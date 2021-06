Temptation Island 2021 diretta 30 giugno: prima puntata, le coppie si separano

Condividi su







Real Time propone questa sera, 29 giugno 2021, la sesta puntata di Primo Appuntamento crociera, lo spin-off della trasmissione dedicata agli appuntamenti al buio tra completi sconosciuti. Conduce, come di consueto, Flavio Montrucchio.

Mancano solo due settimane al termine del viaggio di Primo Appuntamento Crociera. Così, nuovi single salgono sulla nave MSC Grandiosa sperando di trovare l’amore. Tra loro c’è Giada, che di sera lavora come ballerina nei locali, e di giorno è una store manager. Poi, Carlo, originario di Bologna, lavora per una nota multinazionale. “Ho fatto i viaggi più strani al mondo, ma mai una crociera” racconta.

Infine, arriva anche il modello Dario, 30 anni, che sta studiando per diventare personal trailer. In passato ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza, racconta.

Le puntate della prima edizione di Primo appuntamento crociera sono visibili anche tramite il servizio in streaming Discovery+.

Primo appuntamento crociera 29 giugno, la diretta

Inizia la puntata. La prima a salire sulla nave è la nuova crocerista Giada. Intraprendente ragazza che di sera lavora come ballerina, e di giorno come store manager. “Vorrei trovare qualcuno di interessante… s3sso al primo appuntamento? Perchè no!” esclama sicura. “Ci sono parti del mio corpo che non mi piacciono, infatti ho deciso, in passato, di ricorrere alla chirurgia per stare meglio con me stessa“.

Poi, tocca a Carlo, alla sua prima esperienza con una crociera. Ma, racconta, di viaggi ne ha fatti di ben più strani, per lavoro. E’ infatti un rappresentante commerciale per una nota multinazionale. Infine, entra anche Dario, ex Mister-Friuli. “A un certo punto non partecipavo più ai concorsi di bellezza, perchè ovunque mi presentassi vincevo. Non mi piacciono le -sante-, perchè non sono un santo nemmeno io.” dice a Montrucchio.

Fabrizio, il capotreno di Bari, nella prima puntata è rimasto scottato dal suo appuntamento andato male. La sua esperienza sta per concludersi, ma lui non si è ancora arreso. Nel frattempo, Fabrizio ha fatto amicizia con Michele, 45 anni, che sta per partecipare al suo primo appuntamento.

Salgono poi le ultime nuove croceriste della puntata. Si tratta di Maria Luisa (54) da Roma, che è una abituè delle crociere. “Ne ho fatte più di venti, alcune anche per soli single. E ho avuto delle belle avventure…” confessa. E, poi, c’è Stella, pasticcera di Roma.

Primo appuntamento crociera 29 giugno, i primi incontri

Il primo ad entrare nel locale della nave è Dario. Il suo appuntamento è l’avvenente Giada. “Vorrei un uomo disposto a proteggermi, non l’ha mai fatto nessuno. E poi vorrei qualcuno che mi faccia ridere.” confessa Giada. La coppia rompe il ghiaccio parlando di hobby e musica. Ma non si espongono davvero finchè non discorrono del lavoro notturno di Giada. Poi, Dario le dice che “non importa che lavoro fai, se la cubista o se sei in convento. Io guardo te, non il tuo lavoro.” le dice. Giada rimane molto colpita.

Poi, tocca a Carlo, che sta per cenare con Maria Luisa. Tra i due si crea immediatamente una certa affinità. Lei è molto solare, e Carlo la mette immediatamente a suo agio. La cena prosegue senza intoppi, tra una battuta e un’altra. Però, Maria Luisa sembra meno convinta di Carlo, dal quale non sembra particolarmente rapita.

“Sono un Mix tra Checco Zalone e Verdone.” afferma invece Michele, mentre entra nel ristorante e attende la sua commensale. L’attesa, però, si rivela da subito più lunga del previsto.

In piscina, fuori dal locale, Fabrizio conosce una donna di nome Francesca. Ma, anche stavolta, le sue strategie di seduzione non funzionano. “Sei un po’ un provolone eh? Ti lascio al tuo harem, lascia perdere. Sono merce rara” conclude lei, allontanandosi.

Le prime conclusioni

Il primo appuntamento a concludersi è quello di Giada e Dario. “Non so se gli son piaciuta, non sono riuscito a leggerlo. Ma vorrei conoscerlo ancora. Spero si apra di più andando in camera insieme.” afferma Giada sorridendo. “L’amore può colpirmi, sono solo un po’ bloccato. Lei è diversa da come appare esteriormente.” risponde Dario. La loro serata continua in cabina.

Tra loro si crea una profonda alchimia, e Dario si apre maggiormente con Giada. Le racconta del suo più longevo amore, nove anni, che l’ha lasciato scottato ancora oggi. “Cosa vorresti fare adesso?” chiede lei. “Quello che stoi facendo: conoscere una persona stupenda” risponde lui.

Stella, intanto, non è ancora uscita dalla sua cabina. E’ troppo spaventata per affrontare il suo appuntamento. E, alla fine, decide di “abbandonare la nave” figurativamente. Rinuncia al suo primo appuntamento, che avrebbe dovuto essere con Michele, ancora in attesa al bancone del ristorante.

Anche l’appuntamento tra Carlo e Maria Luisa si è concluso. Lui è estremamente positivo riguardo l’esperienza della cena. “Secondo me gli son piaciuta, faceva il provolone in ogni modo. L’appuntamento è andato bene.” afferma Maria Luisa. Poi, però, Maria Luisa smorza l’entusiasmo, e confessa a Carlo che “fisicamente non sei il mio tipo. E poi, ci sono state alcune uscite che non mi sono piaciute affatto”. Così, l’appuntamento termina con un nulla di fatto.

La conclusione tra Giada e Dario

L’appuntamento di Dario e Giada prosegue nella piscina della nave. I due continuano ad aprirsi l’uno con l’altra, e il loro legame si rafforza. “Mi è piaciuto come abbiamo abbassato le difese, e ci siamo fidati.” afferma Giada. Dario è d’accordo, e quindi, la loro crociera continua insieme.

La mattina successiva, Giada è sola sul ponte, che aspetta l’arrivo di Dario. Flavio Montrucchio la raggiunge, e lei parla dell’appuntamento con Dario. “Non mi aspettavo di fare una conoscenza simile. Forse, se avessi incontrato Dario prima, non avrei fatto ricorso alla chirurgia estetica. Dario mi ha fatto capire che non devo aver paura di raccontarmi, e di essere me stessa.” confessa lei.

Fabrizio, nel frattempo, ripensa agli errori che ha commesso, e alle occasioni che si è lasciato sfuggire. In particolare, ripensa al suo primo appuntamento non andato bene.

Dario e Giada continuano la loro crociera insieme. Aspettano il momento giusto per scambiarsi il loro primo bacio.

Carlo e Maria Luisa non si sono più incontrati.

Stella e Michele non si sono mai visti.

Fabrizio non ha trovato l’amore sulla nave, e torna ai suoi viaggi in treno. Ma non ha perso la speranza di trovare l’amore altrove.

