Venerdì 20 marzo è partito il fine settimana del Gran Premio di Brasile di MotoGP e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta, per il motomondiale, del secondo appuntamento della stagione, dopo il debutto, avvenuto in Thailandia, lo scorso marzo.

MotoGP Gran Premio Brasile programmazione tv, si corre a Goiania

Il Gran Premio del Brasile di MotoGP si disputa presso l’Autódromo Internacional de Goiania. Il tracciato, intitolato al campione Ayrton Senna, ha un lunghezza di poco superiore ai 3 km ed 800 metri, con un totale di tredici curve.

Inaugurato nel 1974, il circuito ha esordito nel calendario della MotoGP nel 1987. Dopo una serie di gare, il circuito era stato abbandonato, rischiando addirittura la demolizione. Nel 2014, invece, è stato ristrutturato e da quest’anno è tornato ufficialmente nel calendario del motomondiale, dove rimarrà almeno fino al 2030.

MotoGP Gran Premio Brasile programmazione tv, come vedere su Sky e TV8 le varie sessioni

Dopo la prima prova libera e la pre-qualifica, la programmazione tv del Gran Premio di Brasile di MotoGP procede sabato 21 marzo. A partire dalle ore 14:05, solamente su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, è possibile seguire la seconda prova libera. Al termine, dalle 14:45 circa, si svolgono le qualifiche, sessione da sempre fondamentale perché determina la griglia di partenza sia della Sprint che della gara. Oltre che su Sky, nelle medesime reti della seconda libera, è possibile vedere l’appuntamento, in diretta e in chiaro, su TV8.

Sempre sabato 21 marzo, ma dalle ore 18:55, si disputa la Sprint. Si tratta di una gara a tutti gli effetti, che tuttavia ha un numero di giri ridotto. Come per le qualifiche, è possibile vedere tale sessione, in diretta, su Sky e TV8.

Infine, il fine-settimana in Brasile di MotoGP termina domenica 22 marzo. Alle ore 19:00, infatti, parte la gara, visibile in diretta solamente su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. In chiaro, su TV8, la corsa è trasmessa, in replica, dalle 21:40 circa.

I telecronisti

Al commento di ogni appuntamento del weekend in Brasile di MotoGP c’è la coppia composta da Guido Meda e Mauro Sanchini. Gli spazi che precedono e seguono le corse sono condotti da Vera Spadini, mentre gli inviati ai box sono Sandro Donato Grosso, Giovanni Zamagni e Ludovica Guerra. Infine, a Cristiano Buonamano è affidata la conduzione di Race Anatomy MotoGP, rubrica che analizza tutto ciò che è avvenuto nel corso dell’ultimo Gran Premio appena concluso.