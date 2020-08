A settembre Alfonso Signorini torna alla conduzione del Gf Vip 5, affiancato da Pupo ed Antonella Elia. La showgirl aveva già partecipato nella precedente edizione del reality come concorrente. Ma stavolta torna in veste di opinionista per commentarne le dinamiche.

Gf Vip 5 Antonella Elia opinionista

Antonella Elia è la nuova opinionista del Gf Vip 5. L’ex valletta di Mike Bongiorno sostituisce infatti Wanda Nara, che aveva commentato gli avvenimenti della Casa più spiata d’Italia nella quarta edizione, in cui la stessa Elia era una delle protagoniste. Il programma era andato in onda anche durante il periodo di lockdown, trasmettendo 20 puntate da gennaio ad aprile 2020.

Mediaset aveva infatti deciso di non sospendere il reality, ma aveva apportato alcune modifiche nel rispetto norme vigenti per il Covid-19. Alfonso Signorini, che nel frattempo era rimasto bloccato a Milano, aveva lasciato Cinecittà per condurre le ultime puntate dallo studio vuoto di Cologno Monzese. Accanto a lui c’era solo Pupo. Mentre Wanda Nara aveva preferito rimanere in Spagna con la propria famiglia.

Già da alcuni giorni si vociferava il nome di Antonella Elia come una delle papabili opinioniste del Gf Vip 5. Tra le possibili candidate si parlava anche di Elettra Lamborghini. L‘artista bolognese è reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. Ed è ora in vetta alle classifiche con il tormentone La Isla in coppia con Giusy Ferreri.

Erano invece già state confermate le presenze di Pupo e di Alfonso Signorini, che rappresenta il primo conduttore maschile al timone del Grande Fratello.

Antonella Elia è sembrata la candidata ideale in quanto nel 2020 ha partecipato a due reality show. Il primo è appunto il GF Vip 4, che è stato vinto dalla giovane Paola Di Benedetto. Mentre l’altro è Temptation Island 7 dove ha partecipato con l’ex fidanzato Pietro Delle Piane.

La showgirl conosce perfettamente le dinamiche che si possono instaurare all’interno della Casa. E potrebbe quindi cogliere con maggiore perspicacia le future mosse dei partecipanti. Inoltre il pubblico si aspetta che la sua pungente ironia possa dare origine a divertenti battibecchi in studio con Pupo e con gli inquilini della Casa.

I possibili concorrenti della nuova edizione

Attualmente i nomi dei concorrenti del Gf Vip 5 sono ancora top secret. La scelta è dettata dal desiderio di mantenere vivo un alone di mistero su un’edizione che va in onda a soli 5 mesi di distanza dall’ultima.

Ma come vi avevamo già annunciato, da tempo circolano i nomi di alcuni possibili candidati. Sembrerebbero già confermate Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blank e Cristina Buccino. Ma si attende l’ufficializzazione.

Sarebbero inoltre stati provinati Matilde Brandi, Claudia Galanti, l’influencer Chiara Nasti, Asia Argento e Gianmarco Tognazzi. Tra i papabili concorrenti spunta anche Tommaso Zorzi, ex star di Riccanza su MTV. Ed ex concorrente di Pechino Express 2018 con Paola Caruso. Infine i fan di Daydreamer sperano di trovare nella Casa il loro beniamino Can Yaman. L’attore turco è già stato alcuni mesi fa in Italia per partecipare come ospite a C’è posta per te ed è molto legato al nostro Paese.