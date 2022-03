Condividi su

Questa sera, 29 marzo 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 torna in diretta l’Isola dei famosi 2022. La nuova edizione del reality show è condotta da Ilary Blasi con l’aiuto degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Inviato sull’Isola: Alvin

Isola dei famosi 2022, 28 marzo, diretta

Inizia la puntata. Alvin ci aggiorna sulla settimana dei naufraghi che purtroppo hanno affrontato un ciclone. I concorrenti sono stati travolti dal maltempo che si è abbattuto sull’Isola e sono stati evacuati d’urgenza. Stanno tutti bene però e trascorsi alcuni giorni sono potuti tornare a vivere pienamente la loro avventura.

Non sono mancati scontri neanche in questa occasione. Clemente e Laura hanno infatti ritenuto che alcuni dei vip non avessero pensato al bene comune ma avessero agito egoisticamente. Secondo loro Antonio, Nicolas, Carmen ed Alessandro non avrebbero collaborato per sistemare i danni del ciclone, ma avrebbero aspettato che lo facessero gli altri. Stasera la coppia racconta però di essersi già confrontata con gli altri naufraghi e di aver chiarito.

Ilary si collega con Playa Sgamada. Scopriamo che Patty Bonetti non c’è perchè si è ferita ed ora, pur stando bene, è sotto osservazione. Stasera Ilona dovrà decidere con chi far coppia e tornare in gioco. La Staller può scegliere tra Patrizia, Jovana e Roger. Marco è escluso perchè i due hanno già fatto coppia.

Si torna in Palapa, dove si parla della relazione tra Lory e Marco. Ilary fa notare alla Del Santo che il compagno viene spesso messo in secondo piano da lei e subisce le sue decisioni. Dopo aver risposto ad alcune domande sulla loro vita di coppia, Marco afferma di essere pronto a tutto per Lory.