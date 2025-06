Il film Il seme del fico sacro, diretto da Mohammad Rasoulof, è un dramma politico del 2024, che racconta la storia di un giudice iraniano alle prese con le tensioni sociali e familiari in un periodo di forti proteste. La pellicola è disponibile su Sky Cinema Due.

Regia, produzione e protagonisti del film Il seme del fico sacro

La regia del film è affidata a Mohammad Rasoulof, mentre la sceneggiatura è scritta dallo stesso regista.

La pellicola è una co-produzione tra Iran, Germania e Francia, con la distribuzione curata da BiM Distribuzione e Lucky Red.

I protagonisti della trama

Misagh Zare interpreta Iman , un giudice istruttore del Tribunale rivoluzionario di Teheran.

interpreta , un giudice istruttore del Tribunale rivoluzionario di Teheran. Soheila Golestani è Najmeh , la moglie di Iman, che cerca di mantenere l’equilibrio familiare.

è , la moglie di Iman, che cerca di mantenere l’equilibrio familiare. Mahsa Rostami è Rezvan , una delle figlie di Iman, sostenitrice delle proteste.

è , una delle figlie di Iman, sostenitrice delle proteste. Setareh Maleki è Sana , l’altra figlia di Iman, coinvolta nelle manifestazioni.

è , l’altra figlia di Iman, coinvolta nelle manifestazioni. Niusha Akhshi è Sadaf , una giovane attivista.

è , una giovane attivista. Reza Akhlaghi è Ghaderi , un collega di Iman.

è , un collega di Iman. Shiva Ordooei è Fatemeh , una donna legata alla vicenda.

è , una donna legata alla vicenda. Amineh Arani è La donna nell’auto , figura enigmatica.

è , figura enigmatica. Mohammad Kamal Alavi è Comandante della Guardia Rivoluzionaria .

è . Pooyan Aghababaei è Ufficiale di polizia.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Il seme del fico sacro si sono svolsero clandestinamente in Iran, principalmente in interni, per aggirare la censura governativa.

📍 Teheran, Iran – Scene ambientate nelle strade e nei tribunali.

📍 Località segrete fuori Teheran – Riprese esterne limitate per evitare controlli.

Trama del film Il seme del fico sacro

Iman, un giudice istruttore presso il Tribunale rivoluzionario di Teheran, ottiene finalmente la promozione attesa da vent’anni. Si tratta di un traguardo professionale importante che, in teoria, dovrebbe portargli serenità. Tuttavia, la sua soddisfazione personale si scontra con una realtà ben più complessa: il Paese è scosso da intense proteste giovanili, e anche la sua famiglia è profondamente divisa.

Infatti, le figlie Rezvan e Sana partecipano attivamente alle manifestazioni, incarnando lo spirito di ribellione della nuova generazione. Al contrario, la moglie Najmeh tenta disperatamente di mantenere l’unità familiare. Di conseguenza, le tensioni si fanno sempre più forti, soprattutto all’interno delle mura domestiche.

In questo contesto, un evento destabilizzante complica ulteriormente la situazione: la pistola di ordinanza di Iman scompare misteriosamente. A partire da quel momento, l’uomo è sopraffatto dalla paranoia e impone restrizioni sempre più severe ai suoi cari. Pertanto, il clima familiare diventa soffocante. Nel frattempo, anche all’esterno la pressione aumenta, poiché il regime intensifica la repressione contro i manifestanti.

A questo punto, Iman si trova davanti a una scelta estremamente difficile. Da un lato c’è il dovere di servire lo Stato e mantenere l’ordine; dall’altro c’è il desiderio, ormai quasi disperato, di proteggere la propria famiglia. Inoltre, la frattura generazionale rende il conflitto ancor più profondo e drammatico.

Spoiler finale

Nel momento più teso del film, Iman scopre finalmente la verità dietro la scomparsa della pistola. Tuttavia, la rivelazione ha un prezzo altissimo. In effetti, essa mette in discussione ogni sua certezza e lo costringe ad affrontare tutte le conseguenze delle proprie scelte, passate e presenti.

Alla fine, il film si chiude con un epilogo drammatico e potente. Nonostante il mistero sia risolto, resta aperta una riflessione profonda sulla libertà, sul potere e sui sacrifici che spesso si è costretti a compiere in nome della lealtà o dell’amore.

Cast del film Il seme del fico sacro

