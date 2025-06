Ancora musica grande protagonista su TV8. La rete del digitale terrestre, dopo il grande concerto organizzato da Radio Italia lo scorso venerdì, manda in onda, domenica 1° giugno, il Radio Zeta Future Hits 2025.

Radio Zeta Future Hits 2025, Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati

Il Radio Zeta Future Hits è un evento organizzato da Radio Zeta, emittente radiofonica del gruppo di RTL 102.5 dedicata alla nuove generazioni.

Con quella del 2025, la kermesse musicale giunge alla quarta edizione, avendo esordito nell’estate del 2022. Quest’anno, il Festival della Generazione Zeta è guidata da una coppia tutta al femminile, composta in primis da Paola Di Benedetto, padrona di casa del format sin dal debutto. La speaker radiofonica, per la seconda volta consecutiva, può contare sul sostegno della collega Giulia Laura Abbiati.

Previsti, inoltre, i collegamenti con Luigi Santarelli ed Alessandra Vatta, che sul red carpet raccontano l’arrivo degli artisti e l’entusiasmo dei tanti fan.

Dove vedere il concerto

Il Radio Zeta Future Hits 2025 si svolge, per il quarto anno consecutivo, a Roma. In particolare, le società che curano la rassegna musicale hanno deciso di organizzare il concerto presso il Centrale del Foro Italico.

Durante tutta la giornata, Radio Zeta ha in programma numerosi eventi collaterali, propedeutici al lancio della nuova campagna dell’emittente radiofonica.

Il Future Hits è trasmesso in diretta dalle ore 21:00 su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Inoltre, è possibile seguire lo show anche a pagamento su Sky Uno e in chiaro su TV8.

Radio Zeta Future Hits 2025, il cast

Sono decine gli artisti decisamente molto noti che si alternano sul palco del Radio Zeta Future Hits 2025. Tutti loro deliziano il pubblico esibendosi in alcuni dei loro principali successi. Direttamente dall’ultima edizione del Festival di Sanremo arrivano Serena Brancale, The Kolors, Sarah Toscano, Clara, Coma_Cose, Achille Lauro, Francesca Michielin, Gaia e Shablo feat Joshua, Tormento e Gué. Con loro anche il vincitore Olly, Bresh, Noemi, Fedez, Joan Thiele, Lucio Corsi, Rkomi, Tony Effe, Rose Villain e Rocco Hunt.

Altri protagonisti dell’evento musicale sono Annalisa, Alessandra Amoroso, Franco126, Alfa, Artie 5ive, Big Mama, Capo Plaza e Carl Brave. Nell’elenco dei partecipanti spiccano Tananai, Lazza, Gabry Ponte, Fred De Palma, Ghali, Dardust e Tony Boi. Le conduttrici, infine, accolgono anche TrigNO, secondo classificato nonché vincitore della categoria canto nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.