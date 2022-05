Le Iene diretta 4 maggio: il caso Barbareschi

Condividi su

Mercoledì 4 maggio 2022, in diretta su Italia 1, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show con Teo Mammucari e Belen Rodriguez.

Tra i servizi della puntata l’intervista Roberto Cazzaniga, vittima di una truffa romantica, e le dichiarazioni di Carla Di Tecco, direttrice del supermercato di Pescara finita al centro delle polemiche.

Spazio anche al caso Luca Barbareschi. Ospiti Ale e Franz.

Le Iene, diretta 4 maggio 2022, influencer, Barbareschi

La diretta del 4 maggio inizia con un servizio dedicato agli anziani influencer. Tra questi Nonno Severino con sua moglie Imma, Nonna Giovanna, Nonna Luigina, Nonno Mario. Grazie ai figli e ai nipoti sono diventati virali sui social trasformandosi in influencer. Da quando sono diventati celebri ricevono numerosi pensierini dai fan e alcuni hanno anche ricevuto dei prodotti. Oltre all’affetto però ricevono anche molta cattiveria e critiche.

Provenendo da varie parti d’Italia Le Iene hanno deciso di riunirli per fare un “musical” tutti insieme.

Il servizio successivo è dedicato a Luca Barbareschi. E’ finito al centro delle polemiche dopo alcune affermazioni sul mondo omosessuale, definendo la comunità come “la mafia dei f***i”. Ciò ha scatenato lo sgomento dell’opinione pubblica della comunità LGBT.

Alcuni esponenti come Alessandro Zan, lo scrittore Jonathan Bazzi sono risentiti delle sue dichiarazioni e si augurano che chieda scusa pubblicamente. Anche Vittorio Sgarbi ha definito quella frase volgare ed innapropriata. Barbereschi, intervistato dalla Iene, preferisce non rispondere.

Le Iene, Cazzaniga, il caso del supermercato di Pescara

La trasmissione torna sulla vicenda di Roberto Cazzaniga, vittima di una truffa romantica. Alle sue truffatrici, che fingevano di essere Chloe Madison, è stato imposto il sequestro preventivo dei loro beni.

Roberto Cazzaniga sta cercando di voltare pagina ma non riesce più a fidarsi delle donne.

Il prossimo servizio è incentro sulla vicenda di Carla Di Tecco, direttrice del supermercato di Pescara finita nella bufera. Dopo aver rinvenuto un assorbente arrotolato e ben chiuso nel bagno, è andata su tutte le furie.

Le Iene raccontano che dopo aver visionato le telecamere e gli armadietti delle dipendenti, le ha minacciate anche tramite messaggi vocali nel loro gruppo Whatsapp pretendendo nome e cognome di chi in quel momento aveva il ciclo. Il giorno dopo l’accaduto ha chiuso direttamente i bagni. Le Iene mandano in onda anche delle registrazioni per documentare il fatto che la donna sia molto aggressiva con il suo team di lavoro.

La trasmissione incontra Carla Di Tecco che minimizza l’accaduto spiegando che si è trattato solo di un momento di rabbia.

Le Iene, gli altri servizi

Anche questa settimana il programma si occupa dei furbetti dei permessi di soggiorno. I due presunti truffatori intervistati sette giorni fa raccontano di un giro in cui sarebbero coinvolti anche un vigile e un impiegato comunale.