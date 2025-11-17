Lunedì 17 novembre è in onda, in diretta su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello. Al timone dello show c’è Simona Ventura, affiancata dagli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. A loro si aggiunge Sonia Bruganelli.

Nella diretta del Grande Fratello del 17 novembre c’è una nuova eliminazione: a rischio estromissione ci sono Domenico, Flaminia, Giulia, Grazia e la coppia Francesca/Simone. Nella serata, poi, c’è un confronto fra Mattia e la fidanzata Carlotta, che ha smentito di averlo lasciato. Ai due si unisce, al dibattito, Grazia, che non ha mai nascosto il suo interesse verso l’inquilino e che, in settimana, è stata posta davanti ad un bivio. Informata della smentita di Carlotta, ha deciso di non avvertire subito Mattia, facendolo aspettare fino ad oggi, garantendogli così l’immunità.