Questa sera, 7 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta una nuova puntata del GF Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Enock Barwuah, Selvaggia Roma, Giulia Salemi, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio.

GF Vip 5 puntata 7 dicembre – Francesco Oppini faccia a faccia con Tommaso Zorzi

Inizia il programma. Alfonso ricorda che stasera Elisabetta lascerà la casa. Vediamo i momenti più belli trascorsi dalla Gregoraci e Pierpaolo nel Cucurio. I due si sono molto avvicinati e l’intesa è parsa evidente. “Sono molto felice. Ti ringrazio per questi giorni in più che ci hai regalato. Il nostro rapporto è talmente bello, anche se non è stato vissuto” – dice Elisabetta ad Alfonso.

Si passa poi a parlare di Tommaso e Francesco. Dopo l’uscita di Oppini, Zorzi è stato molto male, ha pianto ed ha svelato che il forte sentimento che prova nei confronti dell’amico è probabilmente amore. “Ho avuto un crollo ed un’enorme presa di coscienza. Per me è stata una doccia fredda ed in un secondo mi sono accorto che la mancanza e la reazione per questa uscita erano grandi. Era come se fosse la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso. Lì ho capito. Ce l’ho dentro Francesco, è con me” – svela Tommaso.

Nel corso della settimana, Zorzi si è confidato con Cristiano Malgioglio che è stato per lui un importante punto di riferimento. La loro chiacchierata è intrisa di tenerezza e sincerità.

“Ho vissuto storie come quella che ha vissuto. Sentivo un dolore al cuore. Lo vedevo soffrire ed avevo bisogno di parlargli, di chiarire. Volevo liberarlo e fargli capire che era fortunato ad avere una persona che gli vuole bene” – commenta Cristiano.

Alfonso chiede a Tommaso di andare in Cucurio. Lì lo aspetta Francesco. “Ti faccio i miei complimenti perchè hai mantenuto la promessa e ti sei divertito. Ti ho detto una cosa quando sono uscito di qua: non aver paura di nulla perchè io sono fuori e ti aspetto qualsiasi cosa accada. Un amico che fa in una situazione come questa? Ti sta ancora più vicino. L’amicizia è un sentimento d’amore. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. E’ un sentimento vero quello che ci lega e le persone che ci sono accanto lo capiscono. Aspetto il momento in cui uscirai. Tu per me sei una persona importante. Non mollare, io sono ancora qua. Sempre” – dice Oppini.

“All’inizio non me ne rendevo conto. Nell’ultimo periodo però, per salvaguardare il nostro rapporto ho tentato di tirare dritto, però prima o poi questi nodi vengono al petto. Cristiano è stato magistrale” – gli risponde Tommaso.

I due si abbracciano. “Io posso fare dei passi avanti e dei passi indietro, a seconda di quello che serve a te. Tu sei una persona meravigliosa e c’è un mondo davanti e devi solo avere il coraggio di aprirti di più alle persone” – continua Francesco, spiegando di non aver capito fino in fondo i sentimenti di Tommaso quando era nella casa, non aveva capito che si trattasse di amore, e di sentire la sua mancanza “da matti”.