Lunedì 3 novembre continua l’edizione del Grande Fratello, con una nuova puntata che seguiremo in diretta. L’orario di inizio, come sempre, è fissato per le 22:00 circa, su Canale 5.

Al timone torna Simona Ventura, affiancata da Cristina Plevani, Sonia Bruganelli, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Nella puntata sono affrontate le tante discussioni che si sono verificate nel weekend. Valentina, inoltre, avrà l’opportunità di confrontarsi con alcuni inquilini, mentre l’attore Claudio Amendola farà una sorpresa a Donatella.

Infine, nella diretta del 3 novembre del Grande Fratello vi sarà una nuova eliminazione. Il meno votato fra Simone/Francesca, Jonas, Mattia e Francesco dovrà abbandonare per sempre il gioco.

Grande Fratello 3 novembre diretta, le tensioni nella notte di Halloween

La diretta del 3 novembre del Grande Fratello inizia con le tensioni avvenute nella notte di Halloween. Prima, però, collegamento con Claudio Amendola. Una clip ripercorre quel che è accaduto nel weekend. Benedetta: “Su Domenico penso le stesse cose di sempre, per me è un amico“. Ha un confronto con Valentina, che attacca: “Questo teatrino a te piace“. Questa accusa manda su tutte le furie Benedetta e parte, fra loro, lo scontro. Per la compagna, la concorrente continua a mancarle di rispetto. Benedetta, però, è convinta: “Tra noi non c’è mai stata malizia“. Domenico chiede scusa nuovamente a tutti, a partire dalla compagna.