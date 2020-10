La fase Live di X Factor 2020 inizia giovedì 29 novembre. Dopo le sei puntate di selezioni, arrivano sette puntate in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena. Qui le esibizioni dei cantanti in gara rappresentano il fulcro dell’intero racconto.

X Factor 2020 iniziano i Live, prima puntata con Ghali

Nella prima puntata dei Live i 12 concorrenti ufficialmente in gara si fanno conoscere proponendo solo i loro inediti. Brani originali, parte di progetto artistico che poi confluiscono, venerdì 30, nell’album X Factor MixTape 2020 prodotto dalla Sony Music Italy.

Ospite nel primo Live è Ghali, uno degli artisti italiani più stimati a livello interazionale. La sua musica è veicolo di messaggi sociali. A #XF2020 presenta Barcellona, brano estratto dal suo nuovo album multiplatino “DNA”. Barcellona, brano intimo, è un elogio alla tenerezza. Ghali vuole spronare i giovani a non temere tutto ciò che potrebbe renderli fragili.

La gara live si apre con una struttura che mette la musica al centro di tutto. Si accendono i riflettori su ragazzi provenienti da tutta Italia che comunicano con la loro musica. Ed in questo modo hanno convinto i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

I quattro giudici accompagneranno le categorie in cui sono divisi i 12 nuovi artisti in gara, rispettivamente Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over. Con loro c’è Alessandro Cattelan.

Le novità dei Live

Ecco le novità nel team creativo addetto a realizzare lo show musicale e televisivo. New entry di quest’anno è Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e Entertainment.

Tornano anche i due appuntamenti che accompagnano, da tradizione, i Live.

L’Hot Factor, condotto da Daniela Collu, guida i commenti a caldo subito dopo la fine dello show di prima serata.

Ed è già in onda il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di ogni concorrente e dei giudici,.Si va dall’assegnazione delle prove all’esibizione in diretta. Ma ci sono anche le immagini della quotidianità raccolte in prima persona attraverso smartphone.

Il riscontro sui social e dove vedere il talent

I social, nelle puntate delle selezioni, hanno apprezzato la giuria, valutata come affiatatissima e coinvolgente. Tutti i componenti sono stati in grado di coinvolgere la conversazione attorno ai concorrenti. Il programma, così, è risultato ogni settimana primo contenuto della giornata per numero d’interazioni (eventi sportivi esclusi). Ha dominato i Trending Topic Italiani entrando spesso in quelli Worldwide, raccogliendo sui 6 episodi un totale di ben 2.436.000 interazioni

I Live Show di X Factor 2020 sono in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW TV. Il mercoledì successivo al primo on air, sono poi proposti in prima serata su TV8.