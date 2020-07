Real Time propone oggi la storia di Leneatha Reed nel reality show Vite al Limite. L’appuntamento è su canale 31 del digitale terrestre che sta mandando in onda l’ottava stagione del reality estremo dedicato alle persone oversize.

Vite al Limite: chi è Leneatha Reed

Leneatha Reed è una giovane donna di 40 anni quando ha deciso di perdere peso per riconquistare una vita normale. Originaria di Meridian nel Mississippi, ha deciso di iniziare una dieta di 1.200 calorie al giorno. Il tentativo era finalizzato a diminuire il suo peso almeno al di sotto dei 250 kg.

Tutto era iniziato nell’autunno del 2018 e Leneatha aveva deciso di condividere il suo tentativo di perdere peso non solo attraverso i suoi profili social ma partecipando una delle trasmissioni televisive statunitensi più note: Good Morning America (GMA). In questa occasione la Reed aveva chiaramente confessato di voler perdere peso soprattutto per la sua famiglia. Lei aveva perso completamente ogni immobilità lamentava non poter vivere una vita normale come gli altri. Per lei era impossibile fare una passeggiata o recarsi al cinema perché non poteva sedersi sulla sedia.

Sempre nel programma Good Morning America la trentanovenne del Mississippi aveva svelato tutto il suo imbarazzo quando, decidendo di recarsi a vedere Black Panther, aveva dovuto accomodarsi su una sedia speciale nella sezione disabili.

L’incontro con il dottor Now e l’esclusione dal reality

Purtroppo il suo percorso dal dottor Younan Nowzaradan, detto anche Now, non si è rivelato positivo e le aspettative dello stesso medico sono andate deluse. Infatti la sua esperienza nella clinica di Houston era durata meno di 9 mesi necessari secondo il regolamento.

Alla fine Leneatha non era decisa riuscita a perdere i chili necessari per poter tentare intervento chirurgico di bypass gastrico. E il medico di Houston aveva commentato: «è un peccato che Leneatha non abbia deciso di anteporre la salute a tutti gli altri eventi della sua vita. Non credo che si renda conto di quanto la sua vita è in pericolo se continua a percorrere questa strada».

Neanche la presenza della figlia era riuscita a dare alla giovane oversize del Mississippi il coraggio giusto per affrontare un percorso di dimagrimento. In effetti Leneatha ha perso soltanto 28 Kg in 2 mesi. Ma il cambiamento di vita sia rivelato troppo difficile per lei abituata ad ingurgitare soltanto junk food.

La donna aveva comunque ringraziato il dottor Now e tutta l’equipe del programma dinanzi ai microfoni di Good Morning America. Ed ha ricordato tutte le cure ottenute sia dal dottor Now, sia dalla sua equipe, nei sei mesi che ha trascorso all’interno del programma My 600 LB Life.

Dopo che Leneatha ha abbandonato la serie in onda negli Stati Uniti su TLC, ha continuato ad informare i suoi follower sulla pagina Facebook. In effetti però non ci sono stati progressi evidenti. E probabilmente la protagonista Vite al Limite non è riuscita a trovare il coraggio giusto per iniziare una nuova vita.

Naturalmente sui suoi profili social ha parlato della grande sofferenza della sua infanzia che la poi portata a rifugiarsi nel cibo.