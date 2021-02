Questa sera, 8 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip 5 diretta 8 febbraio 2021, Giulia e Pierpaolo: è crisi

Inizia il programma. Signorini affronta subito il caso Alda D’Eusanio. L’ex concorrente è stata squalificata in seguito a pesanti dichiarazioni in merito a Laura Pausini e suo marito.

“Nonostante i reputi richiami, Alda si è lasciata sfuggire una serie di affermazioni molto gravi, sgradevoli, offensive riguardanti persone che tra l’altro non hanno nulla a che fare con il programma. Noi tutti ci dissociamo e dato che non ha a che fare con lo spirito del Grande Fratello era giusto che Alda – a cui siamo affezionati – lasciasse la casa. Dovete essere sempre rispettosi della civiltà e della buona educazione” – spiega Alfonso.

Si passa poi a parlare di Giulia e Pierpaolo, che sono sempre più distanti. I due fidanzati sono in crisi, proprio non riescono a trovare un punto d’incontro e si accusano reciprocamente di essere assenti e non dare sufficiente supporto. “A volte è una lagna continua, ve lo dico da telespettatore” – commenta Signorini.

“Ho perso la lucidità, ho perso la forza, a tratti ho perso il sorriso. Non penso che tu non mi sia stato accanto, parlavo di un momento circoscritto. Sai cosa penso di te, di come hai lottato per me e per noi. Ti chiedo scusa se a tratti sono bambina” – dice Giulia a Pierpaolo.

“Sono insicuro. Do tanto, ma allo stesso tempo pretendo tanto. Giulia riesce a farmi capire che lei c’è e che siamo l’uno all’altezza dell’altra. Sono innamorato” – risponde lui.

Grande Fratello Vip 5 diretta 8 febbraio 2021, Giulia contro tutti

Le tensioni per Giulia non sono finite, la aspetta infatti il confronto con gli ex amici Tommaso e Stefania. Zorzi e la Orlando sono furiosi con lei ed hanno trascorso la settimana a pungolarla ed attaccarla.

“Mi ha colpito il fatto che sia quasi un branco di persone contro Giulia. A volte siete anche un po’ troppo aggressivi no?” – commenta Alfonso. I concorrenti smentiscono, spiegando che si tratta di ironia.

“Sono stanca anche di esprimermi. Non mi aspetto più nulla. Oggi sono tre settimane che non sto bene e non solo persone che mi aspettavo vicine non ci sono state, ma in più mi hanno preso in giro. Non facciamo i finti dispiaciuti” – risponde la Salemi.

“Ti sei voluta isolare tu perchè volevi stare con Pierpaolo. Non siamo tutti contro Giulia” – controbatte Tommaso.

I concorrenti soffrono le continue discussioni tra Giulia e Pierpaolo e ritengono che per colpa della Salemi anche Pretelli si stia isolando dal gruppo e dagli amici nella Casa.

“Vabbè allora scusate sono sbagliata io” – dice la Salemi.

Francesco Oppini e la Contessa De Blanck attaccano Giulia, Antonella Elia e Pupo la difendono.

“Non fanno una bella figura Stefania e Tommaso. Tu Tommaso mi stai confermando la tua attitudine ad entrare nel nostro mondo. Sei cinico, sufficientemente cattivo, abbastanza stratega, perfetto per entrare in questo mondo, egocentrico, pieno di te, mai che metti in discussione le tue idee, arrogante…perfetto, noi siamo tutti così. Benvenuto nel mondo dello spettacolo” – commenta Pupo.

“A mio avviso c’è amore tra Giulia e Zorzi. Cosa succede? Perchè c’è questo momento?” – chiede Malgioglio.

Grande Fratello Vip 5, il papà di Stefania

Si cambia argomento, c’è una sorpresa per Stefania. La Orlando incontra il papà, con il quale ha sempre avuto un bel rapporto, sebbene sia mancata confidenza e dichiarazioni d’affetto. Stasera il padre di Stefania la rassicura e la abbraccia. “Come il papà di Zelletta, anche io ho avuto da mio padre rigore ed ho ritenuto sempre quasi un orpello dire ti voglio bene. Ero una colonna, che però c’è sempre stata. Per me la sostanza era l’educazione. Sono però sensibile ai cambi generazionali e quindi ti dico che ti voglio molto molto molto bene. Sono orgoglioso, sei simile a me” – dice il papà a Stefania.

Maria Teresa si commuove pensando a suo padre, che non c’è più e le manca molto.

Cristiano la definisce una “stratega meravigliosa”. Malgioglio ritiene infatti che sia un’ottima attrice e che le sue reazioni siano false ed esagerate.

“E’ una scena surreale. Cristiano la insulta e lei ringrazia” – commenta Tommaso ridendo.

Grande Fratello Vip 5 diretta 8 febbraio 2021, la mamma di Andrea Zenga

E’ il momento per Andrea Zenga di sentire alcune dolci parole della madre. La mamma di Andrea spera che un giorno la famiglia allargata possa riunirsi tutta intorno ad un tavolo per un pranzo o una cena insieme.

“Siamo felici grazie a lei. Eventualmente papà sarà una bella aggiunta ad una vita già bellissima” – commenta Zenga.

Grande Fratello Vip 5, Francesco Baccini racconta il suo flirt con la Ruta

Francesco Baccini entra nella Casa per confrontarsi con Maria Teresa. La Ruta si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni su un loro flirt e Baccini vuol smentire questo racconto. “Sono passati 20 anni. Ci siamo visti tre volte e due non me le dimentico più. Una è questa”.

Baccini racconta di essere stato consolato da Maria Teresa dopo che non era stato selezionato per il Festival di Sanremo. La Ruta lo avrebbe invitato a casa sua e lì si sarebbero scambiati piccoli momenti di dolcezza, ma sarebbero stati interrotti da un altro uomo. Da allora non si sarebbero più visti.

Grande Fratello Vip 5 diretta 8 febbraio 2021, Andrea tra Rosalinda ed Alessia

Si festeggia il compleanno di Elisabetta Gregoraci. Guenda e Selvaggia portano in studio la torta, i concorrenti uomini ancora in gara escono dalla casa per farle gli auguri.

Rosalinda ha sfoggiato un look aggressive che non è passato inosservato. L’intesa tra lei ed Andrea Zenga è sempre più evidente ed entrambi confessano di piacersi, sebbene Rosalinda sia fidanzata. La vip ha però una rivale: Alessia, la sorella di Andrea Zelletta.

Alessia stasera entra in casa per dichiararsi a Zenga. “Non accetto rifiuti” – gli dice la Zelletta, che ricorda di essere single al contrario di Rosalinda. Zenga appare imbarazzato e Alessia gli propone un aperitivo quando usciranno dalla casa.

Grande Fratello Vip 5 diretta 8 febbraio 2021, Dayane e Juliano

Dayane ha la possibilità di collegarsi con il fratello Juliano in diretta dal Brasile.

Il fratello di Dayane ringrazia Rosalinda per l’affetto che sta dimostrando nei confronti di sua sorella e perché in qualche modo sta facendo le sue veci. Juliano si mostra grato nei confronti di tutti i vip nella Casa.

Iniziano le nomination. I vip al televoto questa sera sono Samantha, Andrea Zenga e Maria Teresa.