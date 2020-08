Il cast del GF Vip 5 sembra oramai completamente svelato. L’appuntamento per la nuova edizione è fissato per il 14 settembre 2020.

Anche quest’anno il reality in versione celebrity avrà due appuntamenti settimanali: il lunedì e il venerdì in prima serata.

GF Vip 5: cast e conduttore della quinta edizione

La quinta edizione del Grande Fratello Vip conferma la conduzione di Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Chi resta al timone del reality anche per la nuova lunga edizione che terrà reclusi nella casa di Cinecittà i Vip che hanno dato già la propria adesione.

Il cast è stato svelato ma si attende la conferma ufficiale di Mediaset. Quattro per adesso i Vip confermati. Sono Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blank e Fausto Leali che si è aggiunto da poco. Ma è probabile che ci sia ancora qualche presenza comunicata successivamente.

Le donne del cast

A far parte della nuova edizione, che inizia a soli 5 mesi di distanza dalla conclusione di quella precedente, troviamo innanzitutto personaggi che hanno già legato il proprio nome ai reality di Canale 5.

Tra questi la modella brasiliana Dayane Mello e la contessa Patrizia De Blanck ambedue protagoniste di due edizioni differenti de L’Isola dei famosi. Ricordiamo che Patrizia De Blanck aveva partecipato all’edizione de L’Isola dei Famosi quando andava in onda su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura. A loro si aggiunge Flavia Vento già presente sempre all’Isola dei Famosi in versione seconda rete Rai.

Oltrepassa la porta rossa della casa di Cinecittà anche Eva Grimaldi, reduce da una edizione de L’Isola dei Famosi andata in onda su Canale 5. Fu proprio in quella occasione che la Grimaldi presentò al pubblico la fidanzata Imma Battaglia.

Nuovi personaggi che arrivano per la prima volta ad un reality sono la presentatrice Stefania Orlando, la showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci e la speaker radiofonica Ludovica Pagani di Radio 105. Questo è il cast femminile.

Il cast maschile del GF Vip 5

Anche il cast maschile conferma molte presenze già provenienti da altri reality, tra i quali proprio L’isola dei Famosi. Ma ci sono anche personaggi che arrivano per la prima volta. Ecco oltre Fausto Leali, i vip che oltrepassano la porta rossa,

Innanzitutto troviamo Riccardo Fogli che aveva partecipato due anni fa a L’Isola dei Famosi e che adesso ritenta nella situazione più tranquilla della casa di Cinecittà.

Ad oltrepassare la porta rossa Paolo Brosio. Il giornalista era stato inviato in una edizione de L’isola dei Famosi su Rai 2, in particolare la quarta. Nella 14ma edizione, nel 2019, in onda su Canale 5 era invece uno dei concorrenti.

Si affacciano per la prima volta al mondo dei reality Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, e Enock Barwuah fratello di Mario Balotelli. Da Riccanza, dove è stato uno dei personaggi principali, attraverserà la porta rossa anche Tommaso Zorzi.

Infine nel cast ci sono anche Nicola Ventola, ex calciatore, e Giovanni Terzi. Quest’ultimo rappresenta la vera e propria sorpresa nella attuale edizione in partenza. Si tratta del fidanzato e futuro sposo di Simona Ventura. La conduttrice, già esperta di reality come padrona di casa e concorrente, adesso spinge il futuro marito a cimentarsi come gieffino Vip.

Ricordiamo inoltre che i due opinionisti sono Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, e Antonella Elia.