggior parte delle occasioni, non hanno avuto difficoltà ad ottenere quanto richiesto.

Le due giovani modelle però sono caratterialmente molto differenti. Dayane Mello è una donna forte e combattiva, Ema Kovac è più fragile e sensibile. Le loro diversità,che avrebbero potuto completarle, si sono trasformate in pretesti di litigio.

Mentre la Mello è stata la meno collaborativa della coppia, la sua partner si è dimostrata spesso troppo remissiva. I loro atteggiamenti hanno contribuito a rendere la gara ancora più complicata. Solo nelle ultime due puntate le ragazze si sono riavvicinate per riuscire a vincere. Ma l’obiettivo non è stato raggiunto. Alla fine del gioco si sono classificate terze.