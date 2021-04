Isola dei Famosi 2021 diretta 22 aprile: entrano quattro nuovi concorrenti

Condividi su







Cinque ragazzi per me arriva da giovedì 22 aprile, alle 21:15 su Sky e Now. Il programma arriva in Italia, dopo il grande successo riscosso nel Regno Unito. Ed è una variazione sul tema tra i dating show che ribalta i classici step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora.

Il programma – prodotto da Fremantle – rende la convivenza il primo stadio dei rapporti di coppia, cancellando ogni tipo di filtro o interferenza. In ogni puntata, una donna single in cerca dell’anima gemella accoglie in casa cinque ragazzi – anche loro non impegnati – selezionati in base ai suoi interessi: ognuno di loro avrà caratteristiche e qualità che lei reputa interessanti e necessari per iniziare una storia d’amore.

Andranno a convivere tutti e 6 insieme, e per tutti Cinque ragazzi per me sarà un’esperienza indimenticabile. Per loro sarà il miglior primo appuntamento della vita, perché racchiude tutto quello che un primo appuntamento non potrebbe mai fare.

Sotto lo stesso tetto per almeno 4 giorni condivideranno ogni momento della giornata, dalla colazione alla buonanotte. Potranno scoprirsi, conoscersi, affezionarsi e conquistarsi, e sicuramente dovranno a mettere da parte tutti i filtri: vivendo per 96 ore nella stessa casa, la spontaneità sarà la chiave per conquistare la donna single.

Col passare delle ore, la ragazza avrà la possibilità di eliminare i suoi pretendenti che meno l’avranno colpita. Uno dopo l’altro dovranno lasciare l’appartamento, finché non rimarrà solo un ragazzo, quello con cui lei sarà pronta a porre le basi per costruire una storia d’amore.

Nel primo episodio di Cinque ragazzi per me, la single al centro della scena è Isabella, 27enne di San Giorgio su Legnano (Varese).

Madre polacca e padre italiano, Isabella è una ragazza con un passato familiare alle spalle complicato, dopo la separazione dei genitori, e con uno splendido rapporto con la sorella minore, con cui convive. Dal 2015 fa l’assistente di volo sui charter di lungo raggio.

La sua ultima relazione importante risale a 6 anni fa. Cerca un uomo che la rispetti e che la faccia sentire unica. Consapevole del fatto che il suo lavoro la costringe a lunghe assenze, è pronta a cambiare la sua esistenza dovesse trovare l’uomo della sua vita.

Ecco i cinque ragazzi che convivono con Isabella

Andrea , personal trainer e imprenditore 25enne di Moncalieri (Torino), laureato in Scienze Motorie, chiacchierone e divertente, possiede brevetto per velivoli monouso e patente nautica;

, personal trainer e imprenditore 25enne di Moncalieri (Torino), laureato in Scienze Motorie, chiacchierone e divertente, possiede brevetto per velivoli monouso e patente nautica; Angelo , modello professionista di 34 anni di Osteria Grande (Bologna) e di origini salernitane, è semplice e dallo spirito riflessivo, ha un figlio di 12 anni avuto in una relazione finita 10 anni fa;

, modello professionista di 34 anni di Osteria Grande (Bologna) e di origini salernitane, è semplice e dallo spirito riflessivo, ha un figlio di 12 anni avuto in una relazione finita 10 anni fa; Christian , 26 anni, live trainer e modello di origini ivoriane e ora a Torino, ha una figlia di 2 anni e mezzo, è un ragazzo maturo, determinato e responsabile, sempre sorridente e positivo;

, 26 anni, live trainer e modello di origini ivoriane e ora a Torino, ha una figlia di 2 anni e mezzo, è un ragazzo maturo, determinato e responsabile, sempre sorridente e positivo; Jesus , chef di 28 anni di origini venezuelane e residente a Lodi, studia viticultura, single da 5 anni, energico e con tanti interessi e valori a partire da quello della famiglia;

, chef di 28 anni di origini venezuelane e residente a Lodi, studia viticultura, single da 5 anni, energico e con tanti interessi e valori a partire da quello della famiglia; Luca, 31enne bar manager di Genova che vive a Milano, è sensibile e meticoloso ma anche logorroico, energico e ambizioso, ha avuto una storia burrascosa con una ex gelosa.

Le giornate trascorse insieme, a casa di Isabella, saranno intensissime e racchiuderanno tutte le canoniche “prime fasi” di una storia d’amore. La scoperta, il divertimento, la gelosia, le emozioni più forti e totalizzanti. Sarà lei a decidere che fare per conoscere meglio i suoi aspiranti partner e quali attività di coppia svolgere assieme. In cerca di consigli preziosi, Isabella accoglie in casa anche sua sorella e sua madre, a cui presenta gli spasimanti.

