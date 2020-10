DOC Nelle tue mani 29 ottobre, Egoismi, trama, finale, dove è girato

Questa sera, giovedì 29 ottobre, su Rai 1 alle 21.25 torna DOC Nelle tue mani, con l’episodio Egoismi della prima stagione. È la settima puntata della serie con Luca Argentero e Matilde Gioli, prodotta da Rai Fiction e Lux Vide. Da oggi, va in onda un solo episodio a settimana, visto che alle 22:45 sull’ammiraglia Rai esordisce Amasanremo, con Amadeus.

In reparto pesano le tensioni, gli amori e le incomprensioni tra i medici, mentre Andrea Fanti continua a riscostruire la storia dell’errore medico che ha portato al suo ferimento. La regia è di Jan Maria Nicolini e Ciro Visco.

DOC Nelle tue mani 29 ottobre, la trama della serie

Andrea Fanti è primario di Medicina Generale al Policlinico Ambrosiano di Milano. La sua è una carriera invidiabile, costruita su una capacità di diagnosi sorprendente. Tutti lo apprezzano, ma in tanti non ne sopportano l’approccio gelido e scostante. Poi, un paziente muore in reparto e il padre spara per vendetta al Dottor Fanti. Dopo giorni di coma, si sveglia e scopre di aver dimenticato completamente gli ultimi dodici anni di vita.

Non ricorda di essere primario, né di aver divorziato dalla moglie Agnese Tiberi, Direttrice Sanitaria del Policlinico. Soprattutto, non ricorda di aver perso il figlio Mattia, morto sotto i suoi occhi, e non riconosce la figlia Carolina. Inoltre, ha rimosso la storia con l’allieva e collega Giulia Giordano, che continua ad amarlo senza riserve. L’amico e Neuropsichiatra Enrico Sandri lo aiuta a ristabilirsi, ma insieme agli altri colleghi e conoscenti cerca di proteggerlo dal recupero totale della memoria.

Il più determinato a tenerlo prigioniero dell’amnesia è il collega Marco Sardoni. Ha tramato per anni pur di sottrargli il posto da primario e se Fanti ricordasse il suo errore, per lui la carriera sarebbe finita.

Andrea Fanti, intanto, torna in reparto. Glielo consentono in via eccezionale, ma a condizione che lavori solo come assistente. All’inizio commette imprudenze che rischiano di costare la vita ai pazienti, ma pian piano rispolvera il suo intuito e diventa importante. Ora è un medico empatico e amato dai degenti.

Prova a ricostruire il rapporto con la figlia Carolina e quello con la moglie Agnese. Lei lo allontana, convinta di voler stare con il nuovo marito, però dopo qualche mese inizia a soffrire l’attrazione che prova ancora per lui. Giulia Giordano, nel frattempo, soffre in silenzio. Solo dopo mesi Andrea Fanti viene a conoscenza della loro storia e il entra in una nuova fase.

DOC Nelle tue mani 29 ottobre trama episodio Egoismi

L’episodio di DOC Nelle tue mani in onda giovedì 29 ottobre si intitola Egoismi. Al centro della trama, ci sono le tensioni e i rapporti personali tra i medici. Riccardo e Alba si amano, ma continuano a scontrarsi per via della protesi tenuta segreta da Riccardo e dell’incertezza sul fatto che Alba possa accettare la sua invalidità. A complicare tutto, il ritorno di una vecchia fiamma di Riccardo.

Allo stesso tempo, continua il conflitto tra Elisa e Gabriel. Anche loro si amano, ma Gabriel è il promesso sposo di una ragazza etiope, in un matrimonio combinato dalle famiglie.

Oltretutto, Elisa risente dell’arrivo in reparto della sorella maggiore. Un’attrice avvenente e molto cordiale, che ne accentua i malumori.

Mentre, tra Andrea Fanti e Giulia Giordano il rapporto sembra destinato a sfociare in una nuova relazione. Agnese Tiberi avverte un moto di gelosia irrefrenabile, mostrandosi sempre più nervosa e impulsiva. Invece, sprofonda negli oppioidi Lorenzo Lazzarini. Non regge il rifiuto amoroso da parte di Giulia Giordano, arrivato in concomitanza con la rottura del rapporto simbiotico con la sorella.

Infine, nell’episodio Egoismi del 29 ottobre, Andrea Fanti continua a ricostruire la vicenda dell’errore che ha portato al suo ferimento. Dopo la scorsa puntata, le responsabilità di Marco Sardoni sono ormai chiare, ma mancano ancora alcuni tasselli. Da parte sua, Sardoni è distrutto dalla consapevolezza che Fanti è il vero leader del reparto. Nonostante l’incidente, è tornato ad essere un medico migliore di lui. La resa dei conti, però, è ancora lontana e Sardoni ricorre ad ogni mezzo pur di ostacolare Fanti.

Dove è girato DOC Nelle tue mani

DOC Nelle tue mani è girata tra Milano, Roma e Formello. Le riprese sono state effettuate principalmente al Policlinico del Campus Universitario Biomedico di Roma e all’Università Campus Biomedico di Roma e a Formello.

Ma l’ambientazione generale della serie è a Milano. Le riprese in esterna, infatti, sono girate in gran parte tra il Naviglio Pavese, Parco Sempione, la Darsena e Porta Ticinese. Con molte panoramiche dall’alto dedicate al centro della città meneghina, in particolare al quartiere Isola.

DOC Nelle tue mani tratta da una storia vera

La serie DOC Nelle tue mani è ispirata alla storia vera del medico Pierdante Piccioni. La sceneggiatura ricalca piuttosto fedelmente la storia umana e professionale del dottore, arricchendola, però, con molti elementi di fiction. Nel 2013, Piccioni era primario nel pronto soccorso di Lodi e perse dodici anni di memoria dopo un incidente stradale.

Come succede nella serie ad Andrea Fanti, tornò a fare il medico ma con un approccio completamente diverso rispetto al passato. L’empatia diventò per lui un ingrediente indispensabile per tornare in corsia. Piccioni ha raccontato la sua storia in due libri pubblicati da Mondadori, Pronto Soccorso e Meno Dodici.

DOC Nelle tue mani 29 ottobre episodio Egoismi – Cast, attori e personaggi

