Questa sera, 17 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Gf Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf vip 6, 17 dicembre 2021, Alex torna nella casa per parlare con Soleil

Inizia il programma. Alex torna in studio e racconta di aver fatto pace con Delia, ma di dover fare ancora molto per riconquistare la fiducia della compagna. “Andar via è stata la scelta giusta, non potevo buttare tre anni e mezzo di amore con Delia. Stiamo vivendo momenti in cui ci amiamo e capiamo e momenti di tilt”. Signorini mostra le immagini, rubate dai paparazzi, di alcune liti furiose tra Alex e Delia.

Prima che Alex rientri nella casa vengono mostrate le reazioni ed i commenti dei suoi ex coinquilini. I vip dicono di star meglio senza di lui. Katia arriva a dire che si sentiva soffocata ed intossicata dalla sua presenza e dalla sua “recita”.