Lunedì 20 ottobre, su Canale 5, è in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che noi seguiremo in diretta. Al timone dello show, al via alle 21:45, c’è Simona Ventura, affiancata dagli opinionisti Cristina Plvani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Nel corso della serata odierna, è attesa la partecipazione, in qualità di ospite, di Sonia Bruganelli, che per anni ha lavorato come opinionista del reality. Inoltre, è comunicato l’esito del televoto fra Giulia, Grazia, Bena e Francesco.

Grande Fratello diretta 20 ottobre, i saluti della conduttrice

La diretta del 20 ottobre del Grande Fratello parte con una clip incentrata su quel che è accaduto nella settimana. La conduttrice Simona Ventura accoglie, in studio, Sonia Bruganelli.

Primo collegamento con la casa, poi si passa subito nel Confessionale, dove c’è Anita. La concorrente, qualche giorno fa, ha abbandonato il programma a causa della morte della mamma. Anita: “Sono ancora qui per volontà mia e della mia mamma, che mi ha spinto a fare questa esperienza“. La giovane rientra in Casa. Mentre gli altri sono sottoposti al Freeze, racconta loro ciò che è avvenuto all’esterno del programma: “Mi siete mancati. Come avete saputo, mamma non c’è più, il sabato che mi avete visto andare in Confessionale mi ha salutato. Ho richiesto di tornare perché era una promessa, una volontà mia e di mamma. L’unica cosa che desideravo era rinchiudermi in questa bolla e non pensare al fuori”.

Clip su Rasha, “contesa” da Omer e Francesco.