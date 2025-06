Domenica 22 giugno, Canale 5 manda in onda un nuovo appuntamento de La Notte del Cuore. La soap opera turca prende il via, anche questa settimana, dalle ore 21:25 circa.

La Notte del Cuore 22 giugno, regista e dove è girata

Realizzata dalla società TIMS Production, la sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. La regia, invece, è di Emrah Agus, Kerem Cakiroglu ed Uluc Bayrakta. Produzione originale della Turchia, in patria il titolo ha debuttato nel settembre del 2024 con il titolo originale Siyah Kalp. Le riprese si sono svolte in varie località della Turchia, concentrandosi soprattutto sulla regione Cappadocia.

Continuano ad essere molto stabili gli ascolti de La Notte del Cuore. La puntata trasmessa sette giorni fa, ovvero domenica 15 giugno, la produzione seriale ha tenuto compagnia a poco più di un milione ed 800 mila telespettatori, con il 14,9% di share. Un dato, questo, che ha permesso a Canale 5 di vincere la sfida Auditel.

La Notte del Cuore 22 giugno, la trama

Durante La Notte del Cuore di oggi, domenica 22 giugno, Cihan è ancora alle prese con il tradimento subito dal fratello Esat. In particolare, il protagonista, amareggiato per ciò che è accaduto, gli propone di gestire un’azienda automobilistica, con l’obiettivo di riuscire a metterlo seriamente in difficoltà.

Nel corso della puntata della serie, Nuh finisce agli arresti con l’accusa di omicidio. Tutto ciò ha sconvolto Melek, che è fortemente convinta della sua innocenza, al punto da adoperarsi per riuscire ad entrare in possesso delle prove per dimostrarlo. Intanto, Sumru fatica a riconciliarsi con i figli abbandonati.

Spoiler finale

Durante la serata di domenica 22 giugno de La Notte del Cuore, il protagonista Nuh è ancora detenuto in carcere. Melek è fortemente angosciata per la sua sorte, al punto da decidere di sfogarsi con Cihan. Quest’ultimo, a sua volta, confessa di essere preoccupato, ma comunque cerca di rassicurarla e promette di dimostrare l’innocenza del fratello. Infine, Cihan e Sevilay prendono una decisione importante. Accettano di sposarsi, ma con l’intento segreto di divorziare presto.

La Notte del Cuore 22 giugno, il cast

