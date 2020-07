È Megan Davis la protagonista della puntata di questa sera Vite al Limite. L’appuntamento è in prima serata, su Real Time, con il reality che cerca di ricondurre ad un peso normale persone oversize con gravissimi problemi alimentari.

Vite al Limite: chi è Megan Davis

Megan Davis ha 24 anni ed è stata una delle protagoniste principali del programma il cui titolo originale è My 600 LB Life. I telespettatori possono incontrarla nel quattordicesimo episodio dell’ottava stagione.

La giovane donna è originaria di Taylorville comune dell’Illinois. Quando ha deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan pesava 273 kg.

La prima impressione del dottor Now è stata di grande sorpresa. Vedere una giovane donna ridotta in quelle condizioni ha spronato in lui il desiderio di salvarla da un futuro segnato da problemi di salute che ne avrebbero potuto decretare anche la morte.

Megan ha così deciso di sottoporsi al protocollo nutrizionale dettato dal dottor Nowzaradan. Le sue condizioni di salute erano davvero pessime. La situazione peggiora va sempre di più e non era più in grado di muoversi. Avrebbe desiderato diventare una infermiera pediatrica, ma la sua condizione lo ha naturalmente impedito.

Il percorso di Megan Davis

Il percorso del dottor Now comincia nel cercare di ridurre il peso e poter arrivare al bendaggio gastrico. Megan cerca di attenersi al programma ma purtroppo alla fine dei 3 mesi stabiliti da Nowzaradan ha perso soltanto 14 kg.

Il medico le impone uno sforzo maggiore e alla fine della successiva tappa Megan ha perso altri 37 kg. C’è bisogno di perderne altri 30 per l’intervento chirurgico. Purtroppo però nonostante Megan abbia perso anche più kg da quelli richiesti dal dottor Now, l’intervento è ancora impossibile da effettuare a causa delle sue condizioni di salute.

Alla fine Megan pesa 218 kg. Megan non si scoraggia e decide di impegnarsi perché è impaziente di vivere finalmente in un modo indipendente e di formarsi una famiglia.

Vite al Limite: come sta oggi Megan Davis, gli aggiornamenti

Nel lungo percorso di dimagrimento Megan è sempre stata sostenuta sia dalla madre che dalla speranza di poter finalmente fare una passeggiata con il suo cane come una persona indipendente. Alla fine dopo un ultimo sforzo è riuscita a perdere ancora altri chili.

Poi ha davvero iniziato una nuova vita, è diventata indipendente e in grado di pensare a sé stessa senza l’aiuto di altri. Lo stesso dottor Nowzaradan ha ammesso di essere finalmente soddisfatto dei risultati ottenuti. Il dottore sta continuando a monitorare la vita di Megan Davis anche al di là delle telecamere del reality. Infatti la segue ogni mese. E alla fine riesce davvero a mantenersi in piedi quasi come una persona di peso normale.

Il reality Vite al Limite sta per concludersi. Infatti mancano soltanto due puntate alla fine dell’ottava stagione. Conosceremo gli ultimi due concorrenti rispettivamente tra 7 e 14 giorni. Ricordiamo inoltre che Vite al Limite viene replicato su Real Time anche in collocazione oraria differenti, principalmente il giovedì e il sabato.