Questa sera, 25 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Samantha De Grenet.

Grande Fratello Vip 5 diretta 25 gennaio – la prima finalista

Inizia il programma. Alfonso ci ricorda che stasera conosceremo la data della finale ed il nome della prima finalista. Il conduttore introduce poi Alda D’Eusanio, che in collegamento commenterà la puntata di stasera e la prossima settimana entrerà nella casa come ultima concorrente.

E’ poi il momento di Stefania. Vediamo i momenti della sua profonda crisi ed il dolore che l’ha quasi spinta ad uscire dalla casa. La Orlando ha sofferto molto per alcune dichiarazioni del suo ex marito Andrea Roncato ed in preda alla disperazione ha deciso di uscire dalla porta rossa. E’ stato Tommaso a consolarla ed a convincerla a rimanere.

“La cosa più bella è arrivata dopo il matrimonio, un’amicizia molto solida, un volersi bene. Il mio punto era focalizzato sul fatto che fosse finita questa amicizia. Parlare del perchè ci siamo lasciati 21 anni fa è anacronistico, inutile, fuori posto in questo mio viaggio incentrato su me stessa, nel bene e nel male” – spiega Stefania.

Alfonso racconta alla Orlando che anche Roncato è stato male perchè ha ricevuto duri attacchi sui social. “Andrea è sempre stato una persona straordinaria, che ho amato ed a cui voglio ancora molto bene” – afferma Stefania, chiedendo al pubblico di lasciare in pace l’ex.